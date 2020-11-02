Введена в эксплуатацию автодорога Тущыкудук - Щебир

Актау. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области завершилось строительство автодороги, соединяющей села Тущыкудук и Щебир Мангистауского района, передает Kazakhstan Today.

Ее протяженность составляет 13 километров. Ремонт дороги был начат в 2017 году. По проекту основание автомобильной дороги было засыпано цементно-вяжущим грунтом, поверх которого был уложен защитный слой (ШПО). В итоге взявшая на себя ответственность за допущенные недочеты подрядная организация компенсировала все за счет собственных средств.

Стоит отметить, что дорожное строительство - одно из главных направлений развития. За последние три года в регионе построено 368,3 километра автомобильных дорог. 306,6 километра отремонтировано и модернизировано.





Протяженность всех дорог в Мангистауской области на сегодня составляет 2948 километров. 1020 из них имеют республиканское значение.

В августе завершилось масштабное строительство дороги "Ата жолы" длиной в 97 километров. Трасса ведет к святыне "Бекет ата". Ее строительство - еще один важный шаг в раскрытии туристического потенциала региона.

В данный момент активно ведется модернизация трассы вдоль береговой линии в сторону баз и до порта Курык. Дорога расширится до 4 полос. Общая протяженность составит 27 километров. Уже готово 15,6 километра. Установлена современнейшая система освещения, тротуары и велодорожка.

В планах на ближайшее время - модернизация и расширение дороги Актау - Аэропорт протяженностью 23,15 километра.

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