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КТЖ закрывает один из сайтов по продаже билетов

13.08.2019, 15:57 6184
КТЖ закрывает один из сайтов по продаже билетов
Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Компания КТЖ закрывает один из сайтов по продаже электронных железнодорожных билетов, передает Kazakhstan Today.
 

Из двух дублирующих друг друга сайтов по оформлению электронных железнодорожных билетов - epay.railways.kz и bilet.railways.kz - остается один сайт. Сайт epay.railways.kz с 25 сентября 2019 года закроется", - сообщили в пресс-службе национальной компании. 

 
Вместе с тем в КТЖ отметили, что в связи с подготовкой к отключению сайта, с 1 августа 2019 года здесь уже остановлена покупка электронных железнодорожных билетов и регистрация пользователей. При этом сайт bilet.railways.kz оказывает полный спектр услуг в круглосуточном режиме.
 

Начиная с 1 августа текущего года, в течение 45 дней пользователям предоставлена возможность выполнения возврата и распечатки ранее приобретенных электронных железнодорожных билетов. Данный интернет-ресурс круглосуточно оказывает полный спектр услуг по оформлению, выкупу, заказу и возврату железнодорожных билетов. Одной из новых услуг данного сайта стала возможность оставлять заявки пассажиров в "Листе ожидания". Причем бронь билета на сайте национального перевозчика бесплатна", - проинформировали также в пресс-службе. 

 
Отмечается, что механизм "Листа ожидания" позволяет пассажирам приобрести билеты тогда, когда в обычной продаже мест нет. В "Лист ожидания" можно встать не ранее, чем за 7 суток до отправления поезда. Данная мера введена для исключения чрезмерного злоупотребления сервисом. 
 

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