КТЖ закрывает один из сайтов по продаже билетов

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Компания КТЖ закрывает один из сайтов по продаже электронных железнодорожных билетов, передает Kazakhstan Today.

Из двух дублирующих друг друга сайтов по оформлению электронных железнодорожных билетов - epay.railways.kz и bilet.railways.kz - остается один сайт. Сайт epay.railways.kz с 25 сентября 2019 года закроется", - сообщили в пресс-службе национальной компании.

Вместе с тем в КТЖ отметили, что в связи с подготовкой к отключению сайта, с 1 августа 2019 года здесь уже остановлена покупка электронных железнодорожных билетов и регистрация пользователей. При этом сайт bilet.railways.kz оказывает полный спектр услуг в круглосуточном режиме.

Начиная с 1 августа текущего года, в течение 45 дней пользователям предоставлена возможность выполнения возврата и распечатки ранее приобретенных электронных железнодорожных билетов. Данный интернет-ресурс круглосуточно оказывает полный спектр услуг по оформлению, выкупу, заказу и возврату железнодорожных билетов. Одной из новых услуг данного сайта стала возможность оставлять заявки пассажиров в "Листе ожидания". Причем бронь билета на сайте национального перевозчика бесплатна", - проинформировали также в пресс-службе.

Отмечается, что механизм "Листа ожидания" позволяет пассажирам приобрести билеты тогда, когда в обычной продаже мест нет. В "Лист ожидания" можно встать не ранее, чем за 7 суток до отправления поезда. Данная мера введена для исключения чрезмерного злоупотребления сервисом.

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