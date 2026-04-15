Песчаные земли превращаются в плодородные поля: на окраине пустыни Такла-Макан появились "зеленые круги"

Фото: Жэньминь жибао/ Го Пэнцзе

Автономный район Внутренняя Монголия обладает стратегически важным географическим положением. Расположенная на севере Китая, эта территория связывает три ключевых макрорегиона страны - Северо-Восток, Север и Северо-Запад, граничит с восемью административными единицами провинциального уровня и обеспечивает сухопутный выход на рынки Европы и Азии.





Недавно Государственный совет КНР утвердил и опубликовал генеральный план создания пилотной зоны свободной торговли во Внутренней Монголии. С ее появлением общее число ЗСТ в Китае достигло 23, что способствует дальнейшему совершенствованию их национальной сети и расширению открытости страны.





Помощник министра коммерции КНР Юань Сяомин пояснил, что генеральный план направлен на полную реализацию географического преимущества ЗСТ Внутренней Монголии и эффективное использование как внутренних, так и внешних рынков и ресурсов.





По его словам, в документе определены семь приоритетных направлений, включая создание значимых торговых узлов, повышение качества двустороннего инвестиционного сотрудничества, углубление внутренней и внешней интеграции, а также содействие свободному перемещению факторов производства.





Кроме того, предложено 19 реформаторских и инновационных мер, среди которых - поддержка качественного роста товарной торговли и усиление функций международной логистики. Конечная цель - превратить ЗСТ в "пять центров", связывающих внутренние и внешние рынки и оказывающих влияние на прилегающие территории: центр обмена информацией, транспортно-логистический центр, центр распределения факторов производства и ресурсов, центр технологических инноваций в ключевых отраслях и центр промышленного сотрудничества.





ЗСТ во Внутренней Монголии призвана способствовать расширению северного коридора с целью наращивания международного товарооборота. В 2025 году объем грузоперевозок через сухопутные пункты пропуска Внутренней Монголии достиг 132 млн тонн, увеличившись на 8,3% по сравнению с предыдущим годом; третий год подряд этот показатель превышает 100 млн тонн.





Генеральный план предусматривает модернизацию пограничной инфраструктуры, совершенствование международных логистических услуг в сфере авиасообщения, почтовых отправлений и железнодорожных маршрутов Китай - Европа, а также создание новых интеллектуальных трансграничных транспортных коридоров с применением беспилотных технологий.





Формирование новой ЗСТ придаст мощный импульс повышению открытости экономики и укреплению внутреннего рынка региона. В 2025 году через Внутреннюю Монголию проследовало 9 557 грузовых поездов по маршруту Китай - Европа, что на 16,9% превышает показатель 2024 года. Таким образом, на долю региона приходится почти половина общенационального объема перевозок по данному направлению.





ЗСТ во Внутренней Монголии обладает значительным потенциалом для развития внутреннего рынка, перехода от транзитной экономики к экономике транспортного хаба и оптимизации промышленного производства.





Генеральный план предусматривает углубление реформ в области интеграции внутренней и внешней торговли, содействие развитию приграничных территорий и повышение уровня жизни национальных меньшинств, проживающих в приграничных районах.





Новая ЗСТ способствует согласованному региональному развитию и достижению взаимовыгодной связанности. В генеральном плане заложена поддержка ускоренного внедрения модели "железнодорожного экспресса" в рамках схемы "море - суша", включая налаживание совместного использования ресурсов между пунктом пропуска Маньчжурия и портами Далянь, Циньхуандао и другими, а также оптимизацию структуры логистических маршрутов.





ЗСТ Внутренней Монголии будет содействовать развитию трансграничного сотрудничества с соседними государствами в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика и охрана окружающей среды, а также формированию трансграничных и межрегиональных производственно-сбытовых цепочек.





Эта ЗСТ осуществит институциональные инновации с учетом особенностей своего приграничного положения и укрепит обмен и сотрудничество со странами - участницами инициативы "Пояс и путь" в таких сферах, как развитие инфраструктуры, взаимное признание правил и стандартов, а также гуманитарные связи.





Тем самым она будет выполнять роль важной площадки и плацдарма - форпоста страны на пути к расширению открытости в северном направлении.





В 2025 году внешнеторговый оборот автономного района Внутренняя Монголия вырос на 6,4%, а объем приграничной торговли с участием местных жителей увеличился на 65,4% в годовом выражении. Все это свидетельствует о том, что Внутренняя Монголия обладает прочной базой для развития торговли в качестве открытого приграничного региона", - заявил глава управления коммерции автономного района Внутренней Монголии Ло Цин.





Он также отметил, что генеральный план определяет направления институциональных реформ в области качественного роста товарной торговли, повышения динамики сферы услуг и инновационного развития приграничной торговли с участием местных жителей.





Природные ресурсы Внутренней Монголии поистине значительны. Но как задействовать это ресурсное богатство для развития современной промышленности?





Объем производства зерна во Внутренней Монголии второй год подряд превышает 40 млн тонн; по производству говядины, баранины и молока регион занимает первое место в стране.





С целью максимально реализовать потенциал региона как "житницы", "мясного и молочного региона", а также сформировать важную национальную базу производства агропромышленной продукции генеральный план включает меры по развитию экологически ориентированного сельского хозяйства и животноводства, продвижению сертификации экологически чистых продуктов питания и привлечению высококачественных семенных и племенных ресурсов.





Внутренняя Монголия лидируетв стране по установленной мощности введенных в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики, производственным мощностям по добыче угля, суммарной установленной мощности генерации, объему передачи электроэнергии в другие регионы, а также по разведанным запасам 20 видов полезных ископаемых. Технически освоенный потенциал ветровой энергетики составляет около 57% от общенационального показателя, а ресурсы солнечной энергии - около 21%.





Генеральный план нацелен на совершенствование политики потребления и использования возобновляемой электроэнергии, развитие торговли сертификатами "зеленой" электроэнергии, модернизацию системы стандартов утилизации и переработки оборудования, а также другие меры, направленные на повышение конкурентоспособности энергетического сектора.





Вместе с тем Внутренняя Монголия активно развивает перспективные отрасли будущего. Являясь национальным узловым элементом интегрированной сети вычислительных ресурсов, в 2025 году регион занял первое место в стране как по суммарному объему вычислительных мощностей, так и по мощности интеллектуальных вычислений.





Генеральный план определяет задачи по созданию периферийных центров обработки данных, обучению и применению крупных моделей искусственного интеллекта, расширению сфер использования "зеленых" вычислительных мощностей, а также поддержке ЗСТ Внутренней Монголии в предоставлении быстрых и эффективных вычислительных услуг более широкому кругу потребителей.





Параллельно активно осваиваются новые ниши, в том числе биопроизводство. Производительные силы нового качества развиваются с учетом местной специфики: географическое преимущество трансформируется в преимущество открытости, а политические стимулы - в реальные факторы роста.





Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ло Шаньшань