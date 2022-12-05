Необходимо создать контролирующую биооружие организацию, подобную МАГАТЭ в отношении генетики - Ковальчук

Сегодня, продолжая изучение деятельности американцев на Украине, необходимо подвести к созданию международных институтов, некоего биологического МАГАТЭ
Москва. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ядерное оружие, когда-то считавшееся самым страшным, потеряло свое первенство, уступив биологическому, действующему незаметно. Поэтому необходимо создать организацию, контролирующую данную сферу, выполняющую роль МАГАТЭ в отношении генетики.
Об этом 3 декабря заявил президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на Конгрессе молодых ученых, сообщает iz.ru.
Как он напомнил, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было создано после того, как в США осознали, что не только они владеют ядерным оружием. Этому предшествовало то, что СССР провел испытания ядерной бомбы, после которых Белый дом пошел на контакт, и вскоре в мире появились такие международные организации, как МАГАТЭ.
Я убежден, что сегодня, продолжая изучение деятельности американцев на Украине, необходимо подвести к созданию международных институтов, некоего биологического МАГАТЭ. Международные институты - это существенно важный вопрос", - сказал Ковальчук.
По его словам, без них не будет гарантии безопасности ни одному государству. Он добавил, что российские специалисты должны применять превентивные методы контроля за биологическими и генетическими исследованиями.
У нас была глобально подготовлена стратегия развития природоподобных технологий и инструментарий для реализации этой природоподобной техносферы, две программы, запущенные указами президента РФ Владимира Путина и соответствующими постановлениями правительства. Во-первых, генетическая программа, то есть работа с природой на атомно-молекулярном уровне", - рассказал Ковальчук.
Вторая программа регулирует действия и анализирует поступки, добавил он. Речь идет о программе рентгеновских, нейтронных и синхротронных исследований, создании новых уникальных мегаустановок, которые смогут проследить за метрикой атомарного конструирования генетически.
Напомним, в конце октября Россия подала официальную жалобу на США и Украину из-за несоблюдения ими своих обязательств в контексте их военно-биологической деятельности на Украине, следует из письма постпреда России при ООН Василия Небензи Генсеку ООН и председателю Совбеза.