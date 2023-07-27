Кто сможет получить возмещение части затрат на комуслуги

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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Малообеспеченные семьи могут получить возмещение части затрат на комуслуги. Об этом - Малообеспеченные семьи могут получить возмещение части затрат на комуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





С текущего года в целях комплексной модернизации оборудования энергоисточников, а также снижения износа сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения начата реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции". Это позволит снизить количество аварий, отключений и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг в целом.





На сегодняшний день уже утверждено 212 заявок предприятий ЖКХ на изменение тарифов и инвестиционных программ (увеличение ремонтных работ и зарплат работников, содержание бесхозных сетей и т.д.). Изменение тарифов на коммунальные услуги в результате составило 10-30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и коммунальных служб. Вместе с тем уязвимые слои населения могут рассчитывать на компенсацию части затрат на коммунальные услуги", - отметили в пресс-службе.





Такой механизм предусмотрен в рамках оказания государственной жилищной помощи. Она ежеквартально выплачивается малообеспеченным семьям или гражданам для компенсации расходов на коммунальные услуги (тепло-, электро- и водоснабжение, связь, содержание лифтов и т.д.). Главное условие - получатель должен иметь в собственности только одно жилье на территории РК либо быть нанимателем (соарендатором) жилья из государственного жилфонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде.





Согласно изменениям, внесенным правительством в текущем году, жилищная помощь выплачивается, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи или гражданина. Ранее этот показатель составлял от 2 до 20% в зависимости от региона. При этом акиматы имеют право снижать предельно допустимый уровень ниже 10%.





Например, если средний ежемесячный совокупный доход семьи или гражданина составляет 100 тысяч тенге, а расходы на коммунальные услуги - 15 тысяч тенге (свыше 10% от дохода), то потенциальный получатель жилищной помощи имеет право на компенсацию разницы за счет средств местного бюджета.





Поправка, утвержденная правительством, призвана расширить охват потенциальных получателей жилищной помощи и уменьшить финансовую нагрузку на малообеспеченных граждан.





В целом за последние 4 года жилпомощь выплачена свыше 174 тысячам абонентов на общую сумму 5 млрд тенге. За 6 месяцев текущего года она оказана 31 тысяче семей на сумму 630,5 млн тенге.





Таким образом, в случае повышения тарифов на коммунальные услуги будет увеличена и компенсация, то есть затраты малообеспеченных граждан не повысятся.





Для назначения жилищной помощи нужно обращаться в акимат по месту жительства.