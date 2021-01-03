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В СКО из-за мороза закрывают дороги по всем направлениям

02.01.2021 18172
Петропавловск. 2 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области с 17.00 2 января из-за мороза закрывают движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) на территории СКО закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям с 17.00 2 января 2021 года", - говорится в сообщении департамента ЧС по региону.

 
В ведомстве напомнили о круглосуточно функционирующем телефоне 112 единой дежурной диспетчерской службы. 
 

По нему вы всегда можете обратиться в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия", - добавили в департаменте.

 

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