Фото: https://primeminister.kz/

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Аманияз Ержанов освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства РК Ержанов Аманияз Касымович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК .

Аманияз Ержанов родился в 1960 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, Высшую комсомольскую школу ВЛКСМ, Казахскую государственную академию управления. Трудовую деятельность начал в 1982 году в должности главного инженера-гидротехника. В 2018-2019 годы работал вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК. С марта 2019 года и по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства