Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане экс-полицейский оштрафован на 3 млн тенге за взятку, передает Kazakhstan Today.

"Сотрудник специализированного батальона патрульной полиции департамента полиции города Нур-Султана Салкимбаев признан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в Управлении превенции и добропорядочности департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану.

Кроме того, он лишен специального звания "лейтенант полиции".

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