ШОС приводит в движение глобальную зеленую трансформацию

Охрана окружающей среды и продвижение зеленого развития - общий приоритет для всех стран Шанхайской организации сотрудничества. В последние годы Китай в партнерстве с другими государствами-членами активно развивает сотрудничество в этой сфере, способствуя устойчивому социально-экономическому росту и гармоничному сосуществованию человека и природы в странах ШОС. Организация предпринимает конкретные шаги, внося значительный вклад в глобальное зеленое развитие, сообщает газета "Жэньминь жибао".





В засоленной прибрежной зоне Аральского моря, недалеко от узбекского города Нукус, простираются обширные хлопковые поля, радующие глаз отличными всходами. Здесь, благодаря совместным усилиям китайского предприятия и Международного инновационного центра Приаралья Узбекистана, была создана экспериментальная площадка, демонстрирующая возможности интеграции солнечной энергетики с комплексным орошением и удобрением хлопчатника.





Аральское море, расположенное в центре Евразии на территории Казахстана и Узбекистана, некогда было четвертым по величине озером в мире. С 1960-х годов его площадь сократилась более чем на 90%, а на высохшем дне образовалась пустыня площадью свыше 50 тысяч квадратных километров.





На протяжении многих лет китайские и узбекские ученые совместно ищут пути решения экологических проблем Аральского моря. Стороны подписали соглашение о совместных мерах по восстановлению Арала, создав демонстрационную зону водосберегающего хлопководства.





Китайские технологии возделывания и водосберегающего орошения позволили более чем удвоить урожайность хлопка. Их внедрение способно существенно повысить урожайность сельхозкультур, улучшить благосостояние местных хлопководов и смягчить экологический кризис Аральского моря.





В Монголии китайско-монгольское сотрудничество в области экологии включает создание демонстрационной зоны для защиты и восстановления окружающей среды, применение китайских технологий и методов борьбы с опустыниванием, а также совместный мониторинг пыльных бурь и разработку системы раннего предупреждения. В Казахстане успешно реализуется китайско-казахстанский проект по формированию экологического защитного пояса вокруг столицы. Уже функционирует экспериментально-демонстрационный центр площадью 23 га, а внедренные технологии охватывают территорию в 10 тысяч га.





Китай разработал уникальный подход к борьбе с опустыниванием, учитывающий национальные особенности. Страна активно делится своими технологиями и опытом с партнерами по ШОС, вместе с ними борясь с этой проблемой.





2025 год объявлен "Годом устойчивого развития ШОС". С момента принятия председательства Китай реализовал комплекс мероприятий в области зеленой экономики, успешно транслируя свой опыт государствам-членам ШОС и укрепляя двустороннее и многостороннее сотрудничество в данной сфере.









На зеленых просторах Акмолинской области Казахстана установлены ветряные турбины - часть ветроэнергетических проектов, реализованных китайским предприятием.





По данным разработчика, суммарная установленная мощность проектов составляет 221 МВТ. Ежегодно они способны поставлять 843 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии, экономить 278,3 тысячи тонн условного топлива и сокращать выбросы углекислого газа на 686,6 тысячи тонн. Такие показатели являются мощным драйвером энергетического перехода Казахстана и способствуют повышению уровня жизни населения.





Энергетическое сотрудничество - одно из ключевых направлений взаимодействия в рамках ШОС. Согласно докладу о сотрудничестве Китая и других стран ШОС в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2024 год, страны ШОС лидируют в мировом масштабе, обеспечивая половину всех мощностей ВИЭ. К концу 2024 года установленная мощность ВИЭ в странах ШОС достигла впечатляющих 2,31 млрд кВт. Это в 14,5 раза больше, чем на момент учреждения организации, и составляет около 50% от общемирового показателя.





Китай активно развивает энергетическое сотрудничество со странами ШОС, добиваясь значительных успехов в таких областях, как солнечная, ветровая и гидроэнергетика, атомная энергетика, интеллектуальные энергосети, а также экологически чистое и эффективное использование традиционных источников энергии. В частности, Китай инвестирует в развитие солнечной и ветровой энергетики в Центральной Азии, обеспечивая поставки современного оборудования и технологий, а также активно участвуя в подготовке местных кадров. Помимо этого, китайские автомобили на новых источниках энергии пользуются высоким спросом.





Китай последовательно развивает экологическую цивилизацию, углубляет обмен и сотрудничество с другими странами ШОС, способствуя зеленому развитию через защиту биоразнообразия и совместно пользуясь плодами зеленого развития.





Снежный барс, прозванный "королем снежных гор", населяет высокогорья Центральной Азии, Тибетское и Монгольское плато. Многие страны-члены ШОС входят в ареал его обитания. В связи с этим, государства ШОС договорились о совместных усилиях по защите этого вида и его природных экосистем. Китай совместно с Киргизией, Пакистаном и другими странами успешно реализует Глобальную программу защиты снежного барса и его экосистем, добившись значительных результатов.





В последние годы численность диких снежных барсов в Китае неуклонно растет. Заместитель спикера Национальной ассамблеи Пакистана Сайед Гулам Мустафа Шах отметил, что популяция снежных барсов в Пакистане восстанавливается - это результат сотрудничества и совместных усилий стран ШОС по их защите.





От обмена опытом в борьбе с опустыниванием до взаимовыгодного сотрудничества в сфере чистой энергетики и охраны редких видов - страны ШОС, при активном участии Китая, интенсивно наращивает зеленое сотрудничество. Эти усилия направлены на улучшение региональной экологии и укрепление глобального экологического управления. Они формируют основу для построения экологической цивилизации и продвигают модель зеленого развития, что позволит сохранить нашу планету и обеспечить чистое и прекрасное будущее для всего человечества.





