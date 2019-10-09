12 октября по всей Кызылординской области пройдут сельхозярмарки

Фото: e-kyzylorda.gov.kz
Ярмарки пройдут в следующих местах:
Кызылорда - улица имени С. Толыбекова (в промежутке улиц имени Ауельбекова и Ауэзова);
Аральский район - улица имени С. Торайгырова (в промежутке улиц имени Коркыта ата и Исаева);
Казалинский район - микрорайон Шугыла;
Кармакшинский район - улица имени И. Журбы (в промежутке улиц имени Романова и Саламатова);
Жалагашский район - микрорайон Титов (пересечение улиц Кашаубаева и Жетиколь);
Сырдарьинский район - улица имени Жанкожи батыра (район бывшей "Реалбазы");
Шиелийский район - поселок Тасбогет (центральная площадь);
Жанакорганский район - проспект Астана (в промежутке улиц имени Кошербаева и Иманова).
Как сообщается на сайте акимата региона, начало сельхозярмарок в 09.00.
Напомним, ранее Кызылординская область представила свою продукцию на ярмарке в столице.
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