Более 100 водителей пассажирских автобусов Актау устроили забастовку по причине низких зарплат

Актобе. 12 февраля. Kazakhstan Today - Более 100 работников ТОО "ПАТП", которое в Актобе занимается перевозками пассажиров, 12 февраля отказались выезжать на маршруты по причине низкой зарплаты, передает Kazakhstan Today.

Водители жаловались, что, работая по 16 часов в сутки, получают по 30-35 тысяч тенге в месяц, пишет издание "Мой город"

Зарплата у нас очень низкая, даже смешно сказать. Пару недель назад нам ежедневный план подняли до 70 тысяч тенге, выполнить его невозможно. Я не могу рассчитаться за жилье, плачу кредит по 55 тысяч, очень трудно. Кондукторы не числятся в штате, но мы вынуждены их нанимать, платить им с выручки, потому что сами не можем работать с валидаторами, принимать деньги, мы за рулем. Из 16 часов рабочего дня нам засчитывают только 10, из них 2 часа убирают на обед", - рассказала Мунзыз Тлегенова.

По словам бастующих, зачастую водителям самим приходится покупать запчасти, для поломанного транспорта, а руководство предприятие пять раз сменилось за один год.

Водители объявили забастовку в 5 утра. Через некоторое время на место приехали руководитель управления по инспекции труда Саламат Аманбаев, аким города Асхат Шахаров, работники горотдела ЖКХ и пассажирского автотранспорта.

Все вопросы разом не решить. Но я могу обещать: сегодняшний рабочий день я проведу на вашем предприятии и вечером дам ответ. Сегодня 90 автобусов не выехали, полгорода стоит. Народ в этом не виноват. Я все понимаю. Поэтому вы выезжаете на маршрут, кто хочет, может остаться со мной", - обратился к бастующим аким Актобе Асхат Шахаров.

По данным издания, вскоре водители выехали на маршруты.

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