В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
17.07.2023, 19:49 19206
Ученые зафиксировали три сильные вспышки на Солнце
Одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи
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Москва. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На Солнце 16 июля произошли три мощные вспышки, одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи, сообщает РИА Новости.
В Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова сообщили, что в 11.26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. В 18.08 мск и 20.46 мск произошли еще две вспышки М1.8 и М4.0 соответственно.
Ученые прогнозируют 16-17 июля "вспышки класса X, в том числе протонные". Ожидается и ухудшение условий КВ-радиосвязи.
Напомним, пользователи мобильной связи Kcell в понедельник, 17 июля, утром пожаловались на проблемы со связью. В компании подтвердили перебои со связью в некоторых городах Казахстана.
Справка: вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к сбоям в работе энергосистем, а также сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.
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18.07.2023, 13:46 15551
В июне в Казахстане отражено более 29 млн кибератак
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С использованием оборудования "Единый шлюз доступа к интернету" (ЕШДИ) в июне текущего года заблокировано свыше 29 млн кибератак. Об этом сообщили в АО "Государственная техническая служба".
Отмечается снижение количества инцидентов информационной безопасности, в особенности инцидентов типа ВПО (на 41,45% по сравнению с предыдущим отчетным периодом) и ботнет (на 46,81% по сравнению с предыдущим отчетным периодом). Наиболее распространенными типами ботнета за отчетный период стали - Mozi.Botnet, njRAT.Botnet и Lethic.Botnet", - сообщили в техслужбе.
В ходе мониторинга казахстанского сегмента интернета на наличие угроз и инцидентов информационной безопасности обнаружен ряд уязвимостей, которые несут риски компрометации и доступа к данным.
К примеру, выявленная уязвимость CWE-521: Weak Password Requirements, использует ненадежный пароль сервера, что облегчает злоумышленникам компрометацию учетных данных. А уязвимость CWE-200: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor несет потенциальные риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Для устранения в производственной среде необходимо отключать режим отладки, поскольку он приводит к раскрытию информации о веб-приложениях", - говорится в сообщении.
Во избежание возможных рисков и угроз ИБ службой выработаны рекомендации и проведены мероприятия по оповещению посредством электронной почты собственников/владельцев ИР и IP-адреса, по которым выявлены уязвимости.
В службе напомнили, что соблюдение парольной политики (использовать цифры, специальные символы, буквы верхнего и нижнего регистра, соблюдать требования по длине - не менее 8 символов, а также регулярно менять пароль) способствует защите ваших данных.
Как сообщалось ранее, за четыре месяца 2023 года техническими подразделениями КНБ отражено более 37,9 млн кибератак и 1948 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.
Киберкриминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в РК.
29.06.2023, 11:48 52101
В Китае первый полет совершил летающий автомобиль GOVE
Во время презентации новинка вертикально поднялась на высоту 18 метров
Фото: Кадр из видео
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Пекин. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Китайской Народной Республке первый полет совершил летающий автомобиль GOVE.
Революционную разработку представил автопроизводитель Guangzhou Automobile Group, сообщает bigasia.ru.
Во время презентации новинка вертикально поднялась на высоту 18 метров, а затем плавно начала полет.
Пока это концепт модели под названием GOVE. Он состоит из двух частей - одноместного дрона с шестью винтами и четырехколесного шасси, которое служит зарядным устройством для летательного аппарата.
Летающий автомобиль имеет продуманную систему питания с несколькими резервными конструкциями. Даже если один силовой агрегат выйдет из строя, дрон сможет с легкостью продолжить полет. GOVE также оборудован системой распознавания препятствий", - заявил директор исследовательского института GAC Ву Цзянь.
06.06.2023, 11:03 100241
Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz совместно с Комитетом миграционной службы МВД, Министерством юстиции, Министерством цифровизации, РГП "ИПЦ" и АО "НИТ" запустили новый сервис. Теперь оформить временную или постоянную прописку можно в мобильном суперприложении Kaspi.kz.
Сервис позволяет собственнику жилья зарегистрироваться в своей квартире или прописать других людей в своей квартире. Также собственник может самостоятельно выписать тех, кто уже не проживает у него. Если вы не собственник жилища и хотите прописаться у кого-то, то необходимо ввести ИИН собственника и сервис сам запросит его согласие.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: "Мы продолжаем добавлять новые сервисы в суперприложение Kaspi.kz. Наши любимые клиенты могут переоформить автомобиль, обновить водительские права, получить справки из государственных учреждений, оформить детские пособия, зарегистрироваться по месту жительства и решить много других повседневных задач легко и просто с экрана своего мобильного телефона. Мы благодарны МВД, Министерствам юстиции и цифровизации, и также другим государственным органам за успешную совместную работу. Мы вместе улучшаем жизнь казахстанцев, делая государственные услуги еще более удобными и доступными для каждого казахстанца".
МВД продолжает работу по цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению главы государства.
Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает прямой контакт услугополучателей с сотрудниками. Поэтому в рамках дебюрократизации полицейской деятельности МВД особое внимание обращает на смартфонизацию госуслуг, оказываемых населению. Наиболее востребованные госуслуги уже доступны на смартфонах. Теперь гражданам нет необходимости посещать ЦОНы и полицейские учреждения, оставлять заявления и договоры, ждать определенное время", - сообщили в МВД.
Популярность услуг в мобильных приложениях БВУ растет ежегодно, - отметил Асет Турысов, вице-министр МЦРИАП РК. - К примеру, за прошлый год свыше 1 млн услуг были получены через внешние платформы. В целом вывод госуслуг в мобильные приложения банков второго уровня направлен на повышение удобства получения госуслуг и обеспечение их доступности. Сегодня мы выводим одну из наиболее популярных услуг - "Регистрация по месту жительства" в приложение Kaspi.kz. Теперь прописаться по месту жительства либо выписать кого-либо из своей недвижимости будет возможно через приложение Kaspi.kz. Совместная работа Министерства, БВУ и заинтересованных госорганов будет продолжена в данном направлении".
Пользоваться сервисом безопасно. При оформлении прописки необходимо пройти фотоверификацию. Это гарантирует, что никто, кроме вас, не сможет воспользоваться этим сервисом от вашего имени.
01.06.2023, 10:02 111131
Казахстанский беспилотник "Шагала-М" успешно прошел испытания
Он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередачи, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "Казахстан инжиниринг" успешно провело испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата "Шагала-М", рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
В ходе обновления БПЛА были улучшены его тактико-технические характеристики, а именно: его скорость, высота и дальность полета.
Председатель правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" Темиржан Абдрахманов отмечает, что БПЛА имеет широкое применение, он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС.
Преимущество в том, что для "Шагала-М" не нужна взлетная полоса. Стоимость дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты - СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент", - рассказал генеральный директор ТОО "R&D центр "Казахстан инжиниринг" Гани Байсеитов.
В 2023 году в МИИР РК разработаны правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования БПЛА и выдачи разрешительных документов для них.
В свою очередь в "Казахстан инжиниринг" на базе авиационно-учебного центра запускается программа подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения.
24.05.2023, 20:06 125036
С Байконура к МКС отправился грузовой корабль "Прогресс МС-23"
Это был седьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе пятый - с Байконура
Фото: roscosmos.ru
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Байконур. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 24 мая, с 31-й площадки космодрома Байконур специалистами предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23", сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Выведение "Прогресса МС-23" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
Это был седьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе пятый - с Байконура и второй - с кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а" этот полет стал 60-м, для кораблей семейства "Прогресс" - 176-м в истории (из них 87 - к МКС).
На "Прогрессе МС-23" доставляются 2491 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 499 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1322 кг ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.
На "грузовике" отправлено универсальное рабочее место УРМ-Д для установки на внешней поверхности служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС во время выхода в открытый космос. Для проведения эксперимента "Парус-МГТУ" в корабле находится пусковое устройство со студенческим наноспутником, который предстоит запустить вручную космонавтом в ходе российской внекорабельной деятельности для отработки технологии развертывания солнечного паруса.
Также на "Прогрессе МС-23" доставляется видеоспектральная система для наблюдения земной поверхности в интересах эксперимента "Ураган", перчаточный бокс "Главбокс-С", аппаратура и оборудование для выполнения экспериментов "Асептик", "Спланх", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Сепарация" и "Вампир".
На ракету "Союз-2.1а", использовавшуюся для запуска корабля "Прогресс МС-23", были нанесены изображения, посвященные 300-летию города Перми и 60-летию первого полета в космос женщины - Валентины Терешковой.
18.05.2023, 20:49 136736
Реактор ИВГ.1М начал работу на низкообогащенном урановом топливе
Это очередное значимое достижение Казахстана в деле укрепления режима нераспространения ядерного оружия
Фото: Минэнергетики РК
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 18 мая исследовательский реактор ИВГ.1М Национального ядерного центра Республики Казахстан начал работу на низкообогащенном урановом (НОУ) топливе после завершения работ по конверсии и оформления всех разрешительных документов, сообщает пресс-служба Минэнергетики.
Реактор был выведен на заданный уровень мощности, все системы реакторной установки отработали в штатном режиме.
Это очередное значимое достижение Казахстана в деле укрепления режима нераспространения ядерного оружия. Проект является частью совместных усилий РК и США по минимизации использования высокообогащенного урана (ВОУ) и снижения риска незаконного распространения делящихся ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения.
По итогам успешно проведенного первого "рабочего" пуска состоялось заседание круглого стола "Энергетический пуск реактора ИВГ.1М с НОУ топливом: Достижения и перспективы" с участием Министерства энергетики РК, Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в РК, Кыргызстане и Таджикистане Алана Хэмсона, директора офиса по конверсии Национальной администрации по ядерной безопасности США Кристофера Ландерса, представителей посольства США в Казахстане, научных организаций Казахстана и США.
Стороны отметили прогресс в деле конверсии реакторов и минимизации применения высокообогащенного урана в Казахстане, успешность проведенных работ и их высокую научно-техническую значимость. Выполнение работ по конверсии позволило не только получить обновленный реактор с топливом низкого обогащения с улучшенными выходными техническими параметрами, но и значительно улучшить техническое состояние реакторных и вспомогательных систем, а также инфраструктуры комплекса "Байкал-1", расположенного на СИП.
17.05.2023, 19:51 141446
Единая нотариальная система все еще работает некорректно
Нотариусам предлагают получать справки через eGov.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" и председатель Республиканской нотариальной палаты ознакомились с работой нотариусов и удостоверились в работоспособности системы ЕГКН, сообщает пресс-служба госкорпорации.
В связи с переходом на новую систему единого государственного кадастра недвижимости в первые дни наблюдалась временная некорректная работоспособность услуг по линии недвижимости. Госкорпорация провела необходимые операции и устранила неполадки. Для нас было главным в первую очередь обеспечить бесперебойную работу нотариусов, портала eGov.kz и ЦОНов. Теперь мы подключаем все остальные структуры, задействованные в системе", - сказал председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.
На сегодняшний день нотариусы работают в штатном режиме. Единственным моментом осталось подключить справки, которые раньше заказывали через ЕНИС. Сейчас в связи переходом на ЕГКН мы завершаем работы по интеграции систем. Продумано временное решение для того, чтобы нотариусы могли совершать сделки, пока мы не наладим систему. На данный момент нотариусы могут запрашивать справки посредством сервиса запроса третьих лиц через портал eGov.kz. По завершении технических работ нотариусы смогут пользоваться привычным для них сервисом. К слову, с 10 мая было принято 8114 заявлений от ЕНИС, из них исполнено 4367", - добавила председатель РНП Асель Жанабилова.
Отметим, что ЕНИС интегрирована с десятками различных информационных систем, в том числе с ИС ЕГКН. С 5 по 9 мая текущего года были проведены технические работы по переходу с государственной базы данных "Регистр недвижимости" на новую систему "Единый государственный кадастр недвижимости".
06.04.2023, 13:30 218261
Whoosh запускает тестирование самокатов с новыми технологиями
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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор кикшеринга Whoosh запускает пилотную эксплуатацию самокатов с новыми технологиями, сообщает пресс-служба компании.
Компания протестирует технологии на самокатах Ninebot последней версии. Устройства будут оснащены дашбордом - новым экраном, реагирующим на события и дающим подсказки пользователю, и модулем компьютерного зрения, который считывает данные среды вокруг самоката и помогает реагировать на них. Арендовать такой самокат для поездки сможет любой пользователь через приложение Whoosh.
Тестирование технологий начнется в Москве в 2023 году. До 200 самокатов будут работать в разных районах города, чтобы собрать данные пользовательских сценариев и протестировать разные алгоритмические модели: различные скоростные зоны, покрытия, инфраструктуру взаимодействия с объектами окружающей среды.
По результатам пилотной эксплуатации лучшие наработки будут внедрены в модель самоката собственной разработки, которую Whoosh планирует реализовать в 2024-2025 годах.
Мы видим перспективу развития микромобильности именно в совершенствовании технологий и работе с данными. Самокат должен стать смарт-устройством, которое не просто доставляет пользователя из пункта А в пункт Б, но помогает ему при поездке, делает опыт использования нативным и понятным. Эти разработки - еще один большой шаг в развитии микромобильного транспорта, который поможет нам лучше понимать пользователя и работать с безопасностью поездок, комфортом использования сервиса. Мы запустили пилотную эксплуатацию на базе самой современной модели самоката, чтобы проанализировать, как технологии покажут себя в разных городских условиях. Мы сосредоточены на создании работающих технологий, которые будем внедрять в модель самоката собственной разработки в будущем", - заявил основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.
Отмечается, что дашборд размещен на руле самоката, его задача - стать новым каналом взаимодействия устройства с пользователем, заменив смартфон. На дашборде будут выводиться понятные графические и текстовые сигналы, помогающие при поездке: подсказки по эксплуатации самоката, помощь в парковке, маршрут поездки и навигация. Сигналы на дашборде будут видны при любых погодных условиях. Экран износостойкий и вандалоустойчивый.
С помощью технологии компьютерного зрения, внедренной в самокат, компания планирует глубже анализировать поведение пользователей, собирать обезличенные данные и сценарии реагирования на окружающую среду при поездках. Вместе с другими направлениями аналитики (аналитика поездок вдвоем, анализ дорожного покрытия и наиболее популярных маршрутов) эти данные помогут Whoosh развивать операционные процессы. Модуль компьютерного зрения будет распознавать движение в местах большого скопления людей и подавать пользователю сигналы о снижении скорости. Технология также будет реагировать на пересечение пешеходных переходов сигналом "необходимо спешиться" и советовать приоритетные маршруты для движения на самокате
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