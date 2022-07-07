В Нур-Султане открыли пешеходный променад

Фото: акимат Нур-Султана
Для комфортного времяпровождения горожан благоустроили еще один пешеходный променад. Теперь улица Бараева это не просто геолокация на карте, а новое общественное пространство (от проспекта Республики до улицы Ш. Валиханова)", - написал на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов.
На пешеходном променаде установлены игровые площадки для детей, арочные качели, импровизированные сцены для выступлений, есть отдельное место для зарядки электроавтомобилей и др.
На пешеходном променаде создали безбарьерную среду для маломобильных групп населения, расширили тротуары, также озеленяем территорию. Данное общественное пространство будем и дальше развивать, сейчас там ведутся работы по его благоустройству. Идея создания здесь пешеходного променада появилась с учетом того, что из-за расположения данная улица всегда была оживленной, но не было мест для проведения досуга. Концепция общественного пространства была обсуждена Центром урбанистики и районным акиматом совместно с жителями", - отметил аким.
В рамках мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город" в текущем году планируется благоустроить свыше 200 дворов и общественных пространств. Порядка 100 из них уже радуют горожан и гостей столицы.
Сегодня, к примеру, откроем новый амфитеатр (расположен в парке между р. Есиль и Дворцом мира и согласия). На сцене амфитеатра выступят артисты театра "Астана Опера". Каскадный амфитеатр стал гармоничным продолжением парка и станет как местом для отдыха горожан, так и местом для самореализации творческих людей", - сообщил аким столицы.