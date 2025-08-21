Водитель наехал на группу детей в Абайской области, трое погибли
Семей. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Урджарском районе области Абай в результате наезда машины на группу несовершеннолетних погибли трое детей, еще трое находятся под наблюдением медиков, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
По поручению президента для оказания помощи на самолете военно-транспортной авиации Министерства обороны прибыли врачи Министерства здравоохранения из Астаны", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что по поручению акима области Берика Уали семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка в организации похорон, а также психологическая и материальная помощь.
На месте работает специальная группа под координацией заместителя акима области. Ситуация находится на особом контроле", - подчеркнули в акимате.
Как сообщили в районном отделе полиции, ДТП произошло 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района области. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля марки Toyota, не справившись с управлением, совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома, в 10 метрах от проезжей части. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся все необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств трагедии", - добавили в полиции.