154 компании лишены строительных лицензий в Алматы за год

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - В акимате Алматы провели совещание по вопросам соблюдения и повышения качества работ в сфере жилищного строительства, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы, в 2020 году к ответственности привлечено 80% строительных компаний. Приостановлены лицензии 69 компаний сроком на шесть месяцев, 154 компании лишены строительных лицензий различных категорий.

Общая сумма штрафов за нарушения строительных нормативов за год составила 220,3 млн тенге. В том числе физические лица - 124 млн тенге, субъекты частного предпринимательства - 272 млн тенге. Основные недостатки, влияющие на качество строительства, касаются отклонения от проектных решений и нарушения при производстве строительных работ", - проинформировали в акимате.

В частности, выявлены факты недостаточной организации строительного производства, нарушения технологии бетонных работ, технологии обратной засыпки, восстановления дорожного полотна, несоблюдения техники безопасности, отсутствия входного и операционного контроля, отставания от графика работ.

За ненадлежащий контроль при осуществлении функций технического надзора к ответственности привлечены 47 лиц, из которых деятельность 18 приостановлена.

Сагинтаев поручил усилить контроль в сфере строительства и разработать комплекс мер с целью повышения качества строительных работ. Среди предложенных мер - создание рейтинга надежности застройщиков, ограничение на деятельность компаний без опыта работы в сфере жилищного строительства. Кроме того, рассматривается возможность применения механизмов запрета заказчику и авторскому надзору вносить изменения в утвержденный рабочий проект в части применяемых строительных материалов. Еще одной мерой может стать изменение формы отчета технического надзора, в части исполнения графика производства работ с указанием выполненных работ и задействованных рабочих", - сообщили в пресс-службе.

В Алматы на сегодня насчитывается 779 объектов строительства, в том числе 533 коммерческих. Всего деятельность осуществляют 323 строительные компании и 135 организаций технического надзора.

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