В Нур-Султане начали принимать заявления на назначение АСП

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - В столице начали прием заявлений на получение адресной социальной помощи, передает Kazakhstan Today.

Прием граждан по этому вопросу проводится сразу в шести пунктах, сообщает официальный сайт акимата.

Заявления горожан на назначение АСП принимаются в акиматах районов Алматы, Байконыр, Есиль и Сарыарка, а также в центре занятости населения и центре института поддержки семьи "Жануя". Прием граждан осуществляется в алфавитном порядке.

Согласно новому формату, размер адресной социальной помощи, как и ранее, составляет разницу между среднедушевым доходом семьи и 70% от прожиточного минимума на каждого члена семьи. Прожиточный минимум на первый квартал текущего года составляет 34 654 тенге, черта бедности - 24 258 тенге", - напомнили в акимате.

Отмечается, что АСП будет назначаться с месяца обращения вне зависимости от дня подачи заявления. То есть если заявление подано 20 января или в последний день месяца, то и выплата будет осуществлена в полном объеме за весь месяц.

Для назначения адресной социальной помощи необходимо подать заявление и предоставить удостоверение личности для идентификации. Также необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства не менее 6 месяцев.

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