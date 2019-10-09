12 октября по всей Кызылординской области пройдут сельхозярмарки

Фото: e-kyzylorda.gov.kz

Кызылорда. 8 октября. Kazakhstan Today - В рамках подведения итогов сельскохозяйственного года "Алтын дан - 2019" в Кызылординской области 12 октября пройдут сельхозярмарки, организованные акиматами города и районов, передает Kazakhstan Today.

Ярмарки пройдут в следующих местах:

Кызылорда - улица имени С. Толыбекова (в промежутке улиц имени Ауельбекова и Ауэзова);

Аральский район - улица имени С. Торайгырова (в промежутке улиц имени Коркыта ата и Исаева);

Казалинский район - микрорайон Шугыла;

Кармакшинский район - улица имени И. Журбы (в промежутке улиц имени Романова и Саламатова);

Жалагашский район - микрорайон Титов (пересечение улиц Кашаубаева и Жетиколь);

Сырдарьинский район - улица имени Жанкожи батыра (район бывшей "Реалбазы");

Шиелийский район - поселок Тасбогет (центральная площадь);

Жанакорганский район - проспект Астана (в промежутке улиц имени Кошербаева и Иманова).

Как сообщается на сайте акимата региона, начало сельхозярмарок в 09.00.

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