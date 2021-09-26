В Нур-Султане перекрыли движение транспорта на двух улицах

НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улицам Тайбурыл и Ушконыр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с ремонтом с 25 по 27 сентября будет полностью перекрыто движение на участке от улицы Игiлiк до улицы Ондирис, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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