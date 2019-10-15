В МВД прокомментировали освобождение экс-министра Бишимбаева

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Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал освобождение экс-министра Куандыка Бишимбаева, передает Kazakhstan Today.

Состоялось судебное решение, Верховный суд уже дал разъяснение. Я не компетентен комментировать решение Верховного суда, там все сделано по закону, подробнейшие разъяснения даны, какие нормативы и акты применены. Он будет находиться на контроле службы пробации. Первоначальный приговор им соответствующим образом был обжалован, судебное решение состоялось, ему срок был снижен до 4 лет 8 месяцев. Из них две трети практически отсидел, ему остался срок чуть больше года. На этот срок ему мера наказание заменена на более мягкую", - отметил вице-министр после заседания правительства РК, пишет Kazpravda.kz .

По его словам, это не условно-досрочное освобождение, а замена на более мягкое наказание.

Это не амнистия. Он обратился. Он имеет право обратиться с ходатайством о замещении меры наказания. Он обратился, суд учел все необходимые обстоятельства, смотрите судебное решение, уже Верховный суд дал подробнейшее разъяснение. Вы у меня спрашиваете. Я не имею права комментировать судебные решения", - продолжил он.

Напомним, в конце декабря 2016 года указом президента РК Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр был "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору". Кроме этого, он подозревался в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и её подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.

В марте 2018 года суд приговорил его к лишению свободы сроком на 10 лет , с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и в государственных организациях. Суд также постановил конфисковать в доход государства $60 тыс. и 5,7 млн тенге. Кроме того, экс-министр лишен госнаграды - ордена "Курмет".

11 октября 2019 года стало известно, что Бишимбаев вышел на свободу . По данным КУИС, 25 сентября 2019 года Абайским районным судом города Шымкента рассмотрено ходатайство Бишимбаева об условно-досрочном освобождении. Данное ходатайство судом было удовлетворено.

Ранее экс-министр обратился к главе государства с ходатайством о помиловании, которое в феврале 2019 года было удовлетворено путем сокращения назначенного ему срока наказания.

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