Цены на электроэнергию в Костанае планируют повысить на 12%

КОСТАНАЙ. 13 ИЮЛЯ - В Костанае с 1 августа планируется повысить цены на электроэнергию на 12,1%, или на 3,2 тенге за киловатт-час, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вместо 26,62 тенге жителям города придется платить 29,83 тенге с учетом НДС. Об этом сообщили на слушаниях, состоявшихся 12 июля, сообщает газета "Наш Костанай"

Заявку о повышении тарифа подал в антимонопольный областной департамент Костанайский энергоцентр (КЭЦ).

В департаменте отметили, что повышение связано с ростом цен у энергопроизводящих станций.

Рост у нашего основного поставщика АО "СевКазЭнерго" составил 86%, если сравнивать с ценой 2019 года. Тогда цена закупа для ТОО "КЭЦ" была 6,7 тенге, с 1 июля стоимость составила 48 тенге. Еще раз отмечу, это 42% в структуре цены нашего тарифа", - объяснил руководитель ДКРЕМ по Костанайской области Акан Ташпанов.

Он напомнил, что ТОО "КЭЦ" в 2021 году уже выходило с заявкой о повышении тарифа, потом ее отозвали, а дальше ввели мораторий на повышение цены. При рассмотрении нынешней заявки департамент будет учитывать требования пилотного проекта по дифференциации.

Как вы знаете, Костанайская область является пилотной по выравниванию тарифов, сейчас цена для населения на 30% ниже фактической себестоимости, а для юрлиц - выше на 40%. В этой связи юрлица уходят к другим организациям, где цена дешевле и не регулируется тариф. КЭЦ теряет значительные объемы. Их в итоге распределяют между оставшимися потребителями, что ведет к росту средней цены на электроснабжение", - пояснил Ташпанов.

Директор ТОО "КЭЦ" Анаргуль Ускенбаева обосновала решение предприятия рядом факторов.

Во-первых, тариф ТОО не повышался с июня 2021 года. А как раз в июле того же года произошло увеличение стоимости покупки электроэнергии со станции на 9,2%. Это изменение в стоимость энергии в Костанае включено не было. Более того, цена покупки выросла еще раз уже в июле текущего года. Таким образом, рост средневзвешенной цены на передачу электрической энергии от энергопередающих организаций составил в среднем от 4% до 18%", - рассказала глава энергоцентра.

По ее словам, снабженческая надбавка ТОО "КЭЦ" не изменялась 3 года. Но основную долю затрат в снабженческой надбавке составляет фонд оплаты труда - более 63%.

В департаменте подчеркнули, что заявку ТОО "КЭЦ" в департаменте рассмотрят в течение 10 дней, будут проведены анализ и экспертиза, запрашиваемая цена не окончательная.