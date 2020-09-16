В Нур-Султане и восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение в столице и восьми областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", завтра в Нур-Султане ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

16 сентября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20, местами 23-28 метров в секунду.

Днем 16 сентября в Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 80-85%", - говорится в сообщении.

В Мангистауской области завтра днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер западный, севере-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В среду днем в Актюбинской области местами ожидаются гроза, ветер западный, северо-западный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

По данным синоптиков, днем 16 сентября в Кызылординской области местами ожидается гроза, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма составляет 90-100%.

В Туркестанской области завтра местами ожидаются пыльная буря, ветер западный местами 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

16 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер южный, юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

Днем 16, сутки 17 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Сутки 16-17 сентября местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду", - добавили в ведомстве.

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