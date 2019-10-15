Аким Атырауской области прокомментировал смерть младенца в перинатальном центре

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Аким Атырауской области Нурлан Ногаев прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

"Официальные органы дали официальный комментарий. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Надо дождаться их окончания", - сказал журналистам Ногаев, отметив, что без результатов следственных мероприятий нельзя давать каких-то оценок.

Надо все нюансы этого вопроса изучить. Во-первых, полный ответ даст следствие. Около 80% новорожденных, попавших в реанимацию, составляют недоношенные и новорожденные с очень низкой массой тела. Не вдаваясь в детали, хочу сказать, что вопрос родовспоможения и детской смертности в приоритете нашей работы. В этом отношении делается большая работа. Если сравнить показатели этого года с прошлым годом, то есть спад. Но в августе по каким-то причинам произошел рост. В августе - 26, в сентябре - 17. Мы принимаем меры. Переселили 75 рожениц в городской роддом и другие больницы, такую рекомендацию дала комиссия на время следствия. Работает комиссия Минздрава и других органов, системная работа идет. Жизнь каждого матери и ребенка бесценна - для нас это трагедия", - сказал аким.

Отвечая на вопрос журналистов об ответственности руководителя управления здравоохранения, Нурлан Ногаев ответил следующее: "Руководитель управления написала заявление на увольнение, сейчас оно находится на рассмотрении".

По данным РСК, в 2019 году в регион прибыло 123 врача, из них 54 специалиста для родовспомогательных и детских организаций (13 акушеров-гинекологов, 5 анестезиологов-реаниматологов, 3 неонатолога, 19 педиатров, 14 терапевтов), в том числе 12 специалистов были направлены в областной перинатальный центр.

Акимом области выделено 48 грантов для резидентуры, в том числе 27 для подготовки специалистов родовспомогательных и детских организаций 56% (9 акушеров-гинекологов, 4 неонатолога, 5 анестезиологов-реаниматологов, 5 инфекционистов, 1 детский невролог, 1 детский пульмонолог, 2 детских хирурга).





Как сообщалось ранее, об убийстве новорожденного в Атырауском областном перинатальном центре сообщил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула. По его словам, медики оставили новорожденного ребенка умирать в холодильной камере, так как неверно внесли его в базу как мертворожденного.

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