Система Orphus

Экс-полицейский оштрафован на 3 млн тенге за взятку

06.12.2019, 10:18 13825
Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане экс-полицейский оштрафован на 3 млн тенге за взятку, передает Kazakhstan Today.
 
"Сотрудник специализированного батальона патрульной полиции департамента полиции города Нур-Султана Салкимбаев признан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в Управлении превенции и добропорядочности департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану.
 
Кроме того, он лишен специального звания "лейтенант полиции".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая