Технологические и культурные трансформации: Журналисты CIPCC-2025 посетили три ключевых объекта в Шанхае

28 октября 2025 года, на фото запечатлена публичная инсталляция 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в городе Кенджу Республики Корея. /Фото: Синьхуа/

Стремление Китая к большей открытости и глобальному сотрудничеству было наглядно продемонстрировано на неформальной встрече руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.





Благодаря своей непоколебимой приверженности открытости на высоком уровне и мощному инновационному потенциалу, вторая по величине экономика в мире имеет все возможности для обеспечения процветающего будущего в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сохранения своей роли в качестве центра глобального экономического роста.





Открываясь шире





Регион, получивший название "Азиатско-Тихоокеанское чудо", превратился в центр глобального экономического роста и международного сотрудничества, опору стабильности и развития в сегодняшнем мире.





Китай давно понял, что его экономический успех тесно связан с общей стабильностью и ростом в регионе. Он последовательно придерживается стратегии открытости и внедряет инновации, чтобы укрепить свою собственную экономику и одновременно оказать существенное влияние на экономику других регионов.





Мы должны планомерно расширять открытость на институциональном уровне, защищать многостороннюю торговую систему, развивать международную циркуляцию, содействовать реформам и развитию посредством расширения открытости, тем самым разделяя возможности со всеми странами мира и стремясь к совместному развитию", - говорится в Предложениях ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития, недавно принятых на четвертом пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва.





За последние пять лет Китай сохранил первое место в мире по объему торговли товарами и второе место в мире по величине торговли услугами. Китай привлек зарубежные инвестиции на общую сумму свыше 700 млрд долл. США, в то время как его инвестиции за рубежом увеличивались ежегодно в среднем на более чем 5%. Китай также сократил негативный список для иностранных инвестиций и распространил действие своей односторонней безвизовой политики на большее число стран.





Согласно официальным данным, за первые три квартала 2025 года объем импорта и экспорта Китая с другими странами АТЭС увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 19,41 трлн юаней (около 2,74 трлн долл. США), что составляет 57,8% от общего объема импорта и экспорта Китая.





В настоящее время экономическая политика Китая, в частности его политика открытости на высоком уровне, играет решающую роль в стимулировании регионального роста и процветания. Такие инициативы, как Пояс и путь, укрепили связи между Китаем и другими экономиками мира через торговлю, логистику и цифровую инфраструктуру.





Благодаря таким механизмам сотрудничества, как Пояс и путь, Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (RCEP) и созданию версии 3.0 зоны свободной торговли (ЗСТ) между Китаем и АСЕАН, торговые барьеры в регионе будут еще больше снижены, а сотрудничество будет расширяться в таких новых отраслях, как "зеленые" технологии, цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ), отметила ведущий экономист HSBC в регионе Большого Китая Лю Цзин.





Подъем Китая до уровня глобальной экономической державы был впечатляющим, и открытость Китая внешнему миру будет продолжаться.





Инновации для всех





Китай придает важное значение инновациям в развитии своей экономики, и достигнутые им рывки в таких высокотехнологичных отраслях, как искусственный интеллект, робототехника и возобновляемые источники энергии, вывели его на передний план глобальных технологических достижений.





Между тем Китай не только развивает свою собственную экономику, но и помогает ускорить экономический рост во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как подчеркивалось на завершившейся недавно встрече АТЭС, Китай стремится "совместными усилиями искоренить бедность и способствовать общему процветанию всех жителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе", а также "углублять сотрудничество в области технологий с открытым исходным кодом при одновременном создании открытой и конкурентоспособной экосистемы для инноваций".





Лю Цзин отметила, что все большее число предприятий с участием иностранных капиталов создают центры исследований и разработок в Китае, выбирая эту страну в качестве своего центра производства и инноваций. В то же время все больше китайских компаний расширяют свою деятельность по всему миру, открывая заводы в регионах, близких к конечным потребителям, в том числе в других экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона.





HSBC считает, что развитие Китая в сферах ИИ и робототехники принесет сопутствующие эффекты через его торговую и инвестиционную сеть, поскольку технологический прогресс и рыночные преимущества Китая будут постоянно обеспечивать новую энергию роста и факторы стабильности для регионального сотрудничества, а члены АТЭС в свою очередь смогут ускорить свою собственную "зеленую" трансформацию и цифровую модернизацию за счет коллаборации в областях производственных цепочек, капиталовложений и инноваций, тем самым способствуя прогрессу Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.





Взаимное обучение и взаимодействие позволяют АТР сохранить свою выдающуюся позицию в качестве глобального центра научных и технологических инноваций, где сконцентрированы самые оживленные в мире людские, финансовые, логистические и информационные сети, а также некоторые из наиболее важных производственных цепочек", - указал директор Asian Growth Research Institute Дай Эрбяо.





Он убежден, что будучи принимающей стороной следующей неформальной встречи руководителей экономик АТЭС, Китай будет способствовать развитию регионального сотрудничества, стимулируя нарождающиеся отрасли в сфере охраны окружающей среды в качестве новых точек экономического роста, способствуя технологическому прогрессу в областях наук о жизни и здравоохранения, поддерживая здоровое развитие ИИ и других высокотехнологичных секторов, а также укрепляя взаимопонимание между членами АТЭС.