На 16% выросла смертность в Казахстане по итогам I квартала

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - По итогам первого квартала текущего года в Казахстане умерли 36 тысяч человек - сразу на 16% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В некоторых регионах годовой рост числа умерших достиг 25%-27%, сообщает Finprom.kz

По данным Министерства здравоохранения, с момента прихода в Казахстан пандемии по 23 мая текущего года в стране зарегистрировали 375 тыс. случаев заболеваемости КВИ+ (с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию), умерли 3,8 тыс. человек. Случаев КВИ- (по 22 мая) зарегистрировали 54,7 тыс., умерли 3,3 тыс. человек.

Между тем данные по смертности, как, впрочем, и всегда, рисуют несколько иную картину, чем та, что представлена МЗ РК, отмечают эксперты Energyprom.kz

По их информации, в первом квартале 2021 года в стране умерли 36,1 тыс. казахстанцев - сразу на 15,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. Коэффициент смертности на 1000 человек составил 7,71, против 6,7 годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года численность умерших составляла 31,2 тыс. человек, минус 7,5% за год. Ранее наибольший рост смертности в первом квартале наблюдался в 2016 году - плюс 2,9%. Даже если принять реальный рост количества умерших в пределах тех же 3%, как минимум порядка 3,8 тыс. случаев можно отнести к избыточной смертности. На фоне пандемии такие цифры говорят сами за себя", - сказано в сообщении.

В региональном разрезе больше всего смертей приходится на Восточно-Казахстанскую область: 3,9 тыс. человек - сразу на 18,2% больше, чем годом ранее. В тройку трагического "лидерства" также вошли Алматинская (3,7 тыс. человек) и Карагандинская (3,5 тыс. человек) области. Наименьшее число умерших было зафиксировано в Мангистауской области: 773 человека.

Наибольший рост числа умерших отмечен в Костанайской (сразу +27,2% за год), Северо-Казахстанской (+25,2%) и Павлодарской (+23,8%) областях.

В разрезе причин наибольшее число смертей по итогам первого квартала текущего года пришлось на болезни системы кровообращения: почти 9 тыс. человек - на 21,7% больше, чем годом ранее. В том числе от ишемической болезни сердца умерли 3,2 тыс. человек, от сосудистого поражения мозга - 3,1 тыс. человек, от гипертонической болезни - 234 человека.

Также среди болезней-убийц - заболевания органов дыхания: 3,6 тыс. человек, что в то же время, по официальным данным, на 1,3% меньше, чем годом ранее. В том числе от гриппа, ОРЗ и пневмонии умерли 1,1 тыс. человек.

Ещё 3,4 тыс. человек умерли от новообразований - на 6,2% меньше, чем годом ранее.

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