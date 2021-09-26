Система Orphus

В Нур-Султане перекрыли движение транспорта на двух улицах

25.09.2021, 19:36 6724
НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улицам Тайбурыл и Ушконыр, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с ремонтом с 25 по 27 сентября будет полностью перекрыто движение на участке от улицы Игiлiк до улицы Ондирис, сообщает официальный сайт столичного акимата. 
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая