23.05.2023, 21:48 2841
Минтруда опубликовало проект перечня профессиональных праздников
Фото: Depositphotos
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Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на портале открытых НПА представило проект об установлении профессиональных праздников в Казахстане.
В список вошли:
День Национальной гвардии РК - 10 января;
День землеустройства, геодезии и картографии - вторая суббота марта;
День геолога - первое воскресенье апреля;
День работников науки - 12 апреля;
День Службы государственной охраны РК - 21 апреля;
День работников связи - 17 мая;
День работников культуры и искусства - 21 мая;
День работников химической промышленности - последнее воскресенье мая;
День эколога - 5 июня;
День работников антимонопольного органа - 7 июня;
День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов - 9 июня;
День полиции - 23 июня;
День государственного служащего - 23 июня;
День судьи и работника суда - 24 июня;
День работников легкой промышленности - второе воскресенье июня;
День животноводов - второе воскресенье июня;
День медицинского работника - третье воскресенье июня;
День работников средств массовой информации - 28 июня;
День дипломатической службы - 2 июля;
День работников водного хозяйства - 9 июля;
День органов национальной безопасности РК - 13 июля;
День работников рыбного хозяйства - второе воскресенье июля;
День металлурга - третье воскресенье июля;
День работников торговли - четвертое воскресенье июля;
День работников транспорта - первое воскресенье августа;
День строителя - второе воскресенье августа;
День пограничника - 18 августа;
День шахтера - последнее воскресенье августа;
День работников нефтегазового комплекса - первое воскресенье сентября;
День работников атомной отрасли - 28 сентября;
День работников органов юстиции - 30 сентября;
День машиностроителя - последнее воскресенье сентября;
День радио - 1 октября;
День учителя - 5 октября;
День работников оборонной промышленности - 6 октября;
День профессиональных союзов Казахстана - 10 октября;
День спасателя - 19 октября;
День работника лесного хозяйства - третье воскресенье октября;
День библиотекаря - 24 октября;
День работников системы социальной защиты - последнее воскресенье октября;
День работников охранных организаций - 29 октября;
День внешней разведки - 5 ноября;
День статистика - 8 ноября;
День работников цифровизации и информационных технологий - 10 ноября;
День национальной валюты - тенге, профессиональный праздник работников финансовой системы РК - 15 ноября;
День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности - третье воскресенье ноября;
День прокуратуры - 6 декабря;
День энергетика - третье воскресенье декабря;
День Государственной фельдъегерской службы РК - 20 декабря;
День архивиста - 22 декабря.
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17.05.2023, 00:01 31026
Должна быть нулевая терпимость к насилию - эксперты прокомментировали обстоятельства нападения на защитников девушки в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: кадр из видео
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Эксперты прокомментировали журналисту Kazakhstan Today обстоятельства нападения на защитников девушки в Алматы.
К сожалению, вот эта безнаказанность домашних абьюзеров, которые считают, что женщина его собственность, что кулаками можно решить любую проблему, "воспитать" любую женщину, она выливается на улице постоянно, систематически. Абьюзеры, которые привыкают повседневно избивать своих жен, они, естественно, привыкают совершать преступления и совершают их уже в обществе", - заявила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова.
Она подчеркнула, что должна быть нулевая терпимость к насилию.
Судя по всему, молодые ребята как раз с такими взглядами. И им неприятно было видеть, что избивают женщину. Хотели заступиться. К сожалению, пострадали очень сильно. Все потому что безнаказанность. Если бы у нас очень жесткие были законы по насилию в принципе, вообще по преступления против личности, такого бы не было", - добавила эксперт.
Также инцидент прокомментировал руководитель LIBERTAS LAW юрист Александр Баранов.
По словам эксперта, произошедшее является преступлением против общественного порядка и безопасности.
Полиция правильно квалифицировала его по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Хулиганство). Согласно данной статье, хулиганство - это умышленные действия, направленные на нарушение общественного порядка, сопровождающиеся насилием или угрозой насилия", - отметил эксперт.
В данном случае, подчеркнул юрист, мужчина избивал девушку, что уже является насилием, и молодые люди, которые заступились за девушку, стали жертвами насилия со стороны мужчины и его друзей.
Это является хулиганством, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул юрист.
Александр Баранов отметил, что максимальное наказание, которое может грозить хулиганам, зависит от степени тяжести их действий, а также от наличия аггравирующих и смягчающих обстоятельств.
В соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан за хулиганство может быть назначено лишение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до двух лет", - проинформировал эксперт.
Кроме того, юрист уточнил, что статья "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья" (статья 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан) предусматривает более высокие наказания, чем статья "Хулиганство".
Эта статья применяется в случаях, когда человек причиняет другому насилие, которое не наносит ущерба здоровью или жизни, но может вызвать душевную боль или другие негативные последствия", - заявил юрист.
По словам Александра Баранова, максимальное наказание за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, составляет до 5 лет лишения свободы.
Если жертва теряет зрение на один глаз, слух на одно ухо, речь или орган, то максимальное наказание может составлять до 7 лет лишения свободы. При привлечении к ответственности по данной статье суд будет учитывать все обстоятельства произошедшего, включая степень вины виновных, характер и длительность насилия, наличие аггравирующих и смягчающих обстоятельств и так далее", - пояснил специалист.
Также, отметил он, если насилие было направлено против группы людей по признакам национальности, религии, политических убеждений и так далее, то наказание может быть увеличено в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан.
На данный момент задержаны трое подозреваемых. Двоих, которых не смогли найти, продолжают разыскивать.
По мнению второй стороны, следственные действия оставляют желать более быстрого развития. С момента происшествия прошло уже две недели и должного прогресса не наблюдается, так сообщили представители пострадавшей стороны.
Напомним, инцидент произошел в конце апреля в центре Алматы. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы.
Отец пострадавшего рассказывает, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
Подбежавший водитель выбил из рук крупный булыжник, размером с мяч. А сына моего, которого тоже ударили сзади, он упал, ударили ногой прямо в глаз. Били целенаправленно. В результате он получил контузию глаза 3-й степени, отслоение сетчатки. Отслоение сетчатки означало наступление слепоты", - сказал он.
В полиции говорят, всех участников массовой драки уже установили. Подозреваемых поместили под стражу.
Данный факт был зарегистрирован по статье 293, часть 2, УК РК по факту хулиганства. Участники потасовки были задержаны сразу патрульным экипажем "Буран 147". Были доставлены в управление полиции Бостандыкского района, где в настоящее время проводится следствие", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Родственники пострадавших намерены добиваться справедливого наказания для всех участников драки. Парню, который получил серьезную травму глаза, сделали сложнейшую операцию. Он находится в больнице.
Между тем инцидент с нападением толпы на заступившихся за девушку молодых людей вызвал большой общественный резонанс. Пользователи выразили крайнее возмущение возможностью нападения на прохожих в городе:
Возьмите на контроль, Бостандыкский отдел полиции, постоянно именно в этом районе самые жестокие преступления!";
Если их не судить по всем мерам, в обществе больше ни один прохожий не будет помогать в ситуациях, это должен быть показательный сигнал всем подобным извергам";
Дикари, надо посадить каждого, кто виновен, минимум на 10 лет, может тогда такие люди станут более адекватными";
Наказать по всей строгости закона, до такой степени избить это неописуемая жестокость".
14.05.2023, 16:16 22651
В китайском Сиане пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая
Фото: Depositphotos
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18-19 мая в китайском Сиане пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что по итогам встречи будет подписан важный политический документ.
На следующей неделе лидеры стран Центральной Азии отправятся в китайский город Сиань для участия в саммите с главой КНР Си Цзиньпином, сообщает russian.rt.com со ссылкой на The Diplomat.
На встречу, которая состоится 18-19 мая, прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что Си Цзиньпин выступит на саммите с важной речью про отношения Китая со странами центральноазиатского региона, сообщает издание.
По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, этот саммит станет первым крупным дипломатическим мероприятием, организованным Китаем в этом году. Он также отметил, что Си Цзиньпин и лидеры центральноазиатских государств впервые встретятся лично, а не в онлайн-формате.
В 2013 году в Астане Си Цзиньпин объявил о запуске сухопутной части инициативы "Один пояс - один путь". Кроме того, важно подчеркнуть, что даты саммита КНР и стран Центральной Азии почти совпадают с датами саммита G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.
Ван Вэньбинь заявил, что участники саммита обсудят важные международные и региональные вопросы, а также подпишут важный политический документ, отмечает The Diplomat. Как отмечает издание, "важные международные и региональные вопросы" не могут не включать в себя украинский кризис. По мнению издания, интересы Китая и стран Центральной Азии не обязательно совпадают с интересами тех, кто выступает за продолжение конфликта. Издание также отмечает, что пока неясно, каков будет формат подписанного на саммите документа: это может быть совместное заявление, но может быть и нечто большее.
КНР вводит безвизовый режим для Казахстана, а с другими странами региона реализует транспортные проекты.
С Казахстаном готовится к подписанию соглашение о безвизовом режиме на 30 дней. Со странами региона обсуждаются транспортные проекты и логистика по выходу в китайский морской порт Ляньюньган в Желтом море. Влияние Китая в Центральной Азии становится все заметнее, и, как считают эксперты, это не противоречит политике России в регионе, сообщает издание "Независимая газета".
Министерство иностранных дел Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект постановления правительства "О подписании соглашения между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований". В соответствии с этим соглашением казахстанцы могут находиться без визы в Китае, а граждане Китая - в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период. Безвизовый режим допускается для осуществления туристических, частных и деловых поездок.
Подписание соглашения главами внешнеполитических ведомств двух стран планируется в мае во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай. Казахстанский лидер также примет участие в саммите "Китай - Центральная Азия". В приглашении, которое направил председатель КНР Си Цзиньпин главам стран региона, отмечено, что он уделяет "повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений".
Безвизовый режим предоставляет Казахстану дополнительные возможности в бизнесе, экономическом сотрудничестве и туризме. Но хотелось бы подчеркнуть, что это ответный шаг Пекина на предоставление безвизового режима гражданам Китая, который предоставил Казахстан еще в прошлом году. Власти республики рассчитывали, что китайская сторона пойдет навстречу казахстанским гражданам и отменит визовые ограничения. Китай этим шагом повышает имидж казахстанского паспорта. У Китая не так много стран с безвизовым режимом", - сказал главный эксперт Института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Адиль Каукенов.
Эксперт отметил, что получить китайскую визу для казахстанцев не так просто, с учетом тесных торгово-экономических связей двух стран визы были серьезным ограничителем, что сказывалось и на позициях казахстанского бизнеса, и на себестоимости товаров, и на туризме.
Облегчение визового режима - это серьезная дипломатическая победа Казахстана. Астана рассчитывает, что и другие страны, для которых открыт Казахстан, последуют примеру Пекина. Например, Япония", - отметил эксперт.
В приглашении, адресованном главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, китайский лидер напомнил о своем прошлогоднем визите, а также анонсировал обсуждение "больших планов" Центральной Азии на грядущем саммите. Предстоит завершить строительство железной дороги Китай - Узбекистан - Кыргызстан и приступить к реализации транспортного коридора Узбекистан - Казахстан - Китай - Лаос - Таиланд - Малайзия. "Грандиозными" назвал эти планы Си Цзиньпин в послании президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову.
Предстоит решить вопрос строительства четвертой линии газопровода Туркменистан - Китай, которая должна пройти в том числе и через Таджикистан.
Главе Кыргызстана Садыру Жапарову китайский лидер сообщил, что придает повышенное внимание сотрудничеству двух стран.
По мнению Адиля Каукенова, проблема стран Центральной Азии в том, что они не имеют прямого выхода к морю, что затрудняет логистику как по экспорту товаров, так и по импорту. Китай готов сотрудничать в этом направлении.
Казахстан имеет выход в китайский порт Ляньюньган на Желтом море, который позволил создать крупные континентальные маршруты, пролегающие через территорию республики. Эту возможность, используя экономические и технологические достижения Китая, могут получить и другие государства региона - присоединиться не только к региональным, но и к проектам мирового масштаба", - считает Каукенов.
Казахстан, по его словам, хотел бы воспользоваться этими маршрутами для поставки своей пшеницы на мировой рынок. Тем более что продовольственный вопрос выходит на первое место в мире.
По мнению эксперта Марса Сариева, Центральная Азия сейчас устанавливает тесные взаимоотношения с Китаем. "Китай начинает отходить от своей традиционной осторожной политики и открыто демонстрировать свои намерения. Поэтому странам Центральной Азии сейчас надо определиться со своими позициями", - цитирует Сариева издание.
Формат саммита "C5 + Китай" существует с 2020 года Саммит собирался уже четыре раза в составе глав министров иностранных дел стран ЦА и Китая в 2020-2023 годах.
08.05.2023, 12:43 37741
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Казахстан
Инфляция в Казахстане снизилась до 16,8% г/г в апреле 2023 г. с 18,1% г/г месяцем ранее. Замедление показателя отчасти связано со статистическими эффектами (в марте - апреле 2022 г. зафиксирован всплеск в динамике индекса потребительских цен). Наряду с этим ослабло давление со стороны внешнего сектора: индекс ФАО на продовольственные товары снижается уже 13-й месяц подряд, а падение стоимости контейнерных перевозок указывает на то, что функционирование глобальных цепочек поставок приходит в норму.
Армения
Инфляция в Армении в апреле замедлилась до 3,2% г/г после 5,4% г/г месяцем ранее. Такой динамике преимущественно способствовало замедление роста цен в продовольственном сегменте (1,2% г/г в апреле после 3,2% месяцем ранее), в том числе снизились цены на масло и овощи. Тенденция замедления роста цен сохраняется на фоне укрепления армянского драма, ослабления внешнего ценового давления и жестких денежно-кредитных условий. В оставшейся части года сдерживать годовую инфляцию будет эффект высокой базы предыдущего года, когда с апреля 2022 г. наблюдался всплеск роста потребительских цен.
Центральный банк Республики Армения сохранил ставку рефинансирования на уровне 10,75% на заседании 2 мая. Несмотря на ослабление внешнего ценового давления на экономику Армении, укрепление драма и сдерживающую монетарную политику, сохраняется повышенный уровень потребительского спроса и инфляционных ожиданий.
Беларусь
В Беларуси сохраняется рост кредитования. Объем выданных кредитов в марте 2023 г. увеличился на 1,0% м/м после 1,3% м/м в феврале. Прирост сформирован преимущественно за счет выдачи кредитов частному сектору, вследствие чего объем этого портфеля банков вырос за март 2023 г. на 2,2% м/м после роста 1,5% м/м по итогам февраля 2023 г. (вклад кредитов частному сектору составил 80% в общий прирост портфеля банков). При этом объем задолженности по кредитам государственным предприятиям в марте 2023 г. на 0,2% м/м сократился после роста на 1,5% м/м в феврале 2023 г. Отмечается ускорение динамики роста задолженности по кредитам физическим лицам: в марте 2023 г. прирост портфеля составил 2,2% м/м по сравнению с 1,5% м/м в феврале. Восстановление роста кредитов в I квартале 2023 г. во многом стало следствием постепенного смягчения денежно-кредитной политики.
Россия
ВВП России снизился на 1,1% г/г по итогам марта 2023 г. после сокращения на 2,9 г/г в феврале 2023 г. Замедление спада во многом стало следствием восстановления положительной динамики в промышленности, объем выпуска в которой увеличился в марте 2023 г. на 2,3% г/г по сравнению с 1,7% г/г в феврале. Увеличение производства фиксируется в обрабатывающей промышленности (6,3% г/г) - наибольший вклад (2,8 п. п.) был обеспечен металлургическим комплексом, увеличение объема выпуска в котором ускорилось в марте 2023 г. до 13,5% г/г по сравнению с 10,3% в феврале. В добывающей промышленности сохраняются отрицательные темпы роста: объем добычи в марте сократился на 3,6% г/г после 3,2% г/г месяцем ранее. Поддержку восстановлению экономического роста оказало и сельское хозяйство, объем его выпуска ускорился до 3,3% в марте 2023 г. после 2,6% в феврале. Фиксируется и улучшение ситуации на потребительском рынке: снижение оборота розничной торговли в марте 2023 г. замедлилось до 5,1% г/г после спада 9,0% в феврале. Сокращение спада отражает адаптацию экономики к неблагоприятным внешним условиям, мы ожидаем, что экономика выйдет на положительные годовые темпы роста в ближайшие месяцы.
Таджикистан
Национальный банк Таджикистана снизил ставку рефинансирования с 11,0% до 10,0% годовых. По сравнению с началом текущего года ставка опустилась на 3,0 п. п. Это стало возможным благодаря замедлению роста потребительских цен до 3,6% г/г за март с 4,4% г/г за февраль.
01.05.2023, 14:11 143551
Что ждет казахстанцев в мае
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечают День единства народа, также в ближайшие выходные в республике отметят День защитника Отечества и День Победы. Какие изменения ожидают казахстанцев в мае текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Длинные выходные
Напомним, 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этом году 7 мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - День Победы, выпадает на вторник, поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. 5 мая президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.
В Казахстане проживает 237 ветеранов Великой Отечественной войны. Они получат к 9 Мая материальные поощрения в размере не менее 1,5 млн тенге.
В Алматы проживает 58 ветеранов. 9 Мая в городе традиционно состоится возложение цветов в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и праздничный концерт.
Кроме того, Русский дом в Алматы проведет 9 Мая шествие "Бессмертный полк" в онлайн-формате. Все желающие до 6 мая могут направить на электронный адрес Русского дома в Алматы информацию о своих героях. 9 Мая в социальных сетях Русского дома будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк".
Работа ЦОНов
В связи с переходом на новую информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" будет временно приостановлен прием заявок на оказание услуг по линии недвижимости, сообщает НАО "Правительство для граждан". Прием заявок будет приостановлен с 5 по 9 мая. Ожидается отключение всех видов услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости, также прописка по месту жительства. Граждане не смогут получить услуги, связанные с землей и недвижимостью, также через eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Все остальные услуги будут доступны.
В связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая. 6 мая выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов. В этот день они будут обслуживать граждан до 13.00. После праздников, 10 мая, все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику.
Запись на бесплатные секции и кружки
С 26 апреля текущего года в городе Алматы стартовал прием заявок от поставщиков для размещения государственного творческого и спортивного заказов, сообщили в акимате мегаполиса. На сегодня завершена работа по переходу на новую информационную систему www.damubala.kz. С 3 марта 2023 года акимат Алматы передал полномочия для реализации государственного творческого заказа и государственного спортивного заказа районным акиматам. С 18.00 2 мая родители смогут начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале.
Запрет на рыболовство введен в Казахстане
В период нереста рыб в Казахстане действует запрет на рыболовство:
- в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал - запрет до 1 июня;
- в восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз - до 10 июня;
- на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также в глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - до 1 июня;
- на водохранилище Капшагай и всех реках и водотоках, впадающих в него, - до 20 мая;
- на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы - до 1 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок Арал-Тюбе) - до 5 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на всей дельте реки Иле - до 1 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с Китаем - до 5 июля.
Природоохранная акция по защите сайгаков
В Казахстане проходит природоохранная акция "Сайгак". Она продлится до 15 мая. В это время инспекторы усиленно выявляют и пресекают деятельность браконьеров. В этом году на страже сайгаков будут стоять 200 инспекторов. В ареалах обитания парнокопытных выставят блокпосты.
Сокращение добычи нефти
Казахстан с мая вместе с другими странами ОПЕК+ сокращают добычу нефти. Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч б/с с мая до конца 2023 года вместе с другими странами-участницами ОПЕК+.
С 1 мая АО "КазТрансОйл" повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит через территорию Казахстана.
Изменились ставки госпошлины в судах
Установлен верхний предел суммы государственной пошлины в судах с исков имущественного характера: для физических лиц - 1 процент от суммы иска, но не более 10 000 МРП; для юридических лиц - 3 процента от суммы иска, но не более 20 000 МРП. Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Изменен порядок применения ставки по ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке. Так ставка государственной пошлины применяется в зависимости от субъекта, подавшего обращения. Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Казахстанский лоукостер с 22 мая запускает рейс Шымкент - Дели
В международной маршрутной сети казахстанского лоукостера FlyArystan появилось новое направление - из Шымкента в Дели и обратно. Частота полетов между двумя городами - один раз в неделю, по средам. Шымкент - Дели седьмое по счету зарубежное направление казахстанского лоукостера.
Также со 2 мая курсирование пассажирского поезда № 7/8 сообщением Алматы - Уральск продлевается до Саратова (РФ). Состав будет ходить через день: из Алматы начиная со 2 мая по четным датам, из Саратова - с 5 мая по нечетным датам.
В Казахстане усилят ответственность за насилие в быту
Усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Изменения в УК РК вступают в силу с 15 мая, в КоАП - с 1 июля 2023 года.
Помимо законодательства об административных правонарушениях внесены изменения и в уголовное законодательство. В частности, в бытовых условиях к виновному за причинение тяжких травм и телесных повреждений средней тяжести, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости, будет налагаться отягчающая уголовная ответственность.
Учебный год в школах закончится 31 мая
Учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.
Напомним, инициатива Министерства просвещения продлить учебный год до 31 мая вызвала большое возмущение общественности. Родители выразили обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Кроме того, в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что тоже сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей, считают они.
30.04.2023, 15:27 54736
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане, рассказали в бюро нацстатистики
Фото: Depositphotos
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В преддверии Дня единства народа Казахстана Бюро национальной статистики Республики Казахстан опубликовало численность народностей, проживающих в стране.
На сегодня численность населения Казахстана составляет 19 808 430 человек.
Из них 70,6% - казахи, доля русского населения - 15,1%, узбеков - 3,2%, украинцев - 1,9%, уйгуров - 1,5%, немцев - 1,1%, татаров - 1,1%, азербайджанцев - 0,7%, корейцев - 0,6% и другие национальности", - говорится в сообщении бюро.
Отмечается, что самая большая численность казахов проживает в Туркестанской области - 1,5 млн. Больше всего русских проживает в Алматы - 428 тысяч человек, узбеков в Туркестанской области - 378 тысяч человек, украинцев в Костанайской области - 86 тысяч человек, из 297 тысяч уйгуров большинство проживает в Алматинской области - 120 тысяч человек.
В нашей стране есть еще представители таких этносов, как гагаузы, лезгины, кумыки, аварцы и другие. Всего в Казахстане под единым шаныраком проживают представители 124 национальностей.
28.04.2023, 11:26 60911
Энергия, топливо, коммунальные услуги, связь: когда рост цен неизбежен и почему это происходит?
Фото: Ranking.kz
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Сдерживание цен кажется неплохой идеей и на коротких дистанциях действительно бережет кошельки граждан. Однако, если ограничиться только этой, нередко популистской мерой, не учитывая риски и не просчитывая последствия, окажется, что платить в итоге придется дорого, а ситуация вполне может стать весьма небезопасной, пишет Ranking.kz.
Казахстанцы ощутили эту простую истину, замерзая в холодные зимние месяцы в городах с аварийными ТЭЦ (все мы помним ситуацию с Риддером и Экибастузом).
Напомним: сегодня в Казахстане наблюдается серьезная изношенность электросетей. Так, по словам главы Минэнерго Болата Акчулакова, средняя изношенность электросетей по РК составила 66%. Количество технологических нарушений в 2022 году выросло на 183 случая по сравнению с 2021-м. Средний уровень износа в региональных электросетевых компаниях доходит уже до 90%. В свою очередь высокая степень износа коммунальных сетей приводит к большому количеству аварий. Теперь говорят про масштабный ремонт и модернизацию тепловых сетей, и сразу стало ясно, что для этого требуются "огромные капиталовложения" (слова премьер-министра Смаилова). Только это не новость.
В результате страна возвращается к модели "тариф в обмен на инвестиции", по которой, собственно, отрасль энергоснабжения и работала до 2015 года. Тогда предельные тарифы учитывали будущие инвестиционные вложения, которые электростанции должны были освоить.
В некоторой степени схожая ситуация наблюдается в сфере горюче-смазочных материалов. С апреля текущего года в Казахстане таки подняли предельные цены на ГСМ. Рост цен был обусловлен необходимостью предотвратить тотальный дефицит топлива и сократить разницу по цене с соседними странами, в которые ГСМ массово вывозили для перепродажи. То есть из-за сдерживания цен топливо из РК просто годами "вымывалось", включая серые схемы вывоза и контрабанду, а наши НПЗ фактически снабжали соседей, дальнобойщиков других стран и контрабандистов. Хотя о том, что вместо сдерживания цен надо повышать доходы населения, говорилось уже давно, и речь идет не о некой кризисной ситуации, сложившейся исключительно в текущем году, а о системной проблеме отрасли.
Проблемы коммунальных сетей тянут за собой проблемы в смежных отраслях. Так, например, по статистике Beeline Казахстан, 70% массовых инцидентов мобильной связи связаны все с теми же аварийными отключениями электричества. Очень часто плачевное состояние инфраструктуры не позволяет вовремя запустить базовую станцию.
При этом сектор телекома, в отличие от коммунальщиков, регулярно наращивает инвестиционный портфель. Объем капвложений в сегменте информации и связи за январь-март текущего года достиг 24,3 млрд тенге - сразу на 59,8% больше по сравнению с январем-мартом 2022-го. В целом за 2022 год объем инвестиций в секторе вырос на 39,1% по сравнению с 2021-м, составив 178,9 млрд тенге. Более того, по сравнению с 2020 годом, когда роль телекома и нагрузка на него глобально расширились в связи с локдаунами и пандемией, а операторам пришлось экстренно вкладываться в инфраструктуру, тоже отмечен рост - на 27%. Масштабные вложения направляются на развитие стабильного и скоростного мобильного интернета, инвестиции в основном идут на переход с сетей интернет 3G на 4G и построению новой сети 5G. При этом инвестиции в секторе операторы вкладывают из собственных средств.
Заметим: если для коммунальных сетей (тепловых, электрических, водоснабжения и т. д.) основная проблема - их ветхость, а не увеличение нагрузок, то в сфере информации и связи в первую очередь наблюдается серьезный рост нагрузки на сеть. Данные приведены в отчетах, которые предоставили два оператора связи - Beeline Казахстан и Kcell/Activ. У Beeline в четвертом квартале 2022 года средний объем трафика данных мобильного интернета на одного пользователя составил 16,8 Гб - сразу на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Kcell/Activ средний объем трафика на пользователя в третьем квартале 2022 года составил 13,4 Гб, рост за год - на 9%. Более того, потребление трафика на одного пользователя в Казахстане заметно выше среднего потребления в мире: так, по данным GSMA Intelligence (95 операторов связи по всему миру), средний объем трафика на пользователя в четвертом квартале 2022 года составил 12,1 Гб - на 18,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021-го.
С увеличением объема инвестиций в сектор телекома значительно выросли ключевые показатели отрасли. Так, медианная скорость мобильного интернета в стране, по данным Speedtest, в марте 2023 года составила 24,9 Мбит/с - сразу на 32,9% выше по сравнению с мартом 2022-го.
Для сравнения: если рассмотреть соседние страны Центральной Азии, видно, что в Кыргызстане медианная скорость мобильного интернета составила 23,7 Мбит/с, в Узбекистане - 17,8 Мбит/с, в Туркменистане - 16,1 Мбит/с, в Таджикистане - лишь 9,2 Мбит/с.
На фоне роста скорости мобильного интернета операторы связи продолжают работу по охвату сетями 4G и 5G все больших территорий. Стоит отметить, что оборудование для модернизации сотовых вышек закупается за рубежом, соответственно, рост стоимости доллара заметно влияет на капитальные затраты в секторе.
Влияет на увеличение расходов и удорожание ГСМ, как и рост тарифов на электроэнергию, от которой зависит стабильная работа мобильной связи. Так, в РК планируют внедрить новые тарифы для оптовых покупателей с привязкой ко времени. Играют роль в ценообразовании и многомиллиардные штрафы, которые при этом напрямую не влияют на качество связи.
При этом для конечного потребителя стоимость мобильного интернета в Казахстане - одна из самых низких в мире. Так, согласно Индексу доступности интернета (Internet Accessibility Index), исследованию, проведенному аналитиками BroadbandChoices.co.uk, в 2022 году стоимость 1 Гб мобильного интернета в РК составила в среднем 80 центов США, что позволило стране занять 8-е место среди 164 стран. Более того, в исследовании отметили, что Казахстан имеет один из самых передовых телекоммуникационных секторов в Центральной Азии.
Все эти факторы - высокие инвестиционные вложения операторов, обширность сети, рост потребления при минимальных ценах и общий уровень инфляции, увеличивающий расходы компаний телекома, - в совокупности указывают на необходимый и неизбежный рост тарифов в секторе связи. Иначе ни о какой бесперебойной работе сотовых сетей, а тем более о повышении скорости и росте охвата говорить не придется, мы просто получим очередную проблему, аналогичную ситуации с коммунальными сетями.
Заметим: в конце марта Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК изменило правила оказания услуг связи. Теперь, согласно параграфу 61, оператор связи не может вносить изменения в объем услуг, включенных в тарифный план, а также в другие условия тарифного плана (подробнее - здесь).
На практике для пользователя это означает следующее. Рост цен на услуги связи неизбежен. Но раньше операторы одновременно с повышением стоимости тарифа добавляли абонентам Гб трафика или бесплатные минуты для разговора, чтобы как-то скомпенсировать это удорожание. С учетом роста потребления это, и правда, было оправданным шагом.
Проще говоря, раньше пользователь мог получить улучшенный продукт по новой цене. Теперь же он получит просто повышение цены при том же объеме услуг. Если изменения вносились во имя защиты прав пользователей, то эта мера оказалась, мягко скажем, весьма сомнительной.
24.04.2023, 15:00 68361
Макрообзор за неделю от группы главного экономиста ЕАБР Евгения Винокурова
Фото: Depositphotos
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Казахстан
Рост ВВП Казахстана ускорился до 4,9% г/г в январе - марте 2023 года с 4,2% г/г в январе - феврале. Высокие обороты отмечены в секторе строительства (16% г/г), торговле (12 % г/г) и транспорте (8% г/г). Инвестиционная активность выросла на 16% г/г. Рост ВВП по итогам 2023 года прогнозируется аналитиками ЕАБР на уровне 4,2%, сообщается в отчете.
Объем промышленного производства в Казахстане вырос на 2,8% г/г в январе - марте 2023 года. Машиностроительные отрасли и добыча нефти продолжили вносить ключевой вклад в рост промышленного сектора. Уменьшился спад на предприятиях черной металлургии, а также восстановилась положительная динамика в производстве цветных металлов, где в марте зафиксирован рост на 17,9% г/г после трех месяцев сокращения объемов выпуска. Увеличились объемы производства и распределения газообразного топлива по трубам, что отчасти связано с аномально холодной погодой в зимние месяцы и с реализацией проектов, направленных на повышение уровня газоснабжения населенных пунктов. Ограничивать активность индустриального сектора продолжило снижение объемов добычи угля и металлических руд.
Беларусь
В Беларуси нарастает тенденция восстановления экономической активности: ВВП в I квартале 2023 года снизился на 2,1% г/г после сокращения на 3,6% г/г за январь - февраль. Замедление спада обусловлено восстановлением объемов промышленного производства, где рост в I квартале составил 1,8% г/г после спада в январе - феврале на 1,8% г/г, и увеличением производства сельскохозяйственной продукции на 3% (2,9% г/г за январь - февраль).
Существенно улучшилась динамика оптовой торговли: отрицательные темпы уменьшились до уровня 5,6% г/г по сравнению с падением 13,3% г/г за январь - февраль. Сдерживающее влияние на рост экономики продолжает оказывать слабая динамика в строительстве, транспорте и ИТ-секторе. В ближайшие месяцы ожидаем ускорения темпов экономического роста в Беларуси.
Кыргызстан
Выпуск в промышленном секторе Кыргызской Республики в январе - марте 2023 года увеличился на 7,6% г/г. после 13,3% г/г в январе - феврале 2023. Добыча металлических руд (+27,5% г/г) составила основу роста промышленного производства в январе - марте 2023 г. Замедление оборотов промышленного производства во многом связано с сокращением выпуска основных металлов (в основном золото) на 3,0% г/г в марте после роста на 56,9% г/г месяцем ранее. Сдерживающее влияние также оказал спад выпуска в текстильном производстве и выпуске очищенных нефтепродуктов.
Россия
Рост экономической активности способствовал улучшению оценок деловой среды в России. По результатам мониторинга Банка России, в апреле 2023 года совокупный индекс бизнес-климата повысился до 8,3 пункта, что является максимальным значением с апреля 2013 года. Такая динамика связана как с улучшением текущей оценки конъюнктуры, так и с ростом оптимизма в части краткосрочных ожиданий. Улучшения фиксируются в отношении и объемов производства и оценок спроса. При этом текущие оценки компаний по спросу перешли в положительную область (0,4 пункта) впервые с января 2022 года. Совокупный индекс бизнес-климата повышается третий месяц подряд, это может свидетельствовать о закреплении процесса адаптации российской экономики к новым условиям функционирования.
27.03.2023, 10:02 125286
Коррупция в РК: какие правонарушения совершаются чаще всего?
Фото: Depositphotos
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Всего за два месяца в РК уже зарегистрировано 438 коррупционных преступлений, сообщает finprom.kz.
За январь-февраль текущего года в стране зарегистрировали 438 уголовных коррупционных преступлений - на 0,7% больше, чем годом ранее.
Для справки: в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 435 таких преступлений с годовым ростом на 8,5%.
Больше всего уголовных коррупционных преступлений зарегистрировали в Алматы и в Астане: по 51 случаю в каждом городе, плюс 2% и 6,3% соответственно.
В числе антилидеров также оказались Костанайская (40 случаев против 21 годом ранее) и Туркестанская (37 случаев против 39 год назад) области и Шымкент (36 случаев против 23 годом ранее).
Меньше всего подобных преступлений зарегистрировали в Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях.
37,4% уголовных коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки: с начала года зарегистрировали 164 случая - на 45,1% больше, чем годом ранее.
Популярны" среди преступников также были получение взятки (141 случай, минус 6,6% за год), мошенничество в сфере коррупции (39 случаев, минус 30%), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (24 случая, минус 42,9%) и посредничество во взяточничестве (22 случая - сразу в 4,4 раза больше, чем год назад).
Численность лиц, в отношении которых вынесено постановление о признании подозреваемыми, достигла 301 - на 25,4% больше, чем годом ранее. Из них были выявлены 243 лица, совершивших преступление, в том числе 159 лиц были преданы суду.
Среди служащих государственных органов на коррупционных преступлениях чаще всего попадались сотрудники органов внутренних дел: 43 человека против 15 годом ранее. Далее идут служащие акиматов и их структурных подразделений (26 человек), сотрудники Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (3 человека) и Агентства РК по финансовому мониторингу (3 человека), служащие Министерства здравоохранения (3 человека) и Министерства индустрии и инфраструктурного развития (также 3 человека).
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