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Казахстан перейдет на собственный телефонный код - Мусин

21.09.2021, 14:48 10126
Казахстан перейдет на собственный телефонный код - Мусин
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК планирует переход на собственный национальный международный телефонный код, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал + 997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ)", - сообщили в ведомстве. 

 
На текущий момент с операторами связи проработан план перехода на новый международный телефонный код на сетях связи РК. 
 

Символично, что к 30-летию Независимости МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи. Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться "Казахстан". Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг", - отметил глава министерства Багдат Мусин. 

 
Вместе с тем, согласно регламентациям МСЭ, с администрацией связи РФ будет проработан вопрос выхода Казахстана из 7-зоны нумерации. После завершения указанной процедуры МСЭ Казахстану будет присвоен код +997. 
 
По планам МЦРИАП, Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года.
 
Ныне действующий международный телефонный код +7 используется в России и Казахстане с 2006 года согласно соглашению "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации", подписанному администрациями связи двух стран.
 

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