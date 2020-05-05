В Нур-Султане и некоторых регионах возобновили работу ЦОНы для обслуживания юрлиц

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и некоторых регионах возобновили работу центры обслуживания населения для облуживания юридических лиц, передает Kazakhstan Today.

Решением штаба по обеспечению режима ЧП при акимате Нур-Султана с 4 мая в столице возобновили свою работу один центр обслуживания населения и специализированный ЦОН.

Стоит отметить, что столичный ЦОН, расположенный по адресу Мангілік Ел 30, будет оказывать услуги исключительно субъектам предпринимательства, а спецЦОН - автосалонам. График работы ЦОНов с 09.00 до 17.00", - отметили в пресс-службе Правительства для граждан.

Сообщается, что ЦОН будет работать только по заранее предоставленному из акимата списку организаций, которые получили положительное решение по кредитованию. В ЦОНе предприниматели смогут получить услуги, связанные с ведением бизнеса, в том числе зарегистрировать договор залога недвижимого/движимого имущества и дополнительное соглашение к нему.

В спецЦОНе услуги по перерегистрации автотранспорта смогут оформить только автосалоны. Они также будут получать услуги по заранее подготовленному графику.

Для качественного и своевременного оказания государственных услуг Правительство для граждан рекомендует предпринимателям иметь при себе полный пакет документов", - подчеркнули в ведомстве.

С 4 мая аналогичные ЦОНы для обслуживания субъектов малого и среднего бизнеса заработали также в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

А в Уральске, Караганде и Актау возобновили свою работу ЦОНы для обслуживания физических лиц. Однако, в связи с пандемией коронавируса теперь в указанных ЦОНах можно будет получить только "бумажные" услуги, недоступные онлайн и только заранее забронировав очередь на портале электронного правительства либо в Едином контакт-центре 1414.

При этом пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями смогут получать электронные услуги в ЦОНах как и прежде. Для них будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе. Им также необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОНа.

Забронировать очередь в ЦОН можно здесь: https://egov.kz/services/SR.06/#/declaration/0// или по телефону 1414.

Список ЦОНов для обслуживания бизнеса и ЦОН для физлиц, которые возобновят работу с 4 мая 2020 года: https://gov4c.kz/ru/novosti/2020/04/30/v-nekotorykh-regionakh-vozobnoviat-rabotu-tsony/

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