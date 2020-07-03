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В Нур-Султане оштрафован водитель, перевозивший двух пассажиров на крыше

02.07.2020, 14:13 6616
В Нур-Султане оштрафован водитель, перевозивший двух пассажиров на крыше
Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Столичные полицейские задержали водителя, перевозившего на крыше машины двух пассажиров, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает Polisia.kz, 28 июня 30-летний житель столицы, находясь за рулем автомашины Honda CRV, следуя по улице Бейбитшилик, перевозил на крыше машины двух знакомых. По данному факту в отношении владельца автомашины составлены административные протоколы по статьям 593 КоАП РК (Перевозка пассажиров вне кабины транспортного средства) и 612 КоАП РК (Отсутствие страхования на автомашину по требованию уполномоченных лиц для проверки). 

 
На водителя наложен административный штраф в размере 10 МРП. 
 
Нарушители, сидевшие на крыше машины, также привлечены к административной ответственности.

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Столичные полицейские задержали водителя, перевозившего на крыше машины двух людей, сообщает Polisia.kz. . 28 июня 30-летний житель столицы, находясь за рулем автомашины “Honda CRV”, следуя по улице Бейбитшилик, грубо нарушив правила дорожного движения, перевозил на крыше машины двух знакомых. . По данному факту в отношении владельца автомашины возбуждены и составлены административные протокола по двум статьям: по статье 593 КРКоАП “Перевозка пассажиров вне кабины транспортного средства” и по статье 612 КРКоАП “Отсутствие страхования на автомашину по требованию уполномоченных лиц для проверки“. На водителя наложен административный штраф в размере 10 МРП.  Нарушители, сидевшие на крыше машины, также привлечены к административной ответственности по статье 434 КРКоАП “Мелкое хулиганство“. . ??: polisia.kz

Публикация от NUR-SULTAN| ASTANA АСТАНА (@vastane.kz)

 

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