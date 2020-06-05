Суд оправдал жительницу Алматы, случайно убившую мужа-тирана

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - Жительница Алматы случайно убила мужа ножом. Ей грозило до 15 лет тюрьмы, но суд вынес оправдательный приговор, передает Kazakhstan Today.

Как рассказала телеканалу " Астана " жительница Алматы Татьяна, со своим избранником она прожила в гражданском браке 7 лет, супруги воспитывали двоих детей. Радость семейной жизни омрачило пристрастие мужа к наркотикам и алкоголю. Свою злость мужчина вымещал на супруге.

Он начал меня бить просто по любому поводу, что я чай не так поставила или кушать не приготовила, по любому пустяку. Он запинывал меня, бил по лицу, в последний раз меня спасли соседи, они вытолкнули дверь", - сказала женщина.

Почти каждую неделю успокаивать дебошира приходилось с помощью полиции. Однако мужа-тирана наказывали лишь штрафами. Последний семейный конфликт закончился трагично: женщина ранила супруга ножом, он потерял много крови и скончался.

Я сидела на диване, он начал меня бить по лицу, схватил за плечо, на столе лежал нож, я случайно его нащупала, и я не знаю, даже не помню, как это произошло. Он наклонился на меня вот так, когда бил. Он был в сознании, сказал мне: "Не бойся" и потом упал", - рассказала Татьяна.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Сразу после смерти супруга Татьяну арестовали. Дело рассматривали в течение полугода по статье "Убийство", за которое ей грозило до 15 лет тюрьмы. Но на оглашении приговора статью неожиданно переквалифицировали на "Превышение необходимых мер самообороны".

Результатом тщательного рассмотрения уголовного дела судьей Машиновым явилось постановление законного и справедливого приговора о признании ее виновной по части 2 статьи 112 и вынесении наказания в виде 1 года ограничения свободы, это минимальное", - сказала адвокат Асель Султанмуратова.

С подсудимой сняли все обвинения и освободили в зале суда. Год ограничения свободы был исчерпан, так как женщина во время расследования уже отсидела 6 месяцев в СИЗО.

Татьяна теперь задается вопросом, почему мужа-наркомана не арестовывали за бытовое насилие? Общественники уверяют, что в таких ситуациях стражи порядка бессильны и, кроме штрафа и предписания, для насильников нет наказания. Не первый год специалисты предлагают на законодательном уровне изменить ответственность для мужей-тиранов.

Просим, чтобы за нарушение защитного предписания выносился не штраф, а уголовное наказание. Чтобы люди понимали - в первый раз ты нарушишь, ты сядешь на 10 дней, но второй раз ты пойдешь уже на 2-3 года. Если не будет действенных мер, то агрессоры так и будут продолжать избивать жен и жены будут вынуждены обороняться", - сказала Дина Тансари - руководитель общественного фонда "Не молчи".

По данным фонда, количество таких преступлений резко возросло во время карантина - за последние 3 месяца в полицию поступило 35 тысяч заявлений. Только за март от бытового насилия в Казахстане погибли 30 женщин. Ситуация требует внимания и оперативного вмешательства законотворцев, уверены общественники.

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