Принцип "сначала экономика, потом политика" доказал абсолютную правоту - Назарбаев

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане состоялся внеочередной ХІХ Съезд партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с повесткой дня на внеочередном ХІХ Съезде был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата от партии "Nur Otan" на выборы президента Республики Казахстан.

Обращаясь к однопартийцам, Елбасы Н. Назарбаев напомнил о нелегком пути становления независимого Казахстана, который начался в условиях глубокого кризиса.

"Тотальный экономический коллапс поставил на грань выживания абсолютное большинство населения. Многие эксперты предрекали нам межэтнические конфликты и потрясения. Но, мы доказали всему миру, что достойны жить в своей собственной, независимой стране в условиях мира и согласия. Мой ключевой принцип "сначала экономика, потом политика" доказал абсолютную правоту", - сказал председатель партии "Nur Otan".

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что, благодаря проводимой политике, страна стала одним из динамично развивающихся государств на постсоветском пространстве.

Председатель партии "Nur Otan" отметил большие результаты в строительстве и реконструкции дорог и указал на рост доходов казахстанцев в годы Независимости.

В самые тяжелые для нас годы я направлял тысячи молодых казахстанцев в лучшие университеты мира. Сегодня мы создаем передовую систему образования уже в Казахстане. Её ядром являются Назарбаев интеллектуальные школы и Назарбаев Университет", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев также остановился на достижениях в сфере здравоохранения и культуры.

Я горжусь тем, что мне выпала честь создавать независимый Казахстан вместе с моим народом. Несмотря на сложные времена, мой народ всегда поддерживал мои начинания. И благодаря этому мы достигли всех результатов. Я благодарен народу страны", - заявил Первый Президент Казахстана.

Вместе с тем председатель партии "Nur Otan" подчеркнул, что лишь преемственность нашего курса может обеспечить дальнейшее успешное развитие Казахстана.

Мы приступили к новому этапу технологического и инфраструктурного развития страны в соответствии с требованиями Четвертой промышленной революции. За счет цифровизации и внедрения инноваций растет производительность труда и конкурентоспособность экономики. Одновременно мы запустили процесс модернизации общественного сознания. Вся эта большая работа направлена на рост благосостояния всех казахстанцев", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в соответствии с закрепленными за ним по Конституции полномочиями он будет продолжать работать на благо процветания Родины.

Большая работа предстоит в рамках Ассамблеи народа Казахстана, председателем которой я остаюсь. Мы продолжим наше дело по укреплению общественного согласия и единства нации. Возглавляя Совет безопасности, я также направлю свой многолетний опыт на решение ряда ключевых вопросов развития государства, определяя его внутреннюю и внешнюю политику. И по-прежнему я остаюсь председателем крупнейшей политической партии "Nur Otan", - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы Н. Назарбаев акцентировал внимание на том, что партия должна быть гарантом сохранения преемственности выбранного политического и экономического курса и реализации всех обозначенных задач.

Нужно добиваться того, чтобы позитивный эффект от модернизации почувствовал на себе каждый казахстанец. В том числе в рамках реализации партийных проектов "Бакытты отбасы", "Кутты мекен", "Ауыл - Ел бесігі" и "Халыкка комек", - сказал председатель партии "Nur Otan".

Первый Президент Казахстана также рассказал о многочисленных письмах казахстанцев, поступивших в его адрес, и заверил, что политика дружбы и равных прав казахстанцев будет неизменна.

На съезде Нурсултан Назарбаев выдвинул от партии "Nur Otan" кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в предстоящих выборах президента Республики Казахстан.

Елбасы подчеркнул, что именно Касым-Жомарт Токаев является самым достойным кандидатом на высшую должность в стране, отметив его заслуги и достижения перед Родиной.

Касым-Жомарт Токаев с первых дней Независимости работал рядом со мной на разных участках. Он один из тех, кто вместе со мной начинал строить внешнюю политику Казахстана, многие годы руководя Министерством иностранных дел. Его дипломатический ранг высоко ценится за рубежом. Вы знаете, что он был заместителем Генерального секретаря ООН и является очень опытным государственным политиком", - сказал Елбасы.

Во время своего выступления Нурсултан Назарбаев также поручил организовать работу Республиканского общественного избирательного штаба, акцентируя внимание на необходимости работы со всеми категориями граждан.

В заключение Первый Президент Казахстана подчеркнул, что в современных условиях для стабильного развития и процветания требуется единство народа и слаженная работа всех казахстанцев.

Я верю, что вместе мы пройдем этот этап без каких-либо сложностей. Наша цель - повышение благосостояния народа и дальнейшее процветание страны. Вопрос стабильности - это уважение к государству и уважение граждан друг к другу", - заключил Нурсултан Назарбаев.

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