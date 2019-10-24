В Атырауской области в этом году умерло 156 детей в возрасте до одного года

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Очередная пресс-конференция, посвященная младенческой смертности, состоялась сегодня в СЦК . Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала журналистам о результатах проверки случаев младенческой смертности в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

По информации Л. Бюрабековой, за 9 месяцев текущего года в Атырауской области зарегистрировано 156 умерших младенцев в возрасте до 1 года, из них 98 детей - в областном перинатальном центре , 54 ребенка - в других медицинских организациях, на дому - 4 ребенка.

Основными причинами случаев младенческой смертности являются состояния в перинатальном периоде, инфекционные заболевания, врожденные пороки, несчастные случаи. В регионе функционирует только одна лаборатория, куда стекаются все анализы. Результаты анализов по инфекциям не анализировались. Больницы не принимали мер по сигнализированию о существующей инфекции", - сказала председатель комитета.

Значительный рост смертности зафиксирован в августе и сентябре текущего года. По итогам детального анализа медицинских карт 42 детей, умерших в этот период, выяснено, что 73,4% случаев смертей было среди недоношенных детей.

Анализ медицинских карт и гистологического материала также позволил выяснить, что в августе в Атырауском областном перинатальном центре развилась внутрибольничная инфекция (в 57,7% с положительным высевом из крови бактерий), в результате чего в сентябре произошло внутрибольничное заражение новорожденных и увеличение тяжелых септических осложнений у недоношенных.

Бюрабекова отметила, что проверки выявили ряд системных проблем, повлекших за собой рост младенческой смерти в области. Среди них: слабая инфраструктура медицинских организаций, недостаточное материально-техническое оснащения, дефицит и низкий уровень профессионализма кадров, недостаточный контроль за деятельностью медицинских организаций области.

В настоящее время Атырауская область занимает лидирующие позиции по показателю младенческой смертности. По итогам 2018 года данный показатель составил 11,4% (при среднереспубликанском - 7,86%), по результатам первого полугодия 2019 года уровень показателя снизился до 10,3% (при среднереспубликанском - 8,3%). При этом отмечается, что данный показатель в предыдущие годы был ниже среднереспубликанского значения.

По результатам проверки за 9 месяцев 2019 года в Атырауской области соответствие числа мертворожденных к ранней неонатальной смертности составило 1,9 к 1 (РК - 2,9 к 1). При этом в 2015 году данный показатель составлял 5,5 к 1, что в целом не позволяет исключить факт искусственного снижения показателя младенческой смертности путем сокрытия числа умерших новорожденных в группе мертворожденных в предыдущие годы.









Напомним, об убийстве новорожденного в Атырауском областном перинатальном центре сообщил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула. По его словам, медики оставили новорожденного ребенка умирать в холодильной камере, так как неверно внесли его в базу, как мертворожденного. Когда ребенок подал признаки жизни, врачи, вместо проведения реанимации, решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Об этом стало известно благодаря оперативным действиям Антикоррупционной службы, которая организовала прослушку телефона главврача роддома Куаныша Нысанбаева, подозреваемого в коррупции. Когда малыш пошевелил ножкой, акушер-гинеколог позвонила главврачу, на что он ответил: "Лучше оставить" ребенка в холодильнике . К моменту прибытия в перинатальный центр следственной группы новорожденный уже скончался.





Позже глава Минздрава Елжан Биртанов сделал заявление по факту убийства ребенка. "Хочу выразить соболезнования семье погибшего ребенка от имени всех моих коллег. Мы глубоко шокированы предъявленным обвинением по предумышленному неоказанию медицинской помощи, что привело к смерти ребенка", - сказал Биртанов.

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