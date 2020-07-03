В Нур-Султане оштрафован водитель, перевозивший двух пассажиров на крыше

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Столичные полицейские задержали водителя, перевозившего на крыше машины двух людей, сообщает Polisia.kz. . 28 июня 30-летний житель столицы, находясь за рулем автомашины “Honda CRV”, следуя по улице Бейбитшилик, грубо нарушив правила дорожного движения, перевозил на крыше машины двух знакомых. . По данному факту в отношении владельца автомашины возбуждены и составлены административные протокола по двум статьям: по статье 593 КРКоАП “Перевозка пассажиров вне кабины транспортного средства” и по статье 612 КРКоАП “Отсутствие страхования на автомашину по требованию уполномоченных лиц для проверки“. На водителя наложен административный штраф в размере 10 МРП. Нарушители, сидевшие на крыше машины, также привлечены к административной ответственности по статье 434 КРКоАП “Мелкое хулиганство“. . ??: polisia.kz
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