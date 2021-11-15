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Директор интерната в Степногорске уволен из-за дедовщины

14.11.2021, 18:35 136135
Директор интерната в Степногорске уволен из-за дедовщины
Фото: pexels
КОКШЕТАУ. 14 НОЯБРЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел экстренное совещание по факту инцидента в школе-интернате для одаренных в спорте детей имени Богенбая батыра в Степногорске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Директора образовательного учреждения Турсынбая Токкужинова освободили от должности, а главе областного управления физической культуры и спорта Асету Букубаеву объявили строгий выговор. В случившемся предстоит детально разбираться полиции и прокуратуре.
 
Акиму города Степногорска поручили рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя акима Гульназ Абилову, которая курирует социальную сферу, а также возглавляет городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
 
Департаменту полиции и органам прокуратуры было поручено провести детальное расследование, всех виновных привлечь к ответственности в рамках действующего законодательства.
 
Выяснилось, что событие из нашумевшего видео произошло 21 октября. Ученик 8-го класса занимался рукоприкладством в комнате общежития по отношению к двум ученикам 7-го класса. При этом одноклассник избивающего записывал эти действия на телефон.
 
Видео попало администратору городского паблика 12 ноября от родителей пострадавших детей. Об этом он сообщил в ходе фактчекинга в акимат Степногорска. Местный исполнительный орган провел экстренное совещание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 13 ноября с привлечением СМИ.
 

Это недопустимый факт. Особую тревогу вызывает, что это случилось в школе олимпийского резерва. Спортсмены всегда славились своим командным духом, чувством "локтя", поддержкой и помощью более слабым. В данной школе, как мы видим, всего этого нет. Имеет место и формальный подход к работе комиссии по защите прав несовершеннолетних. Именно ее бесконтрольность и попустительство привели к этим печальным событиям. Я знаю, что комиссией уже приняты определенные решения, некоторые должностные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем считаю, что этого недостаточно", -резюмировал Ермек Маржикпаев.

 

 

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В Алматы стартовал прием документов на получение арендного жилья для работающей молодежи

15.11.2021, 16:33 17011
АЛМАТЫ. 15 НОЯБРЯ - Сегодня стартовал прием документов по программе "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи". Об условиях участия в программе рассказал в ходе брифинга заместитель руководителя Управления жилищной политики Алматы Ермек Амиров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, жилье в рамках программы выдается только на 5 лет, получить его может уже работающая молодежь до 29 лет. За это время рекомендуется накопить на покупку собственного жилья или на первоначальный взнос. Ежемесячная арендная плата за жилье составит 9-10 тыс.тенге.
 

Заявку могут подать в том числе семейные пары с детьми. При этом потребуется постоянная регистрация в городе Алматы не менее двух последних лет. Также у кандидатов должно отсутствовать жилье на территории РК последние 2 года. Их ежемесячная зарплата в последние 6 месяцев работы должна быть свыше 40 МРП - 116 тыс. 680 тенге", - отметил Амиров.

 
Как пояснил спикер, требований по профессиям к кандидатам на участие в программе нет, это могут быть не только бюджетники и госслужащие. 
 

В первую очередь заявителям нужно получить ключ ЭЦП, необходимые справки должны быть актуальны на момент подачи заявки. Список документов можно найти на сайте https://almaty-jastary.info. Там же будет осуществляться прием заявок. Отбор среди подавших документы будет проводится по балльной системе. Прием завершится в 23.59 20 ноября текущего года. Весь процесс автоматизирован и происходит исключительно на сайте, поэтому не стоит верить посторонним лицам, предлагающим помощь", - сообщил представитель Управления жилищной политики.

 
Программа "Арендное жилья без права выкупа для работающей молодежи" была инициирована Первым Президентом РК и утверждена еще в 2019 году, тогда 1050 молодых людей получили арендные квадратные метры. В 2020 году заселили еще 350 человек, до конца года акимат предоставит в аренду 1050 однокомнатных квартир в новых жилых комплексах "Алма Сити-5" Наурызбайского района и "Мадениет" Алатауского района.
 
Как напомнил Амиров, в городе также реализуется жилищная программа "Алматы жастары", благодаря которой можно приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке под выгодные 5%, с 10-процентным первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита - 18 млн тенге. Срок кредитования - от 6 месяцев до 25 лет.
 
Участвовать в программе могут молодые люди до 35 лет, занятые в востребованных профессиях: медицинские работники, учителя, преподаватели и научные сотрудники вузов и НИИ, сотрудники сферы культуры и спорта, журналисты, писатели, работники в сфере социальной защиты населения и правоохранительных органов. Подать заявку можно на сайте https://almaty-jastary.info 
 

Эта программа инициирована акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым. В этом году благодаря "Алматы жастары" через Отбасы банк одобрено 900 квартир. До конца года планируем довести эту цифру до тысячи", - сообщил он.

 
Программа будет продолжена в 2022 году.
 
 
Также напомним, что в Алматы реализуется несколько жилищных программ - "Шанырак", "Бакытты отбасы", "Алматы жастары", "Кредитное жилье".
 

Токаев поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты

15.11.2021, 15:57 9532
Токаев поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поздравляю с Днем национальной валюты и профессиональным праздником финансистов! Тенге стал символом нашей Независимости и ключевым фактором экономического роста. Перед финансовой системой страны стоит задача содействовать дальнейшему повышению благосостояния граждан", - написал на своей странице в twitter глава Казахстана.


 

20 детей с особыми потребностями стали учиться самостоятельно благодаря проекту фонда "Болашак"

15.11.2021, 15:39 25003
20 детей с особыми потребностями стали учиться самостоятельно благодаря проекту фонда "Болашак"
Фото: Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - В рамках инициированного фондом "Болашак" проекта "Каждый ребенок достоин школы" 600 детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями получили возможность ходить в школу, а 20 детей уже вышли на самостоятельное обучение в общем классе без сопровождения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За 6 лет болашаковцами было открыто и оснащено 43 кабинета поддержки инклюзии в 22 городах, где работают 284 педагога-ассистента. Они помогают обучиться, социализироваться, выйти на самостоятельное обучение 600 детям с особенностями развития.
 
Благодаря проекту "Каждый ребенок достоин школы" 90% невербальных детей научились говорить, 50 детей с особенностями развития стали призерами школьных, городских, областных соревнований и олимпиад. 2000 специалистов и родителей прошли обучение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения. 
 
При экспертной поддержке болашаковцев Фондом Нурсултана Назарбаева также открыто еще 16 кабинетов поддержки инклюзии в 8 регионах страны. 
 
Как рассказали в фонде "Болашак", должность педагога-ассистента официально появилась в школах Казахстана только в прошлом году. При этом работа по включению педагога-ассистента в реестр должностей школ началась еще в 2016 году в рамках работы Экспертного совета проекта "Каждый ребенок достоин школы" корпоративного фонда "Болашак" с участием представителей ОФ "Дара", ОФ "Ашык Алем", ОФ "Дорогою добра", БФ "Касиетті жол", Центра реабилитационных программ "Родники", государственных органов, депутатов парламента и др. 
 
Педагог-ассистент - важнейшее звено в системе инклюзивного образования. Именно он помогает в усвоении учебного материала на уроках и в кабинете поддержки инклюзии, корректирует нежелательное поведение, развивает у ребенка навыки социализации и коммуникации.
 
Часто у детей с особенностями развития присутствует нежелательное поведение – истерики, плач, громкий крик и так далее. В первую очередь педагог-ассистент учит ребенка контролировать такое поведение. До 2020 года педагоги-ассистенты были вынуждены работать на ставках других специалистов – воспитателей, логопедов, психологов и др. Уже больше года педагоги-ассистенты официально приняты в штат школьных педагогов. Как изменилась их жизнь за это время? 
 
К примеру, педагог-ассистент Замзагуль Муканова начала работать в кабинете поддержки инклюзии столичной школы-лицея №88 почти сразу после его открытия в ноябре 2019 года. Кроме нее в кабинете поддержки инклюзии работают еще 8 педагогов-ассистентов и учитель кабинета. Они обучают 10 детей с аутизмом, задержкой психического и речевого развития, ДЦП, синдромом Дауна. 
 
Сейчас Замзагуль является педагогом-ассистентом второклассника Алибека. Он пришел в кабинет поддержки инклюзии в сентябре 2020 года. У ребенка было выраженное нежелательное поведение, отсутствовали навыки обучения. После 5-10 минут пребывания в кабинете поддержки инклюзии у него случалась истерика и он просился домой. Прошел год и Алибек занимается по 5-6 уроков подряд в общем классе в сопровождении Замзагуль. Научился читать и писать, ведет себя спокойно и не отвлекает внимания остальных учеников. По ее словам, очень важно подобрать индивидуальный подход каждому ребенку.
 

Педагог-ассистент находится в постоянном физическом и эмоциональном напряжении – никогда точно не знаешь, что будет в следующие минуты – не толкнет или не ударит ли тебя ребенок. К каждому ребенку мы подбираем свой подход в зависимости от его диагноза, навыков, умений и характера. Нужно подружиться с ребенком, чувствовать перемены в его настроении, в состоянии. С особенными детьми не получится работать в приказном тоне – многих такое отношение буквально выводит из равновесия. Но с ребенком можно договориться. Кроме педагогического образования, специальных навыков по работе с особенными детьми, необходима интуиция, которая поможет предугадывать наперед", - рассказывает педагог-ассистент.

 
По словам руководителя фонда "Болашак" Динары Чайжунусовой, все педагоги-ассистенты работают по индивидуальным программам. Их разрабатывают кураторы фонда. Для качественной работы с особенными детьми создан специальный курс для повышения квалификации педагогов. Это единственный курс по ABA терапии на сегодня, который одобрен министерством образования, отмечают в фонде. Сейчас обучаются более 1200 специалистов из 15 регионов Казахстана. Однако, чрезмерная нагрузка педагогов-ассистентов и низкая заработная плата является одной из наболевших проблем.
 

Из-за отсутствия регламентов по расчету рабочей нагрузки заработная плата педагогов-ассистентов зачастую зависит от решений Управлений образования и директоров школ. Средний оклад педагогов-ассистентов за сопровождение 1 ребенка, в одну смену в некоторых регионах составляет 35 тыс. тенге, а в других – 80-90 тыс. тенге. Ввиду низкой заработной платы и психоэмоциональной нагрузки среди педагогов-ассистентов наблюдается высокая текучесть кадров", - подчеркнула она.

 
Также, по ее словам, педагогом-ассистентом может стать каждый специалист с педагогическим образованием. Необходимо владеть специальными знаниями и навыками по работе с особенными детьми. Бывают ситуации, когда школа находит педагога-ассистента, но им становится молодой специалист без опыта работы с особенными детьми. В таком случае налицо формальная инклюзия – когда педагог-ассистент есть, но развития навыков у ребенка нет. Поэтому важно, чтобы администрация школы создавала условия и возможности для обучения педагогов-ассистентов. 
 
Как отметили в фонде, решение данного вопроса взяли на партийный контроль в партии Nur Otan.
 

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