Два Гран-при вручили на международном айтысе в Караганде

Караганда. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Караганде завершился международный айтыс, посвящённый 125-летию общественного и политического деятеля, поэта Сакена Сейфуллина, передает Kazakhstan Today.





Песенный конкурс, проходивший в рамках программы "Рухани жангыру", собрал сильнейших акынов из Казахстана и зарубежья.

В течение двух дней на сцене Областного казахского драмтеатра имени С. Сейфуллина шла борьба импровизаторов. По словам членов жюри, было сложно выбрать лучшего из лучших. В итоге по решению судейской коллегии вручили два главных приза.

Международный айтыс был организован при поддержке акимата Карагандинской области и партии Nur Otan. Чтобы принять участие в торжествах в честь Сакена Сейфуллина и поддержать акынов, в Караганду специально приехал первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек.

"Караганда не случайно выбрана для проведения международного айтыса, ведь на Сарыаркинской земле родился Сакен Сейфуллин. Замечательно, что этот вид искусства здесь имеет большую поддержку. Айтыс очень близок к народу. И мы хотим через песни акынов услышать чаяния людей. Культурное и духовное возрождение, сохранение традиций являются частью нашей политической доктрины", - сказал Бауыржан Байбек на церемонии закрытия айтыса.

Ведущий международного айтыса Журсин Ерман отметил, что акыны подняли очень актуальные вопросы и смогли раскрыть образ Сакена-ага.

Песенный конкурс собрал полный зал зрителей. Многие приехали из отдалённых городов и сёл. Публика с напряжением следила за битвой импровизаторов. В первый день в течение семи часов состязались 9 пар, из которых 7 вышли в финал.

В результате упорной борьбы Гран-при удостоены два айтыскера: Максат Аханов и Жандарбек Булгаков. Им достался денежный приз в сумме два миллиона тенге каждому.

Первое место и приз по миллиону тенге жюри присудило Омиржану Копбосынову и Бауыржану Шермединулы.

Определились три обладателя второго места: Дидар Камиев, Мухтар Ниязов и Толеген Жаманов.

Третье место поделили пять акынов: Айбек Калиев, Буркитказы Адильбек, Асем Ережекызы, Бекарыс Шойбеков и Нурмат Мансур. Соответственно, денежный приз составил по 500 и 300 тысяч тенге.

Специальный приз фонда Сакена Сейфуллина получил Женишбек Токтабеков.

Самую молодую участницу айтыса Жулдызай Маратбекову наградили специальным призом фонда Асанали Ашимова.

Также были вручены поощрительные призы.

Всем участникам айтыса подарили чапаны, которые привезли с родины Сакена Сейфуллина - из Жанааркинского района. Памятные медали в честь юбилея великого поэта и писателя вручили певцам, членам жюри и организаторам.

Как уже сообщалось, в международном айтысе, посвящённом 125-летию Сакена Сейфуллина, состязались 18 айтыскеров из Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Китая. Жюри возглавлял известный актёр и режиссёр, народный артист, Герой Труда Казахстана Асанали Ашимов.

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