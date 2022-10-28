Оптоволоконные линии связи проложат по дну Каспия по маршруту Казахстан - Азербайджан

Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) от Актау до Сиазаня планируют проводить по дню Каспийского моря. Об это написал в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
По словам министра, уже в 2023 году начнется строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия по маршруту Казахстан - Азербайджан. Проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в интернет, а также расширить транзит трафика между Европой и Азией.
С казахстанской стороны партнером проекта выступит "Казахтелеком", с азербайджанской - компания AzerTelecom.
Уже начаты работы по разработке высокоуровневого дизайна (HLD), затем последуют соответствующие исследования, позже - проектирование и непосредственное строительство "оптики" по дну Каспия", - написал Багдат Мусин.
Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.
Все страны ЦА заинтересованы в скорейшей реализации проекта, так как наличие альтернативных маршрутов играет большую роль в предоставлении гарантированного доступа к интернету жителям наших стран", - добавил глава МЦРИАП.