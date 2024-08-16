15.08.2024, 21:30 47246
17 жителей ЗКО заразились инфекциями после помощи стоматологов и хирургов
В 2023 году было зарегистрировано девять случаев
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Уральск. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За шесть месяцев 2024 года в области зарегистрировали 17 случаев заражения различными инфекциями при оказании медицинской помощи. Из них девять случаев произошли в стоматологических организациях, пять случаев - в хирургических медицинских организациях, три случая - в роддомах, сообщает портал "Мой город"
В 2023 году зарегистрировали девять подобных случаев.
Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, что после этого в стоматологических организациях организовали семинар "Требования к стоматологическим организациям и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи среди стоматологических организаций".
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16.08.2024, 15:33 10101
Кайрату Сатыбалды сменили тюремный срок на ограничение свободы
Фото: azattyq-ruhy.kz
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Усть-Каменогорск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Усть-Каменогорска удовлетворил ходатайство осужденного Кайрата Сатыбалды о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания - ограничением свободы, сообщили в пресс-службе суда.
В суде напомнили, что Сатыбалды осужден за растрату вверенного имущества и причинение ущерба без цели хищения к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет. Совершенные им преступления относятся к категории средней тяжести и тяжелых. К настоящему времени он отбыл треть срока своего наказания.
В ходатайстве осужденный указал, что он положительно характеризуется, возместил по приговору причиненный ущерб, а также добровольно передал государству другие денежные средства и имущество на общую сумму более 700 млрд тенге.
Суд удовлетворил ходатайство осужденного и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней", - сказано в сообщении суда.
Теперь за Сатыбалды установлен пробационный контроль. В случае отсутствия постоянной работы осужденный подлежит привлечению к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.
Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.
В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более 500 миллионов долларов. В частности, в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге.
В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалды в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов.
Весной этого года Кайрат Сатыбалды признал свою вину в отмывании денег.
16.08.2024, 15:20 11091
В Алматинской области наказали родителей, чьи дети втроем ездили на одном мопеде
Видео грубого нарушения ПДД попало в соцсети
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Конаев. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В социальные сети попало видео, снятое в Алматинской области, на котором несовершеннолетние по нескольку человек разъезжают на одном мопеде. Родители привлечены к ответственности.
15 августа в ходе мониторинга социальных сетей полицейскими установлен факт грубого нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними мопедистами в селе Каргалы Жамбылского района, сообщили глава департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.
Все правонарушители установлены сотрудниками районной полиции. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители правонарушителей привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Мопеды водворены на спецстоянку", - рассказал глава областного ДП.
Напомним, в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев. Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.
16.08.2024, 14:48 12806
Жители Ауэзовского района Алматы пожаловались на частые перебои с электричеством
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Ауэзовского района Алматы обратились в редакцию c жалобой на частые отключения электричества.
По словам одной из жительниц района, свет часто выключают по вечерам.
Сегодня выключили днем, на какое время, не известно. А если и не отключают, напряжение скачет - свет то тусклый, то яркий. Бытовая техника, как известно, не любит таких перепадов и быстро выходит из строя. У нас нет прецедентов подачи исков на электроснабжающие компании за порчу дорогостоящих приборов. Но с этим надо что-то делать", - возмутилась алматинка.
Накануне без электричества в очередной раз остались жители микрорайона Нур Алатау. Ранее на частые отключения света пожаловались жители Турксибского района.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. Аким города Ерболат Досаев заявил, что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве. Тем не менее массовая застройка южной столицы продолжается.
16.08.2024, 14:25 13726
Участок по Кульжинскому тракту перекроют на несколько дней из-за ремонта
Движение закроют от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Участок дороги по Кульжинскому тракту перекроют с 16 до 21 августа из-за ремонта, проинформировали в департаменте полиции Алматы.
В связи с ремонтом и реконструкцией в период с 23.00 16 августа до 06.00 21 августа будет закрыто дорожное движение по Кульжинскому тракту от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской.
Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина, а в южном направлении - по улице Бухтарминской и Талгарскому тракту. Участников дорожного движения призывают заблаговременно координировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным ограничениям", - говорится в сообщении ведомства.
16.08.2024, 12:52 18346
Холодную воду отключат на день в нескольких районах Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В нескольких районах Алматы в связи с ремонтом водопроводной системы отключат холодную воду, сообщили в ГКП "Алматы су".
Там пояснили, что будут проводить работы по замене технологического оборудования.
Ограничения по подаче воды в дома будут введены 19 августа с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:
- Ауэзовский район: в квадрате улиц Саина - Жандосова - Яссауи - Абая, мкр. Таугуль-3, мкр. Мамыр-1-7, мкр. Достык;
- Бостандыкский район: мкр. Орбита-1, 2, 3, 4, мкр. Хан Тенгри, квадрат улиц Малахова - Дунаевского - Навои - Жарокова;
- Наурызбайский район: квадрат улиц Шаляпина - Ашимова - Абая - Яссауи.
Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", - обратились к алматинцам в пресс-службе компании.
Ранее президент поручил на особом контроле держать ситуацию с водоснабжением Алматы.
Напомним, жители микрорайона Ерменсай в Алматы более 40 дней просидели без воды.
Ранее жители горных районов Алматы жаловались на острую нехватку воды летом. По их мнению, застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
В частности, прошлым летом жители Наурызбайского района терпели неудобства от длительного отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
16.08.2024, 10:20 24536
Вынесен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетысу"
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Оглашен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетысу", сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.
Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетісу" Иманкулова Д.М. Он признан виновным в хищении мошенническим путем бюджетных средств в размере 5,5 млн тенге под предлогом выдачи бонуса к трудовому договору футболиста. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу.
16.08.2024, 08:53 26776
Какая погода ожидается в Казахстане осенью
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теплая и малоосадочная погода продержится только в первой декаде сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей территории республики. Об этом говорится в предварительном прогнозе погоды Казгидромета на осень 2024 года.
По данным синоптиков, ожидаются дожди, порывистый ветер и частые колебания температуры воздуха, а в северных регионах ночью возможны заморозки до минус 1-7°С.
В южных регионах благодаря влиянию зоны высокого давления осадков прогнозируется меньше нормы, и температурный фон останется относительно теплым. Однако в течение месяца температура постепенно понизится: ночью от +15, +23°С до +3, +10°С, а днем от +25, +35°С до +15, +23°С.
В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей территории республики, около нормы на западе, в горных районах востока и юго-востока страны.
Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы и больше нормы на большей территории республики, меньше нормы - в южных регионах страны.
В октябре и ноябре ожидается постепенный переход от осени к зиме. В целом температура воздуха на основной территории Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.
Сегодня, 16 августа, синоптики прогнозируют на большей территории РК неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом. На северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре страны - туманы.
Днем в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, области Жетысу, на юге области Абай ожидается сильная жара.
В Алматы ожидается дождь, гроза. Температура воздуха составит +33, +35°C. При грозе возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.
В Астане также ожидается дождь, гроза. Температура воздуха +21, +23°C. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте: дождь, гроза. Температура воздуха составит +33, +35°C. Скорость ветра 8-13 метров в секунду.
15.08.2024, 16:46 53136
На состояние общественных мест и разбитые дороги казахстанцы могут пожаловаться через мобильное приложение
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сервис "Таза Қазақстан" доступен в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает Telegram-канал портала eGov.kz.
Как пояснили разработчики, с помощью сервиса пользователи могут фиксировать проблемы на фото и передавать информацию ответственным структурам для дальнейшего решения. Пользователям доступны заявки по широкому спектру проблем, связанных с состоянием дорог, парков, подъездов, освещением, а также санитарным состоянием общественных и частных территорий.
Стоит отметить, что жалобы на состояние дорог регулярно поступают от жителей Алматы. В частности, жители Турксибского района города Алматы пожаловались на дорожные работы на улице Гете. Там дорожную разметку нанесли, не залатав ямы. А по улице Орманова ямы более месяца доставляли неудобства участникам дорожного движения. В Бостандыкском районе Алматы дорожное покрытие по улице Утегенова после раскопок не восстанавливали в течение нескольких месяцев.
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