12.01.2026, 15:07 86946
Предгорья Алатау, побережье Каспия, нацпарк Бурабай: 800 тыс. га земель возвращены государству
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во владение государства возвращено 800 тыс. га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земли сельхозназначения - общественные пастбища и другие угодья, которые годами не использовались по назначению, сообщили генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в соцсетях.
В целом, по его словам, в условиях масштабных экономических реформ в 2025 году прокуроры обеспечили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге.
В пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель и т.п. По результатам только одной проверки законности управления государственным имуществом Генеральной прокуратурой совместно с министерствами финансов и юстиции приняты меры к выплате 193 млрд дивидендов, которые более трех лет были заморожены на счетах и не выплачивались в бюджет", - проинформировал генпрокурор.
Кроме того, возмещено 25 млрд ущерба экологии, причиненного природопользователями, ликвидировано более 3,8 тыс. несанкционированных свалок.
Также оптимизированы расходы местных исполнительных органов и пресечены ненужные траты 255 млрд тенге госсредств.
В частности, по словам Асылова, в Павлодаре и Атырау местные органы хотели закупить спец технику и квартиры по ценам, в три раза превышающим их реальную рыночную стоимость. Прокурорами закупки отменены, средства направлены на другие социальные нужды и улучшение инфраструктуры.
Напомним, земли на 82 млн тенге возвращены в госсобственность в Акмолинской области.
новости по теме
13.01.2026, 10:40 11376
Водоканалы Казахстана установят миллионы умных счетчиков к 2028 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится работа по стандартизации требований к системам автоматизации (АСУ ТП) и приборам учета с технологией телеметрии для автоматического сбора показаний через каналы связи. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов.
По его словам, в 2026-2028 годах планируется установить более 3,6 млн умных счетчиков воды, что позволит существенно оптимизировать расходы воды и увеличить срок службы оборудования.
Совместно с отечественными и международными экспертами проведена оценка деятельности водоканалов в пяти городах - в Астане, Шымкенте, Уральске, Экибастузе и Шахтинске. По ее итогам подготовлены рекомендации по оптимизации процессов и разработано техническое задание на подготовку технико-экономического обоснования, предусматривающее единые цифровые решения и поэтапность внедрения. Ведется работа с акиматами и субъектами естественных монополий по формированию заявок на приборизацию водоснабжения", - отметил он.
Кроме того, в прошлом году подписаны меморандумы с крупными международными сетевыми операторами Veolia, Suez и Aqualia. Формат сотрудничества не предполагает передачу активов, а направлен на внедрение управленческих решений и передовых практик при сохранении государственного контроля.
В настоящее время продолжаются переговоры с рядом азиатских компаний, чтобы расширить опыт и компетенции в управлении водной инфраструктурой страны.
12.01.2026, 19:48 63881
Потерпевшим казахстанцам возмещено свыше 141 млрд тенге по итогам раскрытых преступных схем в 2025 году
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге. Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества. Заблокировано более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тысяч дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов", - проинформировал глава АФМ.
Как отметил Элиманов, финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами лиц по подозрению в отмывании преступных доходов.
Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге. Предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тысяч тонн бензина", - сообщил Жанат Элиманов.
Также доложено о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций.
Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тысяч тонн незаконно добытых полезных ископаемых. Выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам", - рассказал председатель АФМ.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
12.01.2026, 18:25 73811
Национальный курултай пройдет 20 января в Кызылорде
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел очередное рабочее совещание по парламентской реформе с участием государственного советника Ерлана Карина и помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, сообщает Акорда.
На состоявшемся 9 января заседании рабочей группы были выработаны базовые подходы к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного парламента, а также его взаимодействия с другими ветвями власти. На следующем заседании, запланированном на 15 января, будут обсуждены полномочия нового парламента в обеспечении деятельности ключевых государственных институтов", - проинформировал Ерлан Карин.
Ержан Жиенбаев ознакомил главу государства с новыми предложениями, поступающими от членов рабочей группы и общественности, в отношении конституционной реформы.
Президент отметил необходимость учета всех высказанных мнений и инициатив. Он также заявил, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане нашей страны в ходе общенародного референдума.
Отдельно был рассмотрен вопрос подготовки к пятому заседанию Национального курултая в Кызылорде. Токаев утвердил дату проведения заседания курултая 20 января этого года, дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке предстоящего важного мероприятия.
12.01.2026, 15:27 84066
КазНИИ культуры в Алматы возвращен государству
Отчуждение активов НИИ в 2019 году было проведено с нарушениями закона
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы вернула государству активы ТОО "Казахский научно-исследовательский институт культуры" на сумму свыше 300 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура установила, что в 2019 году ТОО "Казахский научно-исследовательский институт культуры" отчуждено с нарушением закона.
По иску прокуратуры Медеуского района суд признал заключенные сделки недействительными. Государству возвращены активы на сумму свыше 300 млн тенге.
Работа по защите государственной собственности находится на особом контроле и продолжается.
Ранее сообщалось о возврате в госсобственность 800 тыс. га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земель сельхозназначения.
12.01.2026, 14:36 90961
Когда заработает крематорий в Алматы
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Когда заработает крематорий в городе Алматы, рассказали в управление общественного здравоохранения мегаполиса.
Крематорий Алматы приступит к работе в ближайшие дни (...) 9 января в Министерстве юстиции Республики Казахстан зарегистрирован приказ Министерства национальной экономики, предусматривающий внесение изменений в типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами. Принятые изменения формируют правовую основу для деятельности крематориев и позволяют начать проведение процедуры кремации на территории Республики Казахстан впервые на законодательном уровне", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после вступления приказа в силу крематорий города Алматы начнет свою работу и будет функционировать в установленном порядке с соблюдением санитарных и правовых требований.
Вместе с тем в настоящее время продолжается процедура утверждения прайс-листа на услуги кремации через наблюдательный совет городского патологоанатомического бюро Алматы", - добавили в пресс-службе.
Ранее крематорий Алматы передали на баланс акимата.
11.01.2026, 17:58 153166
В Казахстане завершили амнистию к 30-летию Конституции: освобождены более 2 тысяч человек
Фото: pixabay
Рассказать друзьям
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК сообщили о завершении реализации амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции, передает корреспондент агентства.
По результатам проведенной работы судами рассмотрено 15 970 представлений. Из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождено более двух тысяч человек, в том числе женщины и несовершеннолетние лица. Сокращены сроки наказания более 11 тысячам осужденным. По результатам рассмотрения материалов в отношении осужденных, состоящих на учетах служб пробации, освобождено от наказания 2888 человек, сокращены сроки наказания более 7600 осужденным", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметили в КУИС, амнистия затронула разные категории, в том числе несовершеннолетних, женщин с детьми, беременных, инвалидов и пожилых людей.
Закон помог снизить нагрузку на пенитенциарную систему и поддержать социальную справедливость. Все освобожденные находятся под постоянным наблюдением служб пробации и поставлены на индивидуальный учет полиции. Для освободившихся лиц предусмотрена комплексная поддержка, направленная на успешную ресоциализацию и адаптацию в обществе", - рассказали в комитете.
Кроме того, в рамках этой работы гражданам оказываются содействие в трудоустройстве, социальная и психологическая помощь, а также консультации по интересующим вопросам.
Закон об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления коррупционной, экстремистской или террористической направленности, а также на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за пытки и на рецидивистов", - дополнили в пресс-службе.
Отмечается, что применение закона позволило не только снизить нагрузку на систему исполнения наказаний, но и создать условия для безопасного и эффективного возвращения граждан в общество, укрепляя принципы закона и порядка.
11.01.2026, 11:23 172401
На реке Есиль появится водохранилище на 873 млн кубометров
Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК
Рассказать друзьям
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проект по строительству Есильского контррегулятора в Акмолинской области получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Объект позволит аккумулировать до 873 млн кубических метров паводковой воды и обеспечит защиту от подтоплений населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Реализацию проекта планируется начать в этом году при поддержке Азиатского банка развития", - рассказали в ведомстве.
В министерстве напомнили, что в начале декабря 2025 года ведомство и международная финансовая организация заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Контррегулятор позволит удерживать и перенаправлять часть паводковых вод, что обеспечит их безопасный пропуск в нижнем течении реки Есиль, а также стабильную работу Сергеевского и Петропавловского водохранилищ Северо-Казахстанской области. Кроме того, объект обеспечит поливной водой до 25 тысяч гектаров орошаемых земель", - отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Ерболат Ибрайханов.
10.01.2026, 12:16 212801
Справка о годности к воинской службе доступна на портале e-Gov
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проекта "Smart военкомат" Министерство обороны реализовало новую функцию, доступную гражданам в их личном кабинете на портале электронного правительства e-Gov, сообщили в пресс-службе ведомства.
Она позволяет пользователям скачать, переслать через мессенджеры и распечатать сведения об отношении гражданина к воинской службе, состоянии на воинском учете, периодах прохождения воинской службы, в том числе дающих право на получение социальных выплат. Практика показала, что особенно востребована информация о степени годности к воинской службе. Для получения вышеуказанных сведений достаточно зайти в личный кабинет портала e-Gov и в разделе "Воинская служба" нажать кнопку "Скачать", - уточнили в министерстве.
Как пояснили в департаменте организационно-мобилизационной работы, ведающем вопросами воинского учета, в перспективе эти сведения можно будет получить также в мобильных приложениях м-Gov и банках второго уровня.
Нововведение значительно ускоряет процесс сбора документов при оформлении на обучение, поступлении на воинскую службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах", - отметили в Минобороны.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.01.2026, 10:40Водоканалы Казахстана установят миллионы умных счетчиков к 2028 году 13.01.2026, 09:547466Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Шымкенте 13.01.2026, 10:226096Казахстанцы пострадали при крушении катера в Таиланде 13.01.2026, 11:363176Женщина и двое детей насмерть отравились угарным газом в Туркестанской области 13.01.2026, 12:092016Прокуратура Алматы пресекла канал незаконной миграции через "резиновую" квартиру 06.01.2026, 12:45563206В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 06.01.2026, 12:42563146Казахстан провел ежегодную церемонию установки флагов новых стран - членов Совета Безопасности ООН 06.01.2026, 12:47562986Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 06.01.2026, 12:41560916Новые возможности сотрудничества в сфере промышленности обсудили в Эр-Рияде 06.01.2026, 13:38503756В Казахстане увеличен размер обязательного пенсионного взноса работодателя 30.12.2025, 19:18727686В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 29.12.2025, 13:42612666Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52612631В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12609896Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров 29.12.2025, 16:34609841Вновь назначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?