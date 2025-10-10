Умная теплица в Ланьчжоу: передовые технологии в цветочной индустрии

Фото: Синьхуа

В аудитории площадью более 20 квадратных метров в городе Каракол Иссык-Кульской области Кыргызстана Айдай Кубанычбекова практикует устную речь на китайском языке с несколькими детьми в возрасте около десяти лет, пишет "Синьхуа".





Их смешные ответы время от времени вызывают смех в классе: "Что ты собираешься делать в эти выходные?" - "Буду делать домашние задания по китайскому языку". "Молодец! А ты?" - "Буду спать дома".





Центр обучения китайскому языку "Здравствуй, Китай!" был основан А. Кубанычбековой в прошлом году. В нем обучается около 40 человек.





Я всегда хотела открыть такой центр, потому что работать преподавателем китайского языка - моя мечта", - говорит она.





26-летняя девушка с детства увлекается китайскими иероглифами: "Каждый иероглиф - это картинка, наполненная особым значением". При поддержке родителей она начала изучать китайский язык и китайскую культуру в десятом классе.





В начале этот язык давался мне нелегко. Но однажды, когда я общалась с китайскими друзьями на китайском, они сразу меня хорошо поняли. Это придало мне уверенности в том, что этот язык я обязательно выучу", - рассказывает она.





Во время учебы в университете Кубанычбекова специализировалась на переводе, и китайский язык стал обязательным предметом. В этот период она также прошла онлайн-курс китайского языка, организованный Ланьчжоуским университетом. В 2023 году она по программе стипендии прошла курс подготовки преподавателей китайского языка в Даляньском университете иностранных языков, что еще больше укрепило ее мысль открыть центр обучения китайскому языку.





Это была моя первая поездка в Китай, и она оставила у меня яркие впечатления. Там улицы были чище, транспорт был удобнее, а жизнь - современнее, чем мне казалось, - сказала она. - Многие дети у нас хотят изучать китайский язык, но учебных заведений не так много. Я хочу своими усилиями помочь им осуществить свою мечту - поехать в Китай, почувствовать настоящий Китай и китайскую культуру".





Девушка сообщила, что планирует в будущем сотрудничать с китайскими вузами, чтобы отправлять детей в Китай на учебу или для участия в летних лагерях по китайскому языку и китайской культуре, а также пригласить китайских студентов в Кыргызстан, чтобы углубить взаимопонимание между молодежью двух стран посредством обменов.





В Институте Конфуция при Ошском государственном университете в Кыргызстане студент третьего курса Эрбол Келдибаев со своим товарищем после занятий поет под гитару популярную китайскую песню - "Путь обыкновенного человека" исполнителя Пу Шу. "Китайские песни приносят мне большое удовольствие", - говорит он.





В детстве Эрбол любил смотреть фильмы о китайском кунг-фу, так у него появилась мысль выучить китайский язык. "Я в свое время мечтал встретиться с Джеки Чаном", - признается он.





В университете он учится на специальности "Перевод и переводоведение".





Мне нравится учить китайский язык: писать иероглифы, переписывать фразы, смотреть фильмы на китайском языке - я не чувствую усталости, даже когда занимаюсь поздно ночью", - говорит он.





На втором курсе Эрбол получил возможность учиться в Хайнаньском педагогическом университете в течение полугода.





Там у меня появилось много китайских друзей, и мой китайский язык значительно улучшился (...) Я даже впервые увидел море!" - с восторгом вспоминает он.





Любящий пение парень также создал в Китае свой "момент успеха": стал победителем конкурса по исполнению песен на китайском языке среди иностранных студентов, организованном университетом. "Это стало для меня большим стимулом к дальнейшему изучению китайского языка".





В этом году Эрбол внес в свой "список планов" участие в конкурсе "Мост китайского языка".





Если я одержу победу на конкурсе в Кыргызстане, у меня будет возможность участвовать в его финале в Китае, представляя свою страну. Это будет большая честь для меня", - говорит он.





В связи с тем, что контакты между Китаем и Кыргызстаном становятся все более тесными, изучение китайского языка пользуется все большей популярностью среди молодежи Кыргызстана. Например, в Институте Конфуция при ОГУ с момента его основания в 2013 году обучили около 17 тысяч человек. Из них почти 600 учились или учатся в Китае по программам стипендий. Вместе с тем, кыргызстанские специалисты, владеющие китайским языком, становятся важной силой для развития торгово-экономических связей между двумя странами.





На 15-й товарной ярмарке "Кашгар - Центральная и Южная Азия", состоявшейся в августе этого года в Кашгаре Синьцзян-Уйгурского автономного района, в выставочной зоне Кыргызстана особенно оживленно. Бермет Курманбаева, эксперт Центра по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз Экспорт", на китайском языке рассказывает посетителям о преимуществах и особенностях кыргызского меда: "Наш мед с пастбищ гор Тянь-Шань отличается натуральностью".





По ее словам, все больше людей из деловых кругов Кыргызстана выбирают изучать китайский язык, считая его ключом к китайскому рынку. "Владение китайским языком - это не просто дополнительный языковой навык, но и способ завоевать доверие и пользоваться возможностями", - полагает она.





На этой ярмарке многие представители китайских предприятий были впечатлены профессиональной презентацией и подробными объяснениями Курманбаевой на китайском языке и сразу же решили перейти к обстоятельным переговорам с кыргызскими компаниями по таким вопросам, как модели сотрудничества и условия импорта продукции. С ее помощью ряд компаний с обеих сторон достигли соглашений о намерении сотрудничества. Это позволила ей глубоко осознать ценность своей работы.





Пусть дружба между Кыргызстаном и Китаем и народами двух стран будет сладкой, как мед", - искренне пожелала она.