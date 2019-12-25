В Алматы провели военно-патриотическую акцию "Горсть земли"

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - С военно-патриотической акция "Горсть земли" началась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы в Алматы, передает Kazakhstan Today.

16 декабря 2019 года члены Совета ветеранов Афганистана и Совета ветеранов боевых действий города Алматы изъяли землю с места захоронения бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, для передачи ее в парк "Патриот" в Подмосковье, где сейчас ведутся работы по увековечиваю памяти всех советских солдат, сообщили в Представительстве Россотрудничества в Республике Казахстан

В Кызылорде 18 декабря 2019 года на братской могиле советских воинов, умерших в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг, организованный общественным объединением "Славяне" при поддержке Кызылординской областной ассамблеи народа Казахстана. На митинге выступили учащиеся школы-лицея №5, заместитель акима города Мира Казбекова и руководитель этнокультурного объединения "Славяне" Галина Щербакова, которая вручила директору школы-лицея №5 благодарность от чрезвычайного и полномочного посла России в Казахстане Алексея Бородавкина за участие в мемориальных событиях.

19 декабря 2019 года в Музее Армии в торжественной обстановке российской стороне в лице генерального консула России Евгения Боброва были переданы кисеты с землей с мест захоронений воинов Красной Армии, умерших от ран в госпиталях Алматы и Кызылорды. Более ста пятидесяти госпиталей работали на территории Казахстана.

Проект "Дорога памяти" Министерства обороны России начался в День памяти и скорби 22 июня в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Кисеты с землей и капсулы с водой с мест, где погибли бойцы в годы Великой Отечественной войны, доставляют в парк "Патриот" со всего мира.

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