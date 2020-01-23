В РК из-за погодных условий ограничено движение на четырех участках автодорог

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - В республике в связи с плохими погодными условиями, ограничено движение на четырех участках автодорог, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, ограничение движения автотранспорта введено на следующих участках:

1. Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, 15-й - 105-й километры (Белоусовка - Риддер) для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом;

2. Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, 15-й - 105-й километры (Глубокое - Шемонаиха) для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом;





3. Семей - Кайнар, 8-й - 144-й километры (Семей - Саржал);

4. Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, 105-й - 123-й километры (Шемонаиха - граница РФ).

На трассах республиканского значения продолжают работать 773 единицы техники. При возникновении нештатной ситуации следует обратиться по короткому номеру 1403.

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