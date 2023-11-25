Объем грузов через КПП "Хоргос" в Синьцзяне превысил 30 миллионов тонн

Фото: информационная компания Урумчи

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Круглое лицо, загорелая кожа - вот первое впечатление, которое производит Лю Чунлэй. Ранее он был садоводом в деревне Ичегашань города Хоргос. Он обеспечивал себя за счет персикового сада. Теперь он стал "перегонщиком" для экспорта автомобилей, профессией, которая стала популярной из-за стремительного роста экспорта легковых автомобилей, сообщает информационная компания "Урумчи".





С января по август через Хоргос было экспортировано 164 000 автомобилей, что в 3 раза больше, чем в прошлом году, что стало новым ярким моментом во внешней торговле Синьцзяна. Это также означает, что многие экспортные автомобили были доставлены такими "перегонщиками" как Лю Чунлэй через Хоргос на КПП "Нур Жолы" в Казахстане и переданы покупателям.





На территории зоны "Буферной зоны" на автомобильном пункте пропуска "Хоргос" прибывшие транспортные средства сканируют двухмерные коды предварительной записи, подтверждают информацию и организовывают очереди для прохождения таможни. Лю Чунлэй стоит в конце очереди, следуя за колонной автомобилей. Он рассказал журналистам, что раньше он работал водителем грузовика и, услышав, что прогон автомобилей через КПП приносит хорошие деньги, решился на этот шаг.





Совместное строительство "Одного пояса, одного пути" дало нам больше возможностей для трудоустройства", - говорит он. Работа "перегонщиком" для экспорта автомобилей довольно проста: забрать автомобиль из таможенной зоны, доставить его на КПП "Хоргос", произвести таможенное оформление, пройти через границу по мосту и снова доставить автомобиль на стоянку, все таможенные документы уже должны быть подготовлены компанией, экспортирующей автомобиль.





Профессия "перегонщика" не требует высокой квалификации, достаточно иметь паспорт и водительские права. Лю Чунлэй говорит, что в начале года из-за резкого увеличения числа экспортируемых автомобилей спрос на услуги приема автомобилей был высоким. Теперь их стало больше, и разнообразился ассортимент автомобилей. За "перевозку" одного автомобиля платят 500 юаней, а за спец технику - от 800 до 1000 юаней.





С 15 августа автомобильный пункт пропуска "Хоргос" начал круглосуточное оформление грузов, став первым в Синьцзяне автомобильным пунктом пропуска с круглосуточным оформлением грузов. Администрация пограничного пункта и таможни тесно сотрудничают, чтобы обеспечить транзит грузов при их поступлении и быстро сократить время организации транспорта для въезда и выезда. Ежедневно различные марки и модели автомобилей проезжают здесь, формируя экономический мост, который тесно связывает внутренний и мировой рынки, принося Хоргосу бесконечный импульс для развития.





информационная компания Урумчи





С момента предложения инициативы "Один пояс, один путь" прошло уже десять лет, и все больше продукции "сделано в Китае" продаётся через Хоргос на зарубежных рынках. В то же время сельскохозяйственные продукты и продукты питания из стран Центральной Азии всё чаще поступают на китайский рынок. По данным таможни Хоргос, за январь-август объем ввозимых и вывозимых через Хоргос грузов составил 27,227 миллиона тонн. Из них ввоз составил 22,685 миллиона тонн, а вывоз - 4,542 миллиона тонн.





Бекзод Исматуллаев, предприниматель из Узбекистана, занимается бизнесом в Китае уже 12 лет. Из-за его увлечения китайским кунг-фу и восхищения Брюсом Ли он принял для себя звучное китайское имя - Хейлун. В 2016 году, после многочисленных исследований, он открыл свою торговую компанию в Хоргосе, становясь свидетелем того, как все больше иностранных предпринимателей ищут здесь свои возможности.





Развитие Хоргоса и политика страны здесь хорошие, объем экспорта через грузовые порты довольно велик, и скорость также высока. Здесь хорошо вести бизнес", - говорит председатель правления ООО "Международная грузовая агентская компания "Летра" Бекзод Исматуллаев.





информационная компания Урумчи





Хэйлун ведет бизнес в Хоргосе в течение 8 лет, и количество партнеров, с которыми он сотрудничает, постоянно растет, бизнес также успешно развивается.





Китайский рынок очень большой. Продукция сельского хозяйства из Узбекистана, такая как минеральная вода, чернослив, курага и черешня, поступает на китайский рынок, в то время как Китай экспортирует в Узбекистан кондиционеры, холодильники и телевизоры", рассказал Хейлун.





Не только бизнес процветает, но и Хейлун завел много партнеров, выучил китайский язык и взял в жены китаянку. "Моя жена из Сычуань. Мы поженились в 2017 году, и у нас уже есть два сына", - говорит Хейлун.





Для дружбы нет расстояний, близость сохраняется даже за тысячу ли. И за десять лет Хоргос вырос в новый центр Шелкового пути. Люди из разных стран, такие как Лю Чунлэй и Хейлун, активно участвуют в экономическом поясе Шелкового пути, ощущая на себе открытость и динамичность Китая, и свидетельствуя о реальных благосостояниях, которые приносит инициатива "Один пояс, один путь".