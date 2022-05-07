Новые авиарейсы из Нур-Султана в Актобе и Уральск появятся в РК

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Алматинской, Акмолинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнощу РГП "Казгидромет", 7 мая ночью на северо-востоке, днем на юге, юге-востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на большей части области 15-20 метров в секунду, днем на севере, северо-востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

7 мая в Западно-Казахстанской области - ветер северный, северо-восточный, днем на западе, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

7 мая на юге Актюбинской области ожидается гроза. В южной половине области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

7 мая на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, днем в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью 7 мая на большей части Павлодарской области, днем на севере, востоке ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

7 мая на востоке, юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, на юге области 23-28 метров в секунду.

7 мая на юге Костанайской области ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду.

7 мая ночью на востоке, в центре, днем на западе, юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе, севере, в центре области, днем в южной половине области порывы 15-20 метров в секунду.

7 мая в горных и предгоных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 7 мая на западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северо-восточный, ночью на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. Понижение температуры воздуха ночью до 1 - 6 мороза, на востоке области 2 тепла.

7, днем 8, 9 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7 мая в горных районах, 8, 9 мая на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 9 мая порывы 25 метров в секунду.

В Нур-Султане ночью 7 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

7 мая на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.