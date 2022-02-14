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На участке трассы Алматы - Усть-Каменгорск ограничили движение

13.02.2022, 09:38 104406
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 ФЕВРАЛЯ - Движение для грузовиков и автобусов ограничили на участке трассы Алматы - Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщила, что причиной введенных ограничений стала метель.
 

12 февраля с 21.15 в связи с ухудшением погодных условий (метель) ограничено движение на участке автодороги республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск" (778-967 километры, Аягоз - Калбатау) для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов", - говорится в сообщении ведомства.

 
На 22.40 по Восточно-Казахстанской области действует ограничение для автобусов и грузовых автомобилей: 1) от границы Алматинской области до Калбатау; 2) от Калбатау до Семея; 3) от Таскескена до Урджара.
 

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Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник, рассказали синоптики

14.02.2022, 08:31 17656
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник, рассказали синоптики
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана 14 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С ложбиной северо-западного циклона на большей части РК ожидается снег; на юге, юго-востоке и юго-западе страны - осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, метель; на юге, юго-востоке и юго-западе - гололед, на большей части усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере и в горных районах Туркестанской области ожидаются туман; на севере и западе области, в горных и предгорных районах гололед; на западе, юге, а также в предгорных районах ветер 17-22 метров в секунду; в горных районах и на севере области 25 метров в секунду, на горных перевалах - 30 метров в секунду и более. 
 
На севере области и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ветер 15-20 метров в секунду, утром и днем 23-28, временами 30 метров в секунду и более. 
 
В Акмолинской области ожидаются метель; ночью на юго-востоке и севере туман; на юге и западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, востоке и в центре в Атырауской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед; на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре, на юге и востоке Актюбинской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью на юге низовая метель. 
 
На западе, юге Костанайской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге в Северо-Казахстанской области ожидаются туман. 
 
В Павлодарской области днем на юге ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; ночью на западе и юге туман. 
 
На западе, севере и в центре Карагандинской области ожидается метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе в Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на большей части, днем в центре на юге Кызылординской области ожидается гололед; ночью на севере и в центре, а днем на большей части ветер 15-20 метров в секунду.

 

В Экибастузе обнаружили четырех детей в ужасающем состоянии

13.02.2022, 20:44 59721
ПАВЛОДАР. 13 ФЕВРАЛЯ - В Экибастузе обнаружили семью, где четверо детей оказались в ужасающем состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Instagram-паблике волонтеры рассказали, что о неблагополучной семье в полицию заявили соседи. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырех детей 7,5, 4 и 3 лет. У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не в состоянии ходить. 
 

У девочки был огромный живот, у одного из мальчиков больше двух дней длится рвота, у двоих старших деток вывернутые конечности. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у детей не было", - рассказали в паблике.

 
Волонтеры одели их, во что могли, и немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие на место врачи экстренно госпитализировали детей вместе с матерью.
 
Пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева рассказала Sputnik Казахстан, что дети в данный момент находятся в областной детской больнице. У девочки диагностирован коронавирус, у остальных - пневмония. Состояние средней степени тяжести.
 
Дети плохо питались, не выходили на улицу, не гуляли, боялись людей. Со слов матери, их здоровье ухудшалось с каждым годом. А около года назад дети перестали ходить.

 
Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.
 
Волонтеры собрали вещи, игрушки для детей и передали их в больницу. 
 
Позднее стало известно, что медики диагностировали рахит. Медобследование продоложается.
 
Ситуацию для регионального издания pavonkz прокомментировали в акимате Экибастуза: замакима Мариям Маликова рассказала, что у детей есть мать 1994 года рождения и отец. Глава семейства работает в одной из подрядных организаций угледобывающего предприятия ТОО "Богатырь Комир". Семья постоянно переезжает с места на место.
 

Сейчас главное - это здоровье детей, - отметила Мариям Маликова. - Дети очень истощены, поэтому не могут ходить. Органы опеки согласовали с матерью оказание медпомощи. Мы хотели детей сразу забрать, но, когда органы опеки пришли, купили средства гигиены, чтобы в первую очередь помыть детей, купили продукты, чтобы накормить".

 
Маликова подчеркнула, что первоочередная задача - поправить здоровье детей.
 

Первый вопрос не по изъятию детей, а по их состоянию здоровья. Когда оно стабилизируется, будем принимать меры. Мать сейчас с ними, они нуждаются в ее уходе. Как только мы поймем, что с детьми, вынесем вопрос на комиссию по делам несовершеннолетних", - сказала она.

 
Как отметили в акимате, мать - непьющая, на учете не стоит. Специалисты будут разбираться, как семья оказалась в таком положении.
 
Спустя сутки история получила неожиданное продолжение. В одном из поселков Павлодарской области обнаружили ребенка, мать которого постоянно пьет, оставляя его в неотапливаемом доме. Она уже лишена родительских прав на старших детей. Оказалось, что женщина является родной сестрой матери четырех найденных в Экибастузе детей.
 

Штормовое предупреждение объявили на понедельник в 11 регионах Казахстана

13.02.2022, 20:00 65421
Штормовое предупреждение объявили на понедельник в 11 регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в 11 регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 14 февраля ожидается снег, днем сильный снег, метель. Ночью туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Акмолинской области днем в понедельник на юго-востоке, в центре ожидается сильный снег. На большей части области метель. Ночью на юго-востоке, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на юго-востоке, западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
Утром и днем 14 февраля в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман. На севере, западе области, в горных, предгорных районах гололед. Ветер западный, северо-западный на западе, юге области и в предгорных районах 17-22 метров в секунду, в горных районах и на севере области 25 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более. В Шымкенте утром и днем 14 февраля ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 17-22 метров в секунду. В Туркестане утром и днем 14 февраля ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 17-22 метров в секунду.
 
В Атырауской области в понедельник ночью на севере, востоке и в центре ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау 14 февраля ночью ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 14 февраля на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на большей части области 15-20 метров в секунду. В Актау 14 февраля ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 метров в секунду.
 
В Жамбылской области 14-15 февраля на юго-западе ожидается ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем 14 февраля, ночью 15 февраля временами 30 метров в секунду и более.
 
В Кызылординской области ночью в понедельник на большей части ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, в центре, днем на большей части области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 14 февраля ожидается гололед. Ветер западный днем 15-20 метров в секунду.
 
14 февраля на западе, юге Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15-20 метров в секунду.
 
В Карагандинской области в понедельник на западе, севере, в центре ожидается метель. Днем в центре области сильный снег. Ветер южный с переходом на западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде 14 февраля ожидается метель. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане 14 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 метров в секунду.
 
Ночью 14 февраля на западе, юге Павлодарской области ожидаются туман, днем на юге области низовая метель. Ветер юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду", - предупредили синоптики.
 

Казахстан и Узбекистан обсудили перспективы возобновления ж/д пассажироперевозок

13.02.2022, 18:12 72196
Казахстан и Узбекистан обсудили перспективы возобновления ж/д пассажироперевозок
Фото: Craig Adderley/Pexels
ТАШКЕНТ. 13 ФЕВРАЛЯ - Власти Узбекистана и Казахстана намерены ускорить процесс возобновления железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет Sputnik Узбекистан, такое заключение озвучили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана по итогам очередного заседания профильной узбекско-казахстанской рабочей группы.
 

Стороны подтвердили важность смягчения эпидемиологических требований и ускорения процессов возобновления пассажирских перевозок наземным транспортом", - говорится в сообщении ведомства.

 
В частности, специалисты рассмотрели инфраструктурные проекты высокоскоростной железной дороги "Туркестан - Шымкент - Ташкент" и транспортного коридора "Учкудук - Кызылорда".
 
Отдельно обсудили и вопрос внедрения новых маршрутов в обслуживании воздушного движения по территориям двух республик.
 
Пассажирское транспортное сообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, в сентябре 2020 года между Узбекистаном и Казахстаном возобновилось авиасообщение, а в мае 2021 Ташкент обратился к Нур-Султану с предложением о начале поэтапного восстановления международных железнодорожных рейсов.
 

Камеры "Сергек" в Нур-Султане начали фиксировать нарушения водителей на пешеходных переходах

13.02.2022, 16:53 77576
НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - Камеры "Сергек" в Нур-Султане начали фиксировать нарушения водителей на пешеходных переходах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции столицы, разработана и включена на 26 камерах города дополнительная функция аппаратно-программного комплекса "Сергек" по выявлению нарушений "Проезд на запрещающий сигнал светофора". 
 

Данное новшество введено в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Безопасность детей на дорогах", - уточнили в полиции.

 
По данным ДП, в 2021 году на пешеходных переходах Нур-Султана произошло 98 дорожно-транспортных происшествий.
 
На регулируемых переходах произошло 38 наездов на пешеходов, 60 - на нерегулируемых. В результате ДТП около 100 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
 
Департамент полиции, обращаясь ко всем участникам дорожного движения, рекомендует проявлять взаимное уважение друг к другу, а водителям - быть внимательными и снижать скорость, увидев пешехода.
 

Токаев почтил память жертв январской трагедии

13.02.2022, 11:16 97361
Токаев почтил память жертв январской трагедии
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - В мечети Хазрет Султан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении после прочтения поминальной молитвы президент отметил, что в нынешнем году на долю нашего народа выпали тяжкие испытания, пишет сайт Акорды.
 

Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства напомнил, что в связи с произошедшим в Казахстане был объявлен День общенационального траура.
 

Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери", - подчеркнул президент.

 
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Фонд "Казакстан халкына" также окажет благотворительную помощь пострадавшим. Как заверил глава государства, будет сделано все, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем.
 

Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан. Такая трагедия больше не должна повториться!" - подчеркнул Токаев.

 
В завершение президент пожелал казахстанцам выдержки и спокойствия, а республике - мира и благополучия. Он также призвал соотечественников общими усилиями построить Новый Казахстан во благо подрастающего поколения.

Позднее сайт Акорды опубликовал полный текст обращения главы государства.

Дорогие соотечественники! Этот год начался с трагических событий.  На долю нашего народа выпали тяжелые испытания. Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразить их натиск. К сожалению, эта смута унесли жизни многих граждан. Это настоящая трагедия.


В настоящее время соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну. В связи с произошедшим в Казахстане был объявлен День общенационального траура.

Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой.

Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери. Думаю, что Фонд «Народ Казахстана» также окажет благотворительную помощь пострадавшим.  

Будет сделано все, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем. Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан.

Такая трагедия не должна повториться! Желаю всем казахстанцам выдержки и спокойствия! Пусть в нашей стране всегда будет мир и благополучие!

Во благо подрастающего поколения общими усилиями мы построим Новый Казахстан!"
 

 

Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 13 февраля

13.02.2022, 10:56 97091
Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 13 февраля
НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - В Нур-Султане и шести регионах Казахстана в воскресенье ожидается метель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днем снег, метель, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 2-4 мороза.
 
В Алматы переменная облачность, днем снег, ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем до 2 тепла.
 
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 4-6 тепла.
 
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 6-8 тепла. По области ожидается гололед.
 
В Актобе облачно, без осадков, ветер 9-14, до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем 1-3 мороза. По области ожидаются низовая метель, гололед.
 
В Атырау переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем до 2 градусов тепла. По области ожидаются туман, гололед.
 
В Караганде облачно, ночью и днем снег, ветер 9-14, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 3-5 мороза. По области ожидается метель.
 
В Кокшетау переменная облачность, днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градуса мороза, днем 4-6 мороза.
 
В Костанае облачно, ночью и днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днем 4-6 мороза. По области ожидаются метель, туман.
 
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 4-6 тепла. По области ожидаются гололед, туман.
 
В Павлодаре переменная облачность, ночью и днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 5-7 мороза. По области ожидается низовая метель.
 
В Петропавловске переменная облачность, ночью снег, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днем 12-14 мороза.
 
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.
 
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем 3-5 тепла.
 
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 4-6 тепла. В горных, предгорных районах ожидается туман.
 
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днем 3-5 мороза. По области ожидаются низовая метель, гололед, туман.
 
В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью и днем снег, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 4-6 мороза. По области ожидается низовая метель.
 

Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации

12.02.2022, 11:44 190996
Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Республика Казахстан и Российская Федерация продолжают прорабатываь вопрос взаимного признания паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Отмечается, что принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется.
 
Ранее Минздравом РК совместно с российскими коллегами были рассмотрены условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работа информационных систем.
 
Вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с Российской Федерацией неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался Министерством здравоохранения РК как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.
 

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