В среду в северных, юго-западных и западных регионах Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В северных, юго-западных и западных регионах РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. На остальной части территории под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по РК ожидаются усиление ветра, в западных, северо-западных и восточных регионах - туман, на западе и северо-западе ночью и утром гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ночью местами, днем на большей части, в Западно-Казахстанской области днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области ночью и утром местами туман, гололед.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, ночью и утром – гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман.

Днем в Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области днем местами ожидается ветер 15 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В Алматинской области ночью местами сохраняются заморозки, 1 градус.

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