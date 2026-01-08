07.01.2026, 16:34 49266
Тимур Елеусизов возглавил "Жасыл-Алматы"
Учреждение будет заниматься содержанием и обслуживанием парков, скверов и набережных города
Алматы. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Тимур Елеусизов назначен руководителем КГУ "Жасыл-Алматы" (современный аналог Зеленстроя), сообщили в акимате Алматы.
Как рассказали в ведомстве, учреждение будет заниматься содержанием и обслуживанием парков, скверов и набережных города.
Основная задача новой структуры - системный уход за зелеными территориями, наведение порядка и формирование единого подхода к их содержанию с четким распределением ответственности и ориентиром на практический результат.
Решение о создании КГУ "Жасыл-Алматы" принято с учетом накопившихся проблем в сфере управления зеленым фондом города, отсутствия единого оператора и фрагментарного подхода к уходу за зелеными насаждениями, добавили в акимате.
07.01.2026, 10:20 64266
В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст для пастухов и чабанов
Фото: Depositphotos
Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Минсельхозе общественный совет по вопросам развития агропромышленного комплекса одобрил проект плана развития животноводства на 2026-2030 годы. Документом предусмотрены меры по развитию животноводства и обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.
Рассматриваются вопросы социальной поддержки представителей животноводства, включая снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов, предоставление отсрочки от воинской службы, приоритетное выделение образовательных грантов их детям", - сообщили в Минсельхозе.
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин отметил, что проект комплексного плана включает пакет взаимосвязанных и практикоориентированных мер.
Основное внимание в документе уделено созданию механизмов финансирования животноводства. В частности, предусмотрен запуск программы долгосрочного льготного кредитования под 6% на приобретение племенного поголовья всех видов животных. Планируется внедрение кредитования под 5% для пополнения оборотных средств без ограничений по подотраслям животноводства. Средства могут направляться на закуп кормов, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов и другие производственные расходы", - проинформировал вице-министр.
Для вовлечения потенциала неиспользуемых пастбищ предусмотрено создание единого кредитного продукта под 6% для развития отгонного животноводства. Все кредитные программы планируется обеспечить системой государственных гарантий через институт "Даму" по аналогии с действующими механизмами в растениеводстве.
Отдельный блок комплексного плана посвящен развитию глубокой переработки животноводческого сырья, вопросам ветеринарной безопасности и цифрового контроля.
В ходе обсуждения члены общественного совета озвучили предложения по вовлечению растениеводческих хозяйств в животноводство, развитию пастбищного кормопроизводства, усилению поддержки казахской белоголовой и аулиекольской пород, защите внутреннего рынка от некачественной продукции, субсидированию строительства жилья для животноводов и др.
Проект разрабатывался с учетом мнения фермерского сообщества. Мы видим, что все наши предложения и пожелания, которые, безусловно, положительно скажутся на развитии отрасли, учтены. Мы уверены, что комплексный план станет основой для формирования устойчивой модели развития агропромышленного комплекса и системной поддержки агробизнеса в сфере животноводства", - сказал директор республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС QazaqSut Азамат Сагинбаев.
07.01.2026, 10:08 67886
В Казахстане отмечают православное Рождество
Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - 7 января в Казахстане отмечается Рождество. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником, сообщила пресс-служба Акорды.
Дорогие соотечественники! Поздравляю всех православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии. Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", - подчеркнул Токаев.
Президент отметил, что принципы единства, солидарности, взаимопомощи - это неотъемлемый элемент нашей государственной политики, незыблемый фундамент всех наших достижений.
Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути Справедливости и Прогресса. От всего сердца желаю православным гражданам и всем жителям нашей страны крепкого здоровья и больших успехов! Пусть в каждом доме царит благополучие!" - сказал Токаев.
06.01.2026, 19:54 118891
Бюджет не должен финансировать "элитные" частные школы - Бектенов
Фото: primeminister.kz
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по реформированию системы государственного финансирования частных образовательных и медицинских организаций, сообщили в пресс-службе правительства.
Государство берет на себя обязательства по оказанию качественных и доступных образовательных услуг и в случае переполненности государственных учреждений выделяется подушевое финансирование на обучение в частной организации. Вместе с тем фиксируются факты злоупотреблений, когда формируется искусственный переток учащихся и учителей в целях увеличения объема получаемых субсидий. Это негативно влияет на качество образования, а также на рациональность госрасходов", - рассказали в правительстве.
Внимание акцентировано также на частных организациях с высокой стоимостью обучения.
Государственный бюджет не должен использоваться на финансирование так называемых элитных школ с высоким уровнем родительской оплаты, позволяющим в полной мере обеспечивать учебный процесс", - подчеркнул премьер.
Министр финансов Казахстана Мади Такиев доложил о проводимой работе по переходу на новый механизм размещения государственного заказа в частных школах. В целях решения проблемных вопросов оцифрованы процессы финансирования частных школ - от заключения договоров до оплаты услуг.
Согласно данным сервиса OrtaBilim, на веб-портале e-Qazyna.kz заключены договоры на финансирование с 789 частными школами (в 2025 году - 845 школ) на сумму 78,7 млрд тенге. 206 учреждений из числа ранее профинансированных не соответствовали установленным требованиям. Выявлены случаи приписок и двойного учета учащихся и учителей, превышения допустимой проектной мощности и другое.
В ходе аудита установлены следующие предварительные результаты: аномальные движения 1333 учащихся с переводами из одной школы в другую от 5 до 12 раз; в 64 частных школах фактическая численность обучающихся превышает установленную проектную мощность более чем в два раза; за 2024 год не отражены доходы в налоговой отчетности по 167 частным школам. Территориальными Департаментами внутреннего государственного аудита направлены письма-уведомления, в результате школами уплачено налогов на сумму 1,2 млрд тенге. На текущую дату проводятся встречные проверки в 46 школах", - проинформировали в пресс-службе.
Как уточнили в правительстве, следующим этапом работы станет оцифровка государственных школ (6887 школ), детских садов и университетов. Также будет обеспечена прозрачность всего цикла финансирования образовательных услуг, оказываемых за счет бюджета.
Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос пересмотра подходов к лицензированию деятельности частных организаций образования.
В целях наведения порядка в области оказания гражданам медицинских услуг частными организациями правительственной рабочей группой, с учетом поступающих от граждан обращений, проводится анализ активов АО "Фонда социального медицинского страхования". По результатам также будут приняты меры, направленные на дальнейшее повышение эффективности фонда", - сообщили в пресс-службе.
По итогам совещания министерствам просвещения, здравоохранения, финансов поручено в недельный срок внести конкретные предложения по решению указанных вопросов.
06.01.2026, 17:53 123836
Супруга Ерболата Досаева задекларировала миллиарды тенге
Фото: dos.community
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках программы всеобщего налогового декларирования опубликованы сведения о доходах сотрудников администрации президента Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Согласно данным за 2024 год, заместитель руководителя администрации президента Казахстана Ерболат Досаев задекларировал доход в размере 14 019 492 тенге. Доход его супруги Гульнар Досаевой составил 2 338 455 678 тенге, что существенно превышает доход самого чиновника.
Как сообщается в СМИ, Гульнар Досаева является учредителем благотворительного фонда "Дара", также она выступает соучредителем международного холдинга Lancaster Holding, работающего в сферах промышленной инфраструктуры, фармацевтики, логистики, HR-услуг и образования. Кроме того, Досаева является учредителем частного фонда Dos.Co и совладельцем компаний, работающих в сфере ретейла.
06.01.2026, 15:52 130921
Аскар Мустабеков назначен заместителем министра обороны РК
Фото: Сайт Минобороны РК
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аскара Мустабекова заместителем министра обороны Казахстана.
Распоряжением главы государства Мустабеков Аскар назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сказано в сообщении Акорды.
С января 2024 года Мустабеков возглавлял Национальный университет обороны Республики Казахстан.
Напомним, в декабре 2025 года Токаев освободил от должности замминистра обороны РК Серика Бурамбаева.
06.01.2026, 15:35 133096
Президент подписал указ об объявлении Года цифровизации и искусственного интеллекта
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта, сообщили в Акорде.
Объявить 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта", - говорится в указе.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Ранее в интервью газете Turkistan президент рассказал о развитии инновационных технологий в Казахстане.
Казахстан должен стать цифровой державой, это вопрос нашего общего выживания в качестве цивилизованной страны в новой технологической эпохе. Убежден, ментально наш народ подготовлен к такого рода инновациям. Тем более, в Казахстане успешно работают известные финтех-компании, заметно изменившие стиль и образ жизни наших людей", - сказал Токаев.
06.01.2026, 13:06 139251
Мадиев: Госорганы часто нарушают требования информбезопасности
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев напомнил главам госорганов об индивидуальной ответственности за утечку персональных данных граждан.
Жаслан Мадиев напомнил, что в 2025 году был принят ряд важных мер по усилению кибербезопасности страны.
В частности, была введена ответственность первых руководителей, усилены требования к защите персональных данных граждан.
Было проведено исторически максимальное количество проверок, результат которых показал, что госорганы и организации зачастую нарушают законодательно установленные требования информационной безопасности.
Хочу госорганам напомнить - все требования законодательно установлены. Вы несете индивидуальную ответственность за утечки персональных данных с информационных систем, принадлежащих вашим госорганам", - пригрозил Мадиев.
В кулуарах правительства вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин рассказал, какие именно нарушения информбезопасности допускают госорганы.
Одним из основных нарушений является отсутствие подключения информистем госорганов к оперативному центру информационной безопасности.
Это некий аналитический центр, который должен мониторить, все ли правильно работает, нет ли сбоев, рисков и т.д. Также есть несоблюдение требований по соответствию помещений инфраструктуре и т.д.", - рассказал Коняшкин.
Напомним, в июне в Сети появилась информация об утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал, что утечка произошла, скорее всего, из медицинских организаций. По его словам, "они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность".
06.01.2026, 11:39 107571
Строительство оптического кабеля по дну Каспийского моря завершится до конца года
Фото: casp-geo.ru
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Для повышения транзитного потенциала страны начата реализация крупного международного проекта по прокладке линии связи до Азербайджана. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
Казахстан занимает стратегическое положение между Европой и Азией и играет важную роль в транзите международного интернет-трафика. В целях повышения транзитного потенциала начата реализация строительства оптического кабеля по дну Каспийского моря до Республики Азербайджан. Проект планируется завершить в третьем квартале текущего года", - отметил Жаслан Мадиев.
