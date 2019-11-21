Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - За ночь с трассы Павлодар - Кызылорда эвакуировали пассажиров двух сломавшихся автобусов, передает Kazakhstan Today.

20 ноября, в 05.30, на 200-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда, в 6 километрах от села Бозшаколь близ Экибастуза, из-за технических неисправностей сломался пассажирский автобус марки "Setra" сообщением Новокузнецк - Шымкент. В салоне находились 45 человек, из них 43 - граждане Таджикистана. Сотрудниками департамента по ЧС, транспортного медико-спасательного пункта "Шидерти" Комитета по ЧС, местной полицейской службы, местных исполнительных органов пассажиры эвакуированы в пункт обогрева средней школы села Босшаколь. В медицинской помощи не нуждаются", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

Кроме этого, 20 ноября, в 04.20, близ города Аксу Павлодарской области, на 35-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда, сломался пассажирский автобус марки "Neoplan", направлявшийся из Караганды в Омск. В салоне находились 12 человек, из них четверо - граждане РФ.

Силами департамента по ЧС, местных исполнительных органов 11 пассажиров эвакуированы в придорожное кафе "Сытый Спутник" поселка Ленинский. В медицинской помощи эвакуированные не нуждаются.

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