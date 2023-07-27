13.07.2023, 08:15 13486

Кто сможет получить возмещение части затрат на комуслуги

Изменение тарифов на коммунальные услуги в результате составило 10-30%
Кто сможет получить возмещение части затрат на комуслуги
Фото: Depositphotos
Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Малообеспеченные семьи могут получить возмещение части затрат на комуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

С текущего года в целях комплексной модернизации оборудования энергоисточников, а также снижения износа сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения начата реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции". Это позволит снизить количество аварий, отключений и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг в целом.

На сегодняшний день уже утверждено 212 заявок предприятий ЖКХ на изменение тарифов и инвестиционных программ (увеличение ремонтных работ и зарплат работников, содержание бесхозных сетей и т.д.). Изменение тарифов на коммунальные услуги в результате составило 10-30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и коммунальных служб. Вместе с тем уязвимые слои населения могут рассчитывать на компенсацию части затрат на коммунальные услуги", - отметили в пресс-службе.


Такой механизм предусмотрен в рамках оказания государственной жилищной помощи. Она ежеквартально выплачивается малообеспеченным семьям или гражданам для компенсации расходов на коммунальные услуги (тепло-, электро- и водоснабжение, связь, содержание лифтов и т.д.). Главное условие - получатель должен иметь в собственности только одно жилье на территории РК либо быть нанимателем (соарендатором) жилья из государственного жилфонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде.

Согласно изменениям, внесенным правительством в текущем году, жилищная помощь выплачивается, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи или гражданина. Ранее этот показатель составлял от 2 до 20% в зависимости от региона. При этом акиматы имеют право снижать предельно допустимый уровень ниже 10%.

Например, если средний ежемесячный совокупный доход семьи или гражданина составляет 100 тысяч тенге, а расходы на коммунальные услуги - 15 тысяч тенге (свыше 10% от дохода), то потенциальный получатель жилищной помощи имеет право на компенсацию разницы за счет средств местного бюджета.

Поправка, утвержденная правительством, призвана расширить охват потенциальных получателей жилищной помощи и уменьшить финансовую нагрузку на малообеспеченных граждан.

В целом за последние 4 года жилпомощь выплачена свыше 174 тысячам абонентов на общую сумму 5 млрд тенге. За 6 месяцев текущего года она оказана 31 тысяче семей на сумму 630,5 млн тенге.

Таким образом, в случае повышения тарифов на коммунальные услуги будет увеличена и компенсация, то есть затраты малообеспеченных граждан не повысятся.

Для назначения жилищной помощи нужно обращаться в акимат по месту жительства.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Росттарифыкомпенсациякомуслуги

новости по теме

14.02.2023, 12:44 113806

Ваисов назначен вице-министром юстиции РК

Также вице-министром юстиции назначена Ботагоз Жакселекова
Ваисов назначен вице-министром юстиции РК
Фото: telegram/UKIMET
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Даниель Ваисов назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства РК.

Даниель Ваисов родился в 1979 в Алматы.

Он окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, университет "Нархоз" и высшую школу права "Адилет".

Трудовой стаж:

с 1999 по 2002 годы - юрист, ТОО "Kazakhstan Legal Group", "Банк ТуранАлем";

с 2002 по 2003 годы - главный специалист, Налоговый комитет Министерства финансов РК, Министерство государственных доходов РК;

с 2003 по 2010 годы - главный юрист, старший юрист - заместитель директора, юрист при технической группе полномочного органа в компании "Аджип ККО", город Лондон, старший юрист, главный юрист, юрист первой категории, АО НК "КазМунайГаз";

В 2010 году - директор департамента юридической службы, Министерство нефти и газа РК;

с 2010 по 2017 годы - управляющий директор по правовому обеспечению, ТОО "PSA";

с 06.04.2017 - управляющий директор по административно-правовому обеспечению, член правления ТОО "PSA" .

Фото: telegram/UKIMET

Также постановлением правительства Республики Казахстан Ботагоз Жакселекова назначена на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан.

Ботагоз Жакселекова родилась в 1980 в Костанайской области.

Она окончила Костанайский государственный университет имени Байтурсынова, Exeter University.

Трудовой стаж:

с 09.2001 по 10.2013 годы - специалист, ведущий специалист управления кадровой работы, главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента законодательства, главный эксперт департамента по защите имущественных прав государства, заместитель директора департамента кадровой службы МЮ РК;

с 10.2013 по 11.2015 годы - заместитель заведующего юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;

с 11.2015 по 06.2017 годы - начальник отдела стратегического развития и связей с общественностью, управляющий директор, директор департамента стратегии анализа и международных отношений ТОО "СК-Фармация";

с 19.06.2017 по 12.2017 годы - председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

с 24.08.2018 по 02.2019 годы - исполняющая обязанности председателя правления ПАО "Фонд социального медицинского страхования";

с 03.2019 по 09.2019 года- заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования";

с 09.2019 по 07.2020 годы - ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Евгений Кочетов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Назначениевице-министрРК
12.09.2022, 17:47 156226

Программа ArtSport продолжит свою работу

Программа ArtSport продолжит свою работу
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК прокомментировали сообщения о закрытии программы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с появившимися в информационном пространстве сообщениями о закрытии программы ArtSport сообщаем следующее. Программа подушевового финансирования детских спортивных секций и творческих кружков продолжит свою работу", - говорится в сообщении комитета.

 
Отмечается, что "в настоящее время уполномоченным органом ведется работа по внесению изменений в правила функционирования программы. В частности, внедряются пункты, направленные на повышение охвата детей, обеспечение их безопасности, а также пресечение и упреждение мошеннических схем".
 

Касательно имеющихся задолженностей перед поставщиками необходимо отметить, что акиматы ряда регионов ведут работы по изысканию необходимых средств. Все заявления о прекращении работы программы являются спекулятивным и не соответствуют действительности", - подчеркнули в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму. Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы. 
 
Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах. 
 
Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг программы "АртСпорт" в городе. 
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ГоспрограммыМинкультурыArtsport
29.03.2022, 14:42 176146

Переименование Капшагая в Кунаев одобрила Республиканская ономастическая комиссия

Переименование Капшагая в Кунаев одобрила Республиканская ономастическая комиссия
Фото: facebook/Акимат города Капшагая
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Республиканская ономастическая комиссия при правительстве РК рассмотрела предложение акимата Алматинской области о переименовании города Капшагая, одобрив его, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам заседания членами комиссии дано положительное заключение на предложение о переименовании города Капшагая в город Кунаев. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в акимат Алматинской области для проведения работ в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

 
По информации ведомства, инициатива о переименовании Капшагая была озвучена рядом неправительственных организаций Алматинской области, а затем единогласно поддержана депутатами маслихата города и направлена в ономастическую комиссию Алматинской области.
 
Как отметил глава Минкультуры Даурен Абаев, при положительном заключении комиссии решение о переименовании утверждается указом президента.
 
Напомним, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана предложил переименовать город Капшагай в Кунаев и сделать его центром Алматинской области, разделив регион на две области.
 
20.12.2021, 18:31 207676

Токаев подписал закон о мобильных платежах и налоге на Google

Токаев подписал закон о мобильных платежах и налоге на Google
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и в закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", передает Kazakhstan Today.
 
Ранее отмечалось, что в период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и услуг начали повсеместно использовать мгновенные мобильные переводы. В этой связи разработаны поправки в законодательство, предусматривающие фискализацию мобильных платежей. 
 
В законе определено понятие "мобильные платежи", узаконено применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей. При этом предпринимателей обяжут использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса, а банки - передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения. 
 
Также поправки предусматривают упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане, сообщает "Казправда". 
 

В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается в Налоговом кодексе с 1 января 2022 года предусмотреть упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Республике Казахстан", - сообщил ранее депутат сената Гумар Дюсембаев. 

 
В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается ввести понятие "мерчент ай ди", а также предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций предоставлять информацию в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний по "мерчент ай ди". 
 
Ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин пояснил, что норма по контролю мобильных переводов необходима налоговым органам для того, чтобы на ее основе разработать такую систему управления рисками, которая позволит с максимальной вероятностью определять признаки получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НалогиПрезидентЗакон

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      16 июня состоялось открытие БАКАД, профинансированных ЕАБР. Как вы считаете, является ли БАКАД принципиальным решением трансграничных и логистических проблем?

      Архив опросов