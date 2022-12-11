Останки красноармейцев-казахстанцев перезахоронят с воинскими почестями на Родине

Фото: Минобороны РК

Состоялась торжественная церемония передачи останков погибших в годы Великой Отечественной войны двух воинов-казахстанцев, доставленных из Москвы в Астану военным бортом Вооруженных сил Казахстана.

Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил состоялась торжественная церемония передачи останков погибших в годы Великой Отечественной войны воинов-казахстанцев Сапарбая Имахаева и Дадикбая Култасова, доставленных из Москвы в Астану военным бортом Вооруженных сил Казахстана, рассказали в Министерстве обороны Республики Казахстан.





Сегодняшнее мероприятие - дань уважения к воинам, пожертвовавшим собой ради будущих поколений. Для нынешних защитников Отечества они - пример стойкости духа, несгибаемого мужества и самоотверженности. Их подвиг навсегда останется в памяти потомков. Выражаю огромную благодарность тем, кто принимает активное участие в поисковой работе, вносит огромный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения", - сказал заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Асан Жусупов.





Останки красноармейца Сапарбая Имахаева нашли поисковики отряда "Находка" в Новгородской области. Он родился в 1916 году в селе Жанааул, Жуалынского района Жамбылской области (ранее Южно-Казахстанская). Был призван Сайрамским районным военным комиссариатом, пропал без вести в январе 1943 года.





Уроженец Терекузенского района Кызылординской области Дадикбай Култасов родился в 1904 году. Воевал в составе 136-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте и числился пропавшим без вести с начала сентября 1942 года. Его останки поисковики отряда "Суворов" нашли на месте боевых действий в Ленинградской области.





Для каждого поисковика самое главное найти родственников погибшего солдата. Мы всегда говорим, что у нас в Казахстане сильные связи между людьми, родственниками и земляками. Раньше коллеги-поисковики из других стран этому удивлялись, но теперь пишут: "Ребята, мы подняли казаха, уверены, что вы найдете родственников". И, к счастью, в большинстве случаев так и происходит", - сказала заместитель председателя правления ОО "Atamnyn Amanaty" Райгуль Мушанова.





Останки солдат будут перезахоронены с воинскими почестями на их родине в Жамбылской и Кызылординской областях.