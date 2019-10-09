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12 октября по всей Кызылординской области пройдут сельхозярмарки

08.10.2019, 15:01 12043
12 октября по всей Кызылординской области пройдут сельхозярмарки
Фото: e-kyzylorda.gov.kz
Кызылорда. 8 октября. Kazakhstan Today - В рамках подведения итогов сельскохозяйственного года "Алтын дан - 2019" в Кызылординской области 12 октября пройдут сельхозярмарки, организованные акиматами города и районов, передает Kazakhstan Today.
 
Ярмарки пройдут в следующих местах: 
 
Кызылорда - улица имени С. Толыбекова (в промежутке улиц имени Ауельбекова и Ауэзова);
 
Аральский район - улица имени С. Торайгырова (в промежутке улиц имени Коркыта ата и Исаева);
 
Казалинский район - микрорайон Шугыла;
 
Кармакшинский район - улица имени И. Журбы (в промежутке улиц имени Романова и Саламатова);
 
Жалагашский район - микрорайон Титов (пересечение улиц Кашаубаева и Жетиколь);
 
Сырдарьинский район - улица имени Жанкожи батыра (район бывшей "Реалбазы");
 
Шиелийский район - поселок Тасбогет (центральная площадь);
 
Жанакорганский район - проспект Астана (в промежутке улиц имени Кошербаева и Иманова).
 
Как сообщается на сайте акимата региона, начало сельхозярмарок в 09.00.
 
Напомним, ранее Кызылординская область представила свою продукцию на ярмарке в столице.
 

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