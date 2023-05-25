Минтруда опубликовало проект перечня профессиональных праздников

Фото: Ranking.kz

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Сдерживание цен кажется неплохой идеей и на коротких дистанциях действительно бережет кошельки граждан. Однако, если ограничиться только этой, нередко популистской мерой, не учитывая риски и не просчитывая последствия, окажется, что платить в итоге придется дорого, а ситуация вполне может стать весьма небезопасной, пишет Ranking.kz





Казахстанцы ощутили эту простую истину, замерзая в холодные зимние месяцы в городах с аварийными ТЭЦ (все мы помним ситуацию с Риддером и Экибастузом).





Напомним: сегодня в Казахстане наблюдается серьезная изношенность электросетей. Так, по словам главы Минэнерго Болата Акчулакова, средняя изношенность электросетей по РК составила 66%. Количество технологических нарушений в 2022 году выросло на 183 случая по сравнению с 2021-м. Средний уровень износа в региональных электросетевых компаниях доходит уже до 90%. В свою очередь высокая степень износа коммунальных сетей приводит к большому количеству аварий. Теперь говорят про масштабный ремонт и модернизацию тепловых сетей, и сразу стало ясно, что для этого требуются "огромные капиталовложения" (слова премьер-министра Смаилова). Только это не новость.





В результате страна возвращается к модели "тариф в обмен на инвестиции", по которой, собственно, отрасль энергоснабжения и работала до 2015 года. Тогда предельные тарифы учитывали будущие инвестиционные вложения, которые электростанции должны были освоить.





В некоторой степени схожая ситуация наблюдается в сфере горюче-смазочных материалов. С апреля текущего года в Казахстане таки подняли предельные цены на ГСМ. Рост цен был обусловлен необходимостью предотвратить тотальный дефицит топлива и сократить разницу по цене с соседними странами, в которые ГСМ массово вывозили для перепродажи. То есть из-за сдерживания цен топливо из РК просто годами "вымывалось", включая серые схемы вывоза и контрабанду, а наши НПЗ фактически снабжали соседей, дальнобойщиков других стран и контрабандистов. Хотя о том, что вместо сдерживания цен надо повышать доходы населения, говорилось уже давно, и речь идет не о некой кризисной ситуации, сложившейся исключительно в текущем году, а о системной проблеме отрасли.









Проблемы коммунальных сетей тянут за собой проблемы в смежных отраслях. Так, например, по статистике Beeline Казахстан, 70% массовых инцидентов мобильной связи связаны все с теми же аварийными отключениями электричества. Очень часто плачевное состояние инфраструктуры не позволяет вовремя запустить базовую станцию.





При этом сектор телекома, в отличие от коммунальщиков, регулярно наращивает инвестиционный портфель. Объем капвложений в сегменте информации и связи за январь-март текущего года достиг 24,3 млрд тенге - сразу на 59,8% больше по сравнению с январем-мартом 2022-го. В целом за 2022 год объем инвестиций в секторе вырос на 39,1% по сравнению с 2021-м, составив 178,9 млрд тенге. Более того, по сравнению с 2020 годом, когда роль телекома и нагрузка на него глобально расширились в связи с локдаунами и пандемией, а операторам пришлось экстренно вкладываться в инфраструктуру, тоже отмечен рост - на 27%. Масштабные вложения направляются на развитие стабильного и скоростного мобильного интернета, инвестиции в основном идут на переход с сетей интернет 3G на 4G и построению новой сети 5G. При этом инвестиции в секторе операторы вкладывают из собственных средств.





Заметим: если для коммунальных сетей (тепловых, электрических, водоснабжения и т. д.) основная проблема - их ветхость, а не увеличение нагрузок, то в сфере информации и связи в первую очередь наблюдается серьезный рост нагрузки на сеть. Данные приведены в отчетах, которые предоставили два оператора связи - Beeline Казахстан и Kcell/Activ. У Beeline в четвертом квартале 2022 года средний объем трафика данных мобильного интернета на одного пользователя составил 16,8 Гб - сразу на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Kcell/Activ средний объем трафика на пользователя в третьем квартале 2022 года составил 13,4 Гб, рост за год - на 9%. Более того, потребление трафика на одного пользователя в Казахстане заметно выше среднего потребления в мире: так, по данным GSMA Intelligence (95 операторов связи по всему миру), средний объем трафика на пользователя в четвертом квартале 2022 года составил 12,1 Гб - на 18,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021-го.









С увеличением объема инвестиций в сектор телекома значительно выросли ключевые показатели отрасли. Так, медианная скорость мобильного интернета в стране, по данным Speedtest, в марте 2023 года составила 24,9 Мбит/с - сразу на 32,9% выше по сравнению с мартом 2022-го.





Для сравнения: если рассмотреть соседние страны Центральной Азии, видно, что в Кыргызстане медианная скорость мобильного интернета составила 23,7 Мбит/с, в Узбекистане - 17,8 Мбит/с, в Туркменистане - 16,1 Мбит/с, в Таджикистане - лишь 9,2 Мбит/с.









На фоне роста скорости мобильного интернета операторы связи продолжают работу по охвату сетями 4G и 5G все больших территорий. Стоит отметить, что оборудование для модернизации сотовых вышек закупается за рубежом, соответственно, рост стоимости доллара заметно влияет на капитальные затраты в секторе.





Влияет на увеличение расходов и удорожание ГСМ, как и рост тарифов на электроэнергию, от которой зависит стабильная работа мобильной связи. Так, в РК планируют внедрить новые тарифы для оптовых покупателей с привязкой ко времени. Играют роль в ценообразовании и многомиллиардные штрафы, которые при этом напрямую не влияют на качество связи.





При этом для конечного потребителя стоимость мобильного интернета в Казахстане - одна из самых низких в мире. Так, согласно Индексу доступности интернета (Internet Accessibility Index), исследованию, проведенному аналитиками BroadbandChoices.co.uk, в 2022 году стоимость 1 Гб мобильного интернета в РК составила в среднем 80 центов США, что позволило стране занять 8-е место среди 164 стран. Более того, в исследовании отметили, что Казахстан имеет один из самых передовых телекоммуникационных секторов в Центральной Азии.





Все эти факторы - высокие инвестиционные вложения операторов, обширность сети, рост потребления при минимальных ценах и общий уровень инфляции, увеличивающий расходы компаний телекома, - в совокупности указывают на необходимый и неизбежный рост тарифов в секторе связи. Иначе ни о какой бесперебойной работе сотовых сетей, а тем более о повышении скорости и росте охвата говорить не придется, мы просто получим очередную проблему, аналогичную ситуации с коммунальными сетями.





Заметим: в конце марта Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК изменило правила оказания услуг связи. Теперь, согласно параграфу 61, оператор связи не может вносить изменения в объем услуг, включенных в тарифный план, а также в другие условия тарифного плана (подробнее - здесь).





На практике для пользователя это означает следующее. Рост цен на услуги связи неизбежен. Но раньше операторы одновременно с повышением стоимости тарифа добавляли абонентам Гб трафика или бесплатные минуты для разговора, чтобы как-то скомпенсировать это удорожание. С учетом роста потребления это, и правда, было оправданным шагом.





Проще говоря, раньше пользователь мог получить улучшенный продукт по новой цене. Теперь же он получит просто повышение цены при том же объеме услуг. Если изменения вносились во имя защиты прав пользователей, то эта мера оказалась, мягко скажем, весьма сомнительной.



