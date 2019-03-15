Созданный в КазНУ наноспутник успешно запущен в космос

Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - Компания Илона Маска "SpaceX" осуществила запуск казахстанского наноспутника "Аl-Farabi-2", созданного в КазНУ имени аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.





Запуск успешно осуществлен 4 декабря в 00.32 по времени Астаны с космодрома в штате Калифорния (США), с военно-воздушной базы Ванденберг, на ракетоносителе "Falcon 9". Наноспутник работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе университета.

Наноспутник "Аl-Farabi-2" объединяет в себе лучшие инновационные технологии, основные компоненты и узлы аппарата защищены казахстанскими патентами. Он предназначен для решения оригинальных научных, технологических и образовательных задач, а также позволит провести испытание разработанных учеными КазНУ электронных компонентов бортового компьютера для малых космических аппаратов. Результаты научно-исследовательских работ и экспериментов представляют ценность и актуальность для аэрокосмической отрасли Казахстана и зарубежных партнеров университета.





Запуск казахстанского наноспутника в открытый космос в канун Дня независимости Республики Казахстан, знаменует еще один важный этап в истории казахстанской науки и спутникостроения. Это уже второй наноспутник КазНУ, выведенный в космос. Первый "Аl-Farabi-1" был успешно запущен в космос 15 февраля 2017 года с космодрома имени Сатиша Дхавана в Индии. Он был назван в честь выдающегося учёного тюркского мира Аль-Фараби, имя которого достойно носит наш университет", - отметил руководитель проекта академик Галым Мутанов.





Масштабный проект по созданию национальной научной школы в области космических технологий, проектирования, сборки и запуска наноспутников, подготовки высококвалифицированных специалистов в этой сфере реализуется в КазНУ с 2013 года в рамках международного консорциума "UNIFORM".





КазНУ имени аль-Фараби проводит целенаправленную работу по реализации задач, поставленных главой государства в послании народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" по вхождению Казахстана в "цифровую эпоху". Создание новых наукоёмких технологий и технических средств, в том числе и в космической сфере, являются приоритетными направлениями в деятельности университета", - подчеркнули в пресс-службе.





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