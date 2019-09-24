Кызылординская область представила свою продукцию на ярмарке в столице

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Кызылординская и Актюбинская области представили свою продукцию на ярмарке в столице, передает Kazakhstan Today.

21-22 сентября товаропроизводители Кызылординской и Актюбинской областей представили свою продукцию на ярмарке в столице. Жители города смогли купить продукты по ценам ниже рыночных, пишет официальный сайт столичного акимата.

Гостям и жителям столицы было предложено более 40 видов продукции Кызылординской области общим объемом 270 тонн и более 214 тонн продукции Актюбинской области.

Жительница столицы Алмагуль Оразымбетова отметила, что старается посещать подобные ярмарки каждые выходные. "Всегда на ярмарках большой ассортимент продуктов, цены ниже рыночных. Покупаю здесь молочную продукцию, мясо, овощи", - сказала Оразымбетова.

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки проводятся в Нур-Султане на площади возле ТРЦ "Хан Шатыр".

28-29 сентября свою продукцию представят Восточно-Казахстанская и Атырауская область, 5-6 октября Карагандинская область, 12-13 октября Павлодарская область, 19-20 октября Северо-Казахстанская область, 26-27 октября Акмолинская область.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства