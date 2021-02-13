В Усть-Каменогорске зафиксирован факт превышения предельных цен на лекарства

Усть-Каменогорск. 12 февраля. Kazakhstan Today - Представители проектного офиса "Шыгыс - Адалдык аланы" провели мониторинг ряда аптек Усть-Каменогорска для контроля превышения предельных цен на лекарственные средства, передает Kazakhstan Today.

В результате мониторинга было выявлено, что в аптеке Signatura завышены цены на лекарственный препарат КСАРЕЛТО (ривароксабан, 10 мг №30). Стоимость препарата в этой аптеке составила 32 550 тенге. Его стоимость в оптовой торговле - 24 105,60 тенге, в розничной - 26 516,16 тенге.

По данному факту в ОМПС Ульбинского ОП УП Усть-Каменогорска направлено рекомендательное письмо по выявлению и принятию мер по пресечению факта повышения цены на это лекарство.

Напомним, приказом министра здравоохранения РК от 15 июля 2019 года №КР ДСМ-104 утверждены предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для оптовой и розничной реализации.

Приказом министра здравоохранения РК от 31.12.2020 №КР ДСМ-337/2020 в вышеуказанный приказ внесены изменения и дополнения.

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