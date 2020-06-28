В Алматы будет достаточно парацетамола и ибупрофена - акимат

Алматы. 27 июня. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга по вопросам лекарственного обеспечения города Алматы координатор городского акимата по обеспечению лекарственными препаратами Зангар Салимбаев сообщил, что в ближайшие дни ожидается поставка ибупрофена и парацетамола, передает Kazakhstan Today.

В начале выступления Салимбаев подчеркнул, что на прошлой и текущей неделе наблюдается повышенный спрос на определенный вид лекарственных средств.

Вчера вышла памятка Министерства здравоохранения, в которой было указано, что для профилактики и лечения необходимы препараты "Ибупрофен" и "Парацетамол", - сказал он.

По его словам, в аптеках города имеется достаточное количество указанных препаратов.

Только две компании, по которым мы получили оперативные данные, имеют 250 тыс. штук парацетамола, 110 тыс. штук ибупрофена", - пояснил он.

Спикер также отметил, что в ближайшие дни ожидается поставка 250 тыс. штук парацетамола и 385 тыс. штук ибупрофена.

Мы определили 41 наименование социально значимых лекарств, по которым проводим ежедневный мониторинг во избежание спекуляции с ценами", - добавил Салимбаев.

Кроме того, в ходе брифинга президент ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова сообщила, что в Алматы планируется завезти 30 тыс. термометров.

Надеемся, что в понедельник в аптечных организациях города будут термометры", - сказала Дурманова.

Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) города Алматы Мурат Мухамедяров сообщил, что 6-7 июля ожидается поставка 70 тыс. упаковок препарата "Ингавирин".

Он также заверил, что нет поводов для беспокойства относительно нехватки препаратов в аптеках.

Был какой-то всплеск по жаропонижающим препаратам. Население не понимает, что есть масса других парацетамолсодержащих препаратов, таких как "Колдрекс", "Панадол" и др.", - пояснил Мухамедяров, отметив, что было принято решение отпускать не более 2-3 пачек препаратов на руки.





Марина Дурманова отметила, что на сегодняшний день не имеется нормативно-правовых актов, которые регламентируют отпуск лекарств на одни руки. Это решение было согласовано с акиматом и ДККБТУ.

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