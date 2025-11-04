03.11.2025, 21:07 24991
Технологические и культурные трансформации: Журналисты CIPCC-2025 посетили три ключевых объекта в Шанхае
В рамках программы CIPCC-2025 журналисты посетили три ключевых объекта в Шанхае, которые демонстрируют впечатляющие достижения города в сфере технологий, инфраструктуры и инновационного развития, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
1. Шанхайский выставочный центр практик "города для народа"
На набережной Янпу в Шанхае расположен уникальный Шанхайский выставочный центр практик "города для народа", площадь которого составляет 4500 квадратных метров.
Этот центр, открывшийся в ноябре 2024 года, представляет собой важную площадку для демонстрации концепции города, созданного для своих жителей. Экспозиции здесь раскрывают трансформацию набережной Янпу из "индустриальной ржавой зоны" в современный городской пространство с множеством жилых и общественных объектов.
Посетители могут исследовать 25 тематических зон, включая выставочный зал градостроительного планирования и зону для прямых трансляций. Интерактивные устройства, которые позволяют собирать предложения от горожан, делают концепцию "город для народа" доступной для каждого.
В аванзале зрители могут насладиться 3D-фильмом "Человек·Вода·Город", который символизирует связь человека и природы в городской среде.
2. Мэйтуань: Инновации в розничной торговле и цифровой трансформации
Компания Мэйтуань, известная своими достижениями в сфере технологий и розничной торговли, представила журналистам свой выставочный центр, расположенный на территории бывшего Шанхайского сталелитейного завода.
Этот комплекс площадью около 1000 квадратных метров олицетворяет слияние традиционных торговых практик с передовыми цифровыми технологиями. В центре представлены не только продукты больших данных, но и физические экспонаты, демонстрирующие достижения компании в области потребительских услуг.
Мэйтуань активно влияет на трансформацию китайского рынка с помощью инновационных решений в области доставки еды, онлайн-услуг и электронных платежей. С момента своего основания в 2010 году компания успешно внедряет технологические новшества, а в 2018 году была размещена на Гонконгской фондовой бирже, став лидером в своей отрасли.
3. Тэнсюнь: Лидер цифровых технологий и искусственного интеллекта
Тэнсюнь, основанная в 1998 году, является одной из крупнейших интернет-компаний Китая, известной своими продуктами, такими как QQ и WeChat. Визит журналистов привел их к штаб-квартире Тэнсюнь, расположенной на набережной Сюйхуэай в Шанхае.
Здание, спроектированное архитекторами Люй Юаньсяном, отражает концепцию "Огней тысяч домов" и является образцом современной архитектуры. Комплекс сочетает рабочие, коммерческие, культурные и рекреационные пространства и будет фокусироваться на развитии индустрий искусственного интеллекта и больших данных.
Тэнсюнь продолжает развивать цифровую экосистему, которая объединяет пользователей и способствует цифровой трансформации различных отраслей.
Эти три места в Шанхае демонстрируют, как город активно развивается в области технологий, инновационной экономики и городской инфраструктуры, внося весомый вклад в создание умных и устойчивых городов будущего.
03.11.2025, 13:29 33286
Открытый, инновационный Китай укрепит позиции АТЭС на переднем крае мировой экономики
28 октября 2025 года, на фото запечатлена публичная инсталляция 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в городе Кенджу Республики Корея. /Фото: Синьхуа/
Стремление Китая к большей открытости и глобальному сотрудничеству было наглядно продемонстрировано на неформальной встрече руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.
Благодаря своей непоколебимой приверженности открытости на высоком уровне и мощному инновационному потенциалу, вторая по величине экономика в мире имеет все возможности для обеспечения процветающего будущего в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сохранения своей роли в качестве центра глобального экономического роста.
Открываясь шире
Регион, получивший название "Азиатско-Тихоокеанское чудо", превратился в центр глобального экономического роста и международного сотрудничества, опору стабильности и развития в сегодняшнем мире.
Китай давно понял, что его экономический успех тесно связан с общей стабильностью и ростом в регионе. Он последовательно придерживается стратегии открытости и внедряет инновации, чтобы укрепить свою собственную экономику и одновременно оказать существенное влияние на экономику других регионов.
Мы должны планомерно расширять открытость на институциональном уровне, защищать многостороннюю торговую систему, развивать международную циркуляцию, содействовать реформам и развитию посредством расширения открытости, тем самым разделяя возможности со всеми странами мира и стремясь к совместному развитию", - говорится в Предложениях ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития, недавно принятых на четвертом пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва.
За последние пять лет Китай сохранил первое место в мире по объему торговли товарами и второе место в мире по величине торговли услугами. Китай привлек зарубежные инвестиции на общую сумму свыше 700 млрд долл. США, в то время как его инвестиции за рубежом увеличивались ежегодно в среднем на более чем 5%. Китай также сократил негативный список для иностранных инвестиций и распространил действие своей односторонней безвизовой политики на большее число стран.
Согласно официальным данным, за первые три квартала 2025 года объем импорта и экспорта Китая с другими странами АТЭС увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 19,41 трлн юаней (около 2,74 трлн долл. США), что составляет 57,8% от общего объема импорта и экспорта Китая.
В настоящее время экономическая политика Китая, в частности его политика открытости на высоком уровне, играет решающую роль в стимулировании регионального роста и процветания. Такие инициативы, как Пояс и путь, укрепили связи между Китаем и другими экономиками мира через торговлю, логистику и цифровую инфраструктуру.
Благодаря таким механизмам сотрудничества, как Пояс и путь, Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (RCEP) и созданию версии 3.0 зоны свободной торговли (ЗСТ) между Китаем и АСЕАН, торговые барьеры в регионе будут еще больше снижены, а сотрудничество будет расширяться в таких новых отраслях, как "зеленые" технологии, цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ), отметила ведущий экономист HSBC в регионе Большого Китая Лю Цзин.
Подъем Китая до уровня глобальной экономической державы был впечатляющим, и открытость Китая внешнему миру будет продолжаться.
Инновации для всех
Китай придает важное значение инновациям в развитии своей экономики, и достигнутые им рывки в таких высокотехнологичных отраслях, как искусственный интеллект, робототехника и возобновляемые источники энергии, вывели его на передний план глобальных технологических достижений.
Между тем Китай не только развивает свою собственную экономику, но и помогает ускорить экономический рост во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как подчеркивалось на завершившейся недавно встрече АТЭС, Китай стремится "совместными усилиями искоренить бедность и способствовать общему процветанию всех жителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе", а также "углублять сотрудничество в области технологий с открытым исходным кодом при одновременном создании открытой и конкурентоспособной экосистемы для инноваций".
Лю Цзин отметила, что все большее число предприятий с участием иностранных капиталов создают центры исследований и разработок в Китае, выбирая эту страну в качестве своего центра производства и инноваций. В то же время все больше китайских компаний расширяют свою деятельность по всему миру, открывая заводы в регионах, близких к конечным потребителям, в том числе в других экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона.
HSBC считает, что развитие Китая в сферах ИИ и робототехники принесет сопутствующие эффекты через его торговую и инвестиционную сеть, поскольку технологический прогресс и рыночные преимущества Китая будут постоянно обеспечивать новую энергию роста и факторы стабильности для регионального сотрудничества, а члены АТЭС в свою очередь смогут ускорить свою собственную "зеленую" трансформацию и цифровую модернизацию за счет коллаборации в областях производственных цепочек, капиталовложений и инноваций, тем самым способствуя прогрессу Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.
Взаимное обучение и взаимодействие позволяют АТР сохранить свою выдающуюся позицию в качестве глобального центра научных и технологических инноваций, где сконцентрированы самые оживленные в мире людские, финансовые, логистические и информационные сети, а также некоторые из наиболее важных производственных цепочек", - указал директор Asian Growth Research Institute Дай Эрбяо.
Он убежден, что будучи принимающей стороной следующей неформальной встречи руководителей экономик АТЭС, Китай будет способствовать развитию регионального сотрудничества, стимулируя нарождающиеся отрасли в сфере охраны окружающей среды в качестве новых точек экономического роста, способствуя технологическому прогрессу в областях наук о жизни и здравоохранения, поддерживая здоровое развитие ИИ и других высокотехнологичных секторов, а также укрепляя взаимопонимание между членами АТЭС.
31.10.2025, 22:27 112526
Журналисты познакомились с искусством Пекинской оперы
В рамках программы CIPCC-2025 для журналистов была представлена выдержка из жанра Пекинская опера - показаны фрагменты нескольких произведений, выполненных артистами в традиционных костюмах и гриме, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Для справки: Пекинская опера - это один из наиболее значимых видов китайского традиционного театра, возникший в Пекине примерно в конце XVIII - XIX века. Она объединяет вокальные партии, диалоги-речь, пантомиму, танец, боевые и акробатические элементы. Композиционно она делится на "гражданские" (wenxi) - бытовые, романтические сюжеты, и "военные" (wuxi) - с боевыми сценами и акробатикой. Особое внимание уделяется выразительной символике: грим (раскраска лиц) обозначает характер персонажа (например, красный - героизм, белый - хитрость, зеленый - вспыльчивость). Костюмы ярки, стилизованы, движения артистов тоже: каждый жест, шаг, взмах - часть символической системы.
Кроме собственно сценического представления, для гостей было организовано интерактивное погружение: посетителям дали не только насладиться искусством, но и примерить грим, присущий этому жанру, а также испытать на себе костюмы артистов. Таким образом, мероприятие стало не просто наблюдением, но и участием - возможность почувствовать себя частью театральной эстетики Пекинской оперы.
27.10.2025, 22:03 156711
Хуанлин - древняя деревня уезда Уюань, ставшая символом сельского возрождения Китая
Деревня Хуанлин расположена в уезде Уюань провинции Цзянси. Её история насчитывает более пятисот лет, а архитектура выполнена в традиционном хуэйском стиле - с белыми стенами, тёмными крышами и деревянной резьбой. Место известно благодаря старинному обычаю "сушки урожая", когда жители осенью раскладывают перцы, кукурузу и другие культуры на крышах и у окон, превращая деревню в яркое полотно из красных и золотых оттенков, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
За последние годы Хуанлин стал примером успешного развития сельского туризма. В рамках программы по возрождению деревень здесь провели реставрацию старинных домов, благоустроили улицы и инфраструктуру. Местные жители открывают семейные гостиницы и мастерские, участвуют в культурных проектах и сохраняют традиционные ремёсла.
В 2023 году Хуанлин был включён в список лучших туристических деревень мира по версии Всемирной туристической организации. Сочетание исторического наследия, природной красоты и современного подхода к развитию сделало его одной из самых популярных сельских достопримечательностей восточного Китая.
24.10.2025, 17:46 255806
Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта
Фото: информационная компания Урумчи
Этот уезд с населением 70 тысяч человек вскоре примет 800 тысяч гостей - все ради одного вида спорта. Уезд Бурчун в округе Алтай Синьцзяна расположен на северо-западной окраине Китая, и является приграничным уездом с постоянным населением всего около 70 тысяч человек, сообщает информационная компания "Урумчи".
С приближением зимы все больше туристов направляются в Бурчун, чтобы отправиться в длительное ледово-снежное путешествие в волшебном зимнем мире. Прошлой зимой уезд посетили более 680 тысяч туристов,
общие туристические расходы составили 1,1 миллиарда юаней. Только за один день 1 февраля количество посетителей достигло 9585 человек, что стало историческим максимумом. По прогнозам местного управления культуры и туризма, в этом году сюда приедут более 800 тысяч человек, чтобы насладиться снежным праздником.
Расположенный на "золотом лыжном поясе" вдоль 47-й северной параллели, Бурчун обладает климатом и "пухлым снегом", аналогичными тем, что в Альпах. Холодная и долгая зима стала уникальным брендом уезда Бурчун.
После Пекинской зимней Олимпиады и продвижения идеи "300 миллионов человек в зимних видах спорта" Бурчун воспользовался возможностью, активно развивая индустрию зимнего туризма и спорта. Теперь здесь "весной и летом красиво, осенью и зимой нарядно - в низкий сезон спадов нет, а высокий становится еще оживленнее", что стало новой нормой для туризма Бурчуна - позволив превратить "лед и снег" в "золотые и серебряные горы".
Бурчун граничит с Россией, Казахстаном и Монголией, и располагает более чем 30 знаменитыми туристическими достопримечательностями, включая Канас и Кумканас. Куда ни взгляни повсюду живописные виды, куда ни ступи везде "поэзия и даль мечты" в сердцах туристов. В прошлом году Бурчун принял более 17 миллионов туристов, что принесло 14 миллиарда юаней туристических доходов. В этом году туризм в уезде стал еще более бурным: по состоянию на 15 октября уже принято 26,3 миллиона туристов, общие расходы достигли 24,1 миллиарда юаней рост более чем на 60% и 77% соответственно.
С подъемом зимнего туризма и снежных видов спорта зимой в Бурчуне стало оживленно. Местные власти глубоко раскрывают преимущества снежных ресурсов, превращая зимние виды спорта в массовое праздничное мероприятие.
Международный горнолыжный курорт "Цзикэпулин", расположенный в 82 км от аэропорта Канас, с максимальной высотой 2848 м и перепадом 1466 м стал рекордным горнолыжным курортом Китая. Опираясь на природные ресурсы, Бурчун провел два этапа Мирового тура по фрирайду (FWT), элитные соревнования Синьцзянского клуба скоростного катания, национальный марафон по скоростному катанию "Канас" и другие профессиональные турниры. В уезде открыто шесть "показательных школ зимних видов спорта", где все ученики проходят 100%-й опыт занятий на льду. Чтобы повысить вовлеченность туристов, здесь организуют фестиваль инея, велокросс, катание на оленьих и конных санях, снежный футбол, гонки на снегу, скоростное катание на коньках и другие народные и спортивные мероприятия, позволяющие гостям прочувствовать азарт и энергию зимних видов спорта.
Благодаря стремительному росту туризма процветают транспорт, общественное питание, гостиницы и развлечения. В уезде насчитывается 797 гостиниц и гостевых домов, предлагающих 23083 номера и 45893 спальных места. В этом году в Бурчуне начали работу пять новых отелей: Indigo, Conrad Hilton, Ruihe, Dongxue и Hemu Ecology, добавив 1061 номер и 1848 мест, чтобы еще лучше удовлетворить спрос туристов. При этом появляются новые профессии оператор канатной дороги, мастер по ремонту лыж, видеооператор на склоне и другие.
Чтобы удовлетворить потребности "снежных друзей" со всей страны, Бурчун развивает как "мягкую", так и "жесткую" инфраструктуру, постоянно повышая качество зимнего туризма. Здесь впервые сняты ограничения на "поквартирное бронирование по времени", введены онлайн- и офлайн-каналы покупки билетов, усовершенствована интеллектуальная туристическая платформа, объединившая бронирование, навигацию и другие функции, создан удобный формат "все путешествие в одном смартфоне". Новый туристический центр в живописной зоне Кумканас готовится к открытию, а для покупки билетов внедрены несколько каналов официальный аккаунт, OTA-платформы и кассы на месте. В режиме реального времени публикуются данные о плотности потока туристов, время работы парка увеличено до 14 часов. С помощью динамического мониторинга потоков организовано научное регулирование маршрутов движения, увеличено количество экскурсионных автобусов, чтобы снизить транспортную нагрузку и сохранить плавное передвижение по маршрутам. С учетом разнообразных запросов туристов в Цзядэнъюй, Канасе и Кумканасе организовано 7 постоянных пунктов для бесплатного хранения багажа, введены "малые порции блюд" и комплексные обеды, ускорена реконструкция многоуровневой парковки в Цзядэнъюе, в деревнях Кумканас и Канас созданы кооперативы, реализующие товары по доступным ценам.
Лед и снег - это дар природы Бурчуну, а также источник огромных перспектив развития зимнего туризма и культуры. Местные власти прилагают все усилия, чтобы создать крупнейший в Азии мировой горнолыжный курорт
по объему приема гостей. С нетерпением ждут, что этой зимой Бурчун встретит по-настоящему "горячий снежный" сезон.
23.10.2025, 17:34 271921
Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность
Фото: 17 октября 2025 года, Гуанчжоу. Робособака, представленная на стенде технологической компании на 138-й Китайской импортно-экспортной ярмарке (Гуанчжоуской ярмарке), привлекла внимание покупателей. Фото / Хуан Таймин
20 октября Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные о развитии национальной экономики за первые три квартала 2025 года. Согласно статистике, за этот период ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом исчислении, что на 0,2 п.п. выше показателя за весь прошлый год и на 0,4 п.п. выше уровня аналогичного периода 2024 года. Это заложило прочную основу для достижения основных целевых показателей года, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В условиях недостаточности импульсов роста мировой экономики, а также растущей в ней нестабильности и неопределенности, китайская экономика продолжает демонстрировать в целом стабильную и прогрессирующую динамику развития, внося в мировую экономику столь ценную определенность.
Темп роста в 5,2% является один из самых высоких среди крупнейших экономик мира, и Китай по-прежнему остается наиболее стабильным и надежным источником роста для мировой экономики.
С начала этого года, столкнувшись со сложной ситуацией, связанной с усилением внешнего давления и внутренними трудностями, китайская экономика выдержала давление, не только стабилизировав базовые показатели, но и добившись новых прорывов и улучшений в ряде ключевых областей. Это в полной мере продемонстрировало ее способность справляться с вызовами и преодолевать трудности.
За первые три квартала объем импорта и экспорта товаров в Китае вырос на 4% в годовом исчислении, показав значительную устойчивость. Как отметило агентство Reuters, это подчеркивает способность Китая освобождаться от зависимости от единого рынка и диверсифицировать продукцию.
Перед лицом противодействия глобализации новые движущие силы китайской внешней торговли набирают силу, диверсификация рынков продолжается, экспортная продукция становится более инновационной и качественной, что играет важную роль в поддержании стабильности и бесперебойности глобальных производственно-сбытовых цепочек.
Уверенное движение китайской экономики вперед ключевым образом зависит от того, что страна сосредоточена на решении собственных задач и обеспечивает высококачественный рост даже в условиях нестабильной внешней среды.
Активные и целенаправленные меры макроэкономической политики способствуют поэтапному раскрытию потребительского потенциала, оптимизации и модернизации промышленности, стабильному усилению новых драйверов роста, сбалансированному функционированию экономического цикла и последовательному продвижению открытости на высоком уровне, что укрепляет основу текущего экономического развития и накапливает потенциал для долгосрочного роста.
За первые три квартала конечное потребление обеспечило 53,5% прироста китайской экономики, продолжая играть роль главного двигателя развития. Эффект от политики, направленной на реализацию крупных национальных стратегий и укрепление безопасности в ключевых областях, а также от инициатив по масштабному обновлению оборудования и замене старых потребительских товаров на новые продолжает распространяться на производственный сектор. Это стимулирует развитие отраслей, связанных с производством оборудования и потребительских товаров, а также способствует расширению производства и технологическому обновлению в таких сферах, как зеленое производство и цифровые технологии.
В то же время углубленное продвижение строительства единого общенационального рынка ускоряет поток товаров, рабочей силы, капитала и других факторов, а логистика в промышленных цепочках продолжает наращивать темпы.
Достаточное пространство для маневра в политике, богатый набор инструментов и создание регулярных политических резервов будут и впредь служить гарантией стабильного функционирования китайской экономики.
На недавно прошедшей 138-й Китайской импортно-экспортной ярмарке (также известной как Гуанчжоуская или Кантонская ярмарка) перед стендами с высокотехнологичной продукцией, такой как роботы и оборудование для интеллектуального производства, выстраивались длинные очереди посетителей из разных стран. По мере углубления интеграции технологических и промышленных инноваций все больше новаторских достижений переходит из лабораторий на производственные линии, а инновационный потенциал постоянно преобразуется в движущую силу экономического развития.
Китай, учитывая собственные условия, наращивает производительные силы нового качества, способствуя постоянной оптимизации экономической структуры и поэтапной трансформации старых драйверов роста в новые, вливая свежую энергию в высококачественное развитие.
Традиционные отрасли активно внедряют модели "интернет+", "AI+" (искусственный интеллект+) и "цифра+", ускоряя обновление оборудования и техническую модернизацию, постоянно обретая новую жизненную силу.
За первые три квартала выработка электроэнергии на крупных ветровых и солнечных электростанциях продемонстрировала двузначный рост в годовом исчислении. Производство новых энергетических продуктов, таких как автомобили на новых источниках энергии и литий-ионные автомобильные аккумуляторы, выросло на 29,7% и 46,9% соответственно, что способствует повышению "зеленой составляющей" экономического развития.
Подходит к завершению выполнение 14-го пятилетнего плана (2021-2025 гг.). За эти пять лет общий объем китайской экономики последовательно преодолел отметки в 110, 120 и 130 трлн юаней, ее среднегодовой вклад в рост мировой экономики сохраняется на уровне около 30%, что делает Китай одной из важнейших движущих сил мирового экономического развития.
На фоне масштабных изменений, невиданных за столетие, Китай стабилизировал общую картину развития, укрепил основы и добился новых важных достижений в экономике и социальной сфере, заложив более прочный фундамент и накопив больший запас уверенности для продолжения пути в новом путешествии по реализации 15-й пятилетки (2026-2030 гг.).
Перед лицом изменчивой международной обстановки такие характеристики китайской экономики, как стабильность общей структуры, поступательная динамика и устойчивость, остаются неизменными. На следующем этапе, эффективно используя имеющиеся политические инструменты, последовательно продвигая высококачественное развитие и ускоряя формирование производительных сил нового качества, Китай уверен в своих силах сохранять тенденцию устойчивого улучшения экономики и продолжать вносить важный вклад в рост мировой экономики.
Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
23.10.2025, 17:24 272416
8-е Китайское международное импортное ЭКСПО: высокий уровень открытости объединяет усилия для развития
Фото: 6 ноября 2024 года, Шанхай. Покупатели выбирают плюшевые игрушки в зоне потребительских товаров на 7-м Китайском международном импортном ЭКСПО. Фото/Тан Кэ
С 5 по 10 ноября в Шанхае пройдет 8-е Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE). К настоящему времени участие подтвердили более 320 компаний из свыше 110 стран и регионов мира, а общая законтрактованная выставочная площадь превысила 360 тыс. кв. м, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Десятки государств и международных организаций представят свои экспозиции на национальной комплексной выставке. Почётными гостями выступятШвеция и ОАЭ, а Кыргызстан примет участие впервые. 170 зарубежных компаний и 27 организаций будут участвовать уже восьмой раз подряд, став настоящими "ветеранами" этого мероприятия.
CIIE - первая в мире выставка национального уровня, посвященная импорту. Она проводится ежегодно без перерывов с 2018 года, став символом взаимного движения Китая и мира навстречу друг другу. По данным статистики, за семь прошедших выставок было представлено около 3 тыс. новых продуктов, технологий и услуг, предварительный объем сделок превысил 500 млрд долларов США, а общее число зарубежных участников достигло 23 тыс.
На фоне роста унилатерализма и протекционизма CIIE позволяет всем сторонам воочию убедиться в искренности Китая в расширении открытости высокого уровня, продолжая вселять уверенность в глобальное торгово-экономическое сотрудничество.
Восьмикратный участник CIIE, немецкая компания Kärcher, в этом году представит 6 новинок мирового уровня, демонстрируя последние достижения в сфере интеллектуальной уборки. Среди них - универсальный уборочный робот, использующий лазерные сканеры, 3D-датчики и ультразвуковые технологии для комплексного мониторинга окружающей среды. Умный уборщик точно распознает людей и препятствия, автоматически объезжая их, обеспечивая эффективное и безопасное выполнение работ.
Концерн Kärcher - свидетель, участник и бенефициар открытости Китая на высоком уровне. Китайский рынок - одна из ключевых составляющих нашей глобальной стратегии", - подчеркнул Райнер Керн (RainerKern), вице-президент Kärcher и финансовый директор компании в Китае.
По его словам, в последние годы Kärcher благодаря участию в CIIE и других международных выставках значительно укрепила влияние бренда. Многие продукты, впервые представленные широкой публике на выставке, превратились из экспонатов в товары, получив положительные отзывы рынка, что наглядно свидетельствует об огромном потенциале китайского рынка.
Чтобы облегчить выход зарубежных малых и средних предприятий (МСП) на китайский рынок, в этом году на CIIE впервые будет создана специальная платформа для трансграничной электронной коммерции площадью около 530 кв. м. Через специализированные презентации, профессиональные встречи и прямые трансляции платформа объединит выставочную деятельность, торговлю, логистику и доставку, преодолевая "последний километр" на пути выхода зарубежных товаров на китайский рынок и формируя эффективный "зеленый коридор" с целью повышения результативности участия МСП.
Следуя тенденциям развития перспективных отраслей, на нынешней CIIE в секции автомобилей и интеллектуальных транспортных решений продолжит работу специализированная зона "Мобильность будущего". Она сосредоточится на передовых технологиях, включая технологии в сфере низковысотной экономики, и станет международной платформой для демонстрации инновационных достижений и отраслевой синергии. Это будет способствовать внедрению мировых разработок в области интеллектуальной мобильности в Китае и совместному использованию возможностей.
Китай обладает уникальными преимуществами в управлении низковысотным воздушным движением и развитии инфраструктуры, а CIIE может стать важной площадкой для международного технологического обмена и гармонизации стандартов", - отметил представитель Королевского авиационного общества Великобритании в Китае Шэнь Вэньцзя.
В этом году CIIE также впервые откроет специальную зону для продукции наименее развитых стран (НРС) и расширит существующий африканский павильон, помогая предприятиям из НРС, имеющих дипломатические отношения с Китаем, и 53 африканских стран в полной мере воспользоваться режимом нулевых тарифов.
Кроме того, впервые состоится подфорум "Глобального Юга", направленный на укрепление экономической устойчивости развивающихся стран. В "Докладе о глобальной открытости 2025" появится специальная глава "Открытость стимулирует индустриализацию Глобального Юга", содействуя инклюзивному росту.
Эта серия мер открытости демонстрирует приверженность Китая конкретным действиям по открытию дверей возможностей для развивающихся стран, помогая большему числу государств интегрироваться в инклюзивный и всеобъемлющий процесс экономической глобализации.
Благодаря платформе CIIE руандийский перец чили, эфиопский кофе и непальский кашемир стали популярными товарами в домах китайских потребителей", - заявила заместитель исполнительного директора Международного торгового центра ООН Дороти Тембо.
По ее мнению, CIIE открывает двери для МСП мира все шире, позволяя им воспользоваться возможностями китайского рынка, а плоды открытости приносят пользу все большему числу стран и регионов.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Цуй Ци
21.10.2025, 21:17 294366
Историко-культурный район Таоянли в китайском городе Циньдэчжэнь
В центре китайской керамической столицы Циньдэчжэня активно развивается историко-культурный район Таоянли (陶阳里). Этот район, бывший промышленно-жилой квартал около старых печей, сегодня превращается в притягательное туристическое и культурное пространство, сочетающее практики ремесел, музейное обслуживание и сохранение архитектурного наследия, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Район охватывает около 1,28 квадратного километра, включает более 108 старинных аллей и переулков, многие из которых за тысячелетия сохраняют планировку и атмосферу производства керамики.
В сердце территории расположен национальный археологический парк старой императорской печи: Императорская печь (или "Юъяо" 御窑) - место, где производились фарфоровые изделия для императорского двора китайских династий Мин и Цин.
Один из ключевых объектов района - музей императорской печи (博物馆御窑) - выставочный павильон, который находится в составе археологического парка. Он пока что бывает частично открыт для посетителей, но уже отличается оригинальной архитектурой: залы построены в виде восьми кирпичных "линейных арок" - форма взята из традиционных конструкций соляных печей, без использования лесов при кладке кирпича, что отражает мастерство строителей.
По словам зарубежных и китайских обозревателей, Таоянли отличается от обычных старинных кварталов тем, что здесь не просто старинная улица, но "индустриальный ландшафт керамики": старые мастерские печей, жилые строения ремесленников, шоу-площадки, музеи.
Что примечательно: в последние годы район переживает обновление - он становится туристической точкой, где ремесленники демонстрируют свои изделия, посетители могут походить по старинным печным руинам, приобрести керамику и насладиться атмосферой.
Район отражает богатую керамическую историю Циньдэчжэня - города, который многие считают "глиняной столицей Китая".
14.10.2025, 07:27 412646
В Пекине стартовал Международный фестиваль света в районе Чаоян
С 26 сентября по 31 октября 2025 года в столице Китая проходит Международный фестиваль света и сезон потребления в районе Чаоян. Торжественное открытие состоялось 11 октября, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Фестиваль объединяет световые инсталляции, цифровые технологии, искусство и гастрономию под девизом "Вместе! Мы сияем!". Главные площадки расположены на культурно-экономическом поясе реки Лянма и в Олимпийском центре Пекина, где зрителей ждут световые шоу, водные представления, проекционные спектакли и концерты.
Для журналистов была организована прогулка на лодках по реке Лянма, откуда они наблюдали яркие представления на обоих берегах. Завершением вечера стало выступление симфонического оркестра под открытым небом.
Фестиваль включает три основные программы: "Ночное созерцание Чаояна" с арт-инсталляциями и концертами мирового уровня, "Ночное вкушение Чаояна" с гастрономическими ярмарками и фестивалями, а также "Ночные покупки в Чаояне" с акциями и эксклюзивными товарами. Мероприятие подчеркивает статус Чаояна как открытого, креативного и туристически привлекательного района Пекина.
