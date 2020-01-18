В Казахстане из-за плохих погодных условий закрыто движение на некоторых участках автодорог

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - В Казахстане из-за плохих погодных условий частично перекрыто движение на трассах для всех видов транспорта, передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, движение для всех видов транспорта закрыто на следующих участках:



1. Нур-Султан - Петропавловск, 18-й - 231-й километры (Нур-Султан - Щучинск)



2. Екатеринбург - Алматы, 1007-й - 1247-й километры (Атбасар - Нур-Султан)



3. Нур-Султан - Ерейментау - Шидерти, 16-й - 200-й километры (Нур-Султан - граница Павлодарской области)



4. Нур-Султан - Кабанбай батыр - Киевка - Темиртау, 16-й - 51-й километры (Нур-Султан - граница Карагандинской области)



5. Нур-Султан - Коргалжын, 38-й - 130-й километры (Акмол - заповедник Коргалжын)



6. Екатеринбург - Алматы, 1291-й - 1353-й километры (Юбилейный - граница Карагандинской области)



7. Северный обход



8. Самара - Шымкент, 773-й - 965-й километры (Белогорка - Карабутак)



9. Актобе - граница РФ, 39-й - 135-й километры (Шамши Калдаяков - граница РФ)



10. Карабутак - Комсомол - Денисовка - Рудный - Костанай, 0-й - 234-й километры (Карабутак - граница Костанайской области)



11. Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз, 0-й - 401-й километры (Кандыагаш - Иргиз)



12. Самара - Шымкент, 965-й - 1153-й километры (Карабутак - Иргиз)



13. Караганда - Аягуз - Бугаз, 707-й - 941-й километры (Аягуз - Бугаз)



14. Екатеринбург - Алматы, 1353-й - 1425-й километры (граница Акмолинской области - Темиртау)



15. Нур-Султан - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау, 51-й - 102-й километры (граница Акмолинской области - Киевка)



16. Кызылорда - Павлодар, 970-й - 1135-й километры (Караганда - граница Павлодарской области)



17. Екатеринбург - Алматы, 1446-й - 1457-й километры (Темиртау - Караганда)



18. Екатеринбург - Алматы, 1504-й - 1620-й километры (Караганда - Аксу - Аюлы)



19. Караганда - Аягуз - Бугаз, 17-й - 63-й километры (Караганда - Ботакара)



20. Кызылорда - Павлодар, 748-й - 906-й километры (Топар - Атасу)



21. Екатеринбург - Алматы, 1610-й - 1854-й километры (Аксу - Аюлы - Балхаш)



22. Карабутак - Комсомол - Денисовка - Рудный - Костанай, 231-й - 385-й километры (Денисовка - граница Актюбинской области)



23. Денисовка - Житикара - Мыктыколь - граница РФ, 82-й - 167-й километры (Житикара - граница РФ)



24. Нур-Султан - Ерейментау - Шидерти, 200-й - 242-й километры (граница Акмолинской области - Бозшаколь)



25. Кызылорда - Павлодар, 1135-й - 1206-й километры (граница Карагандинской области - Шидерти)



Как отметили в ведомстве, на трассах республиканского значения продолжают работать 756 единиц техники.



При возникновении нештатной ситуации можете обратиться по короткому номеру 1403.



По данным РГП "Казгидромет", в связи с непогодой в Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства